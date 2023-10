Apple : obligée de changer de nom à cause de l’iOS 17, cette jeune femme à la vie ruinée

Si l’iOS 17 a apporté son lot de nouveautés, certaines n’ont été que très peu appréciées et notamment une qui a bouleversé la vie d’une jeune écossaise…

L’histoire prête à sourire, mais Siri Price, une jeune écossaise de 26 ans, vit un enfer depuis la sortie de l’iOS 17. En effet, si elle subissait déjà depuis des années des railleries à propos de son prénom ou se faisait interpeller par un « Hey Siri » (Dis Siri en français), la blague a pris une tournure inattendue et s’est transformé en cauchemar pour la jeune femme…

Un changement d’OS pour Apple et de nom pour Siri

L’un des gros changements de l’iOS 17 est que vous ne devez plus dire « Dis Siri » pour utiliser l’assistant vocal d’Apple, mais juste « Siri »…

Apple y voyait une manière de simplifier la vie des utilisateurs mais a finalement pourri celle de Siri Price qui ne peut juste plus être appelé par son prénom sans déclencher un iPhone.

« Mes collègues ont dû s’asseoir et réfléchir à une solution de contournement car les téléphones n’arrêtaient pas de sonner… » Explique Siri Price pour The Sun.

La situation s’est encore un peu plus détériorée lorsque son petit ami a fait la mise à jour et que même lui ne pouvait plus l’appeler sans réveiller son iPhone. Situation de crise oblige : la décision a donc été prise de changer son prénom de Siri en Siz.

Une situation qui aurait pu être évitée

« Je suis sûr qu’Apple aurait pu choisir autre chose à la place – il y a beaucoup de gens qui s’appellent Siri et dont la vie est devenue insupportable à cause de celà. » Siri Price.

Si l’on se fie aux statistiques données par mynamestats, il y aurait 1 509 personnes portant le nom de Siri rien qu’aux États-Unis et il y a de fortes chances que cette statistique gonfle un peu plus en y ajoutant l’Écosse où le prénom signifie « Belle femme qui vous mène à la victoire » en vieux norrois.

Y a comme un point commun dans les prénoms choisis…

Tout comme Amazon avec Alexa ou Renault avec Mégane et Zoe, Apple s’exposait à ce genre de situation en donnant un véritable prénom à son appareil. La firme de Cupertino n’a pas jugé bon de trouver un autre nom à son assistant vocal : peut-être espérait-elle un monopole sur ce nom, comme elle tente désespérément de l’imposer sur les logos en forme de pomme (croquée ou non).