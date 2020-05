L’idée était évoquée depuis plusieurs semaines chez les spécialistes, mais ni Apple ni NextVR n’avait encore communiqué sur le sujet. Le rachat de la start-up de réalité virtuelle par la marque à la pomme est désormais confirmé.

Apple continue d’étendre son emprise sur le monde de la réalité virtuelle. La firme de Cupertino vient de faire l’acquisition de NextVR qui se spécialise dans l’enregistrement d’événements live, comme des concerts ou des rencontres sportives pour proposer ensuite d’en faire l’expérience en réalité virtuelle.

« Une nouvelle direction », selon NextVR

Apple a donc confirmé l’information auprès de Bloomberg, même si 9to5Mac avait déjà annoncé le rachat dès le début du mois d’avril. Du côté de NextVR, c’est à travers le site que transparaît la confirmation de ce rachat. En effet, on peut désormais y lire que l’entreprise va « prendre une nouvelle direction ». Les patrons de NextVR remercient aussi leurs partenaires et fans pour le rôle qu’ils ont joué dans la construction de cette plateforme de réalité virtuelle. Au moment de la première annonce du rachat, aucune des deux entreprises n’avait souhaité confirmer l’information. Selon les rumeurs de l’époque, qui ne sont toujours pas confirmées aujourd’hui, la valeur marchande de NextVR serait d’environ 100 millions de dollars. Cependant, comme à son habitude, Apple ne devrait pas commenter le sujet.

À noter que NextVR ne deviendra pas une nouvelle entité au sein du groupe Apple. L’entreprise ferme ses portes. Effectifs, technologies et compétences devraient donc être directement absorbés au sein d’Apple. L’entreprise NextVR avait vu le jour en 2009, se focalisant à l’époque sur la capture et la compression d’images à 360 degrés, qui devaient pouvoir être vues partout. L’entreprise a levé plus de 115 millions de dollars au cours de la décennie écoulée.

Rachat de NextVR : Quels usages pour Apple ?

Reste désormais à savoir quel est l’objectif concret d’Apple avec ce rachat. Là encore, l’entreprise se refuse pour l’instant à commenter. Un communiqué laminaire précise seulement que la marque à la pomme achète « régulièrement des petites entreprises technologiques et ne discute généralement pas ses plans ». Selon certaines rumeurs, NextVR travaillait à la production de deux produits : une sorte de casque, et des lunettes de réalité augmentée.

Parmi les projets en cours figure une ambition de s’inscrire notamment dans les pas des appareils majeurs du marché : Magic Leap One, Hololens ou les appareils Windows Mixed Reality. Des synergies évidentes sont aussi possibles avec AppleTV Plus qui permettra aussi de streamer le contenu capturé par les caméras à 360 degrés de NextVR vers des smartphones reliés à un casque ou des lunettes de réalité augmentée ou virtuelle.

Via