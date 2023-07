Apple veut concurrencer ChatGPT et Google Bard : que sait-on de cette nouvelle IA ?

Après OpenAI et Google, c’est bel et bien Apple qui se lancerait dans la course à l’intelligence artificielle générative. A quoi servira cette nouvelle IA ?

Alors que les principaux concurrents ont d’ores et déjà sortis leur modèle d’intelligence artificielle, Apple était resté plus ou moins en retrait. Ce « retard » technologique semble se résorber car la marque à la pomme serait sur le point de lancer sa propre version d’IA générative.

Baptisée « Ajax » – mais plus sobrement appelée AppleGPT en interne – l’intelligence artificielle d’Apple serait actuellement en développement : on vous dit tout ce qu’il faut savoir sur cette nouvelle IA.

À quoi ça sert l’IA d’Apple ?

À l’heure actuelle, « Ajax » ne sert à rien pour monsieur et madame tout le monde. Déjà parce que personne n’y a accès en dehors de certains employés Apple, mais aussi, car elle ne fait guère plus – pour le moment – que la concurrence.

On apprend – via TechCrunch – qu’Apple s’en sert en interne pour aider à faire des prototypes et répondre à des questions entrées à l’avance. Soit ni plus, ni moins que ce que Bard ou ChatGPT ne sauraient déjà faire.

Le mercato bat son plein : au pire Ajax pourra rejoindre le club de foot d’Amsterdam

« Ajax » utilise Google Jax pour fonctionner (Ajax serait alors probablement la fusion d’Apple et Jax).

Pour rappel, Google Jax est une sorte de bibliothèque qui permet d’accélérer l’exécution de tâches, de calculs et bien d’autres fonctionnalités.

Grâce à ce cadre, Apple a pu développer son propre modèle de langage qui devrait permettre à l’IA de la marque à la pomme de se rapprocher (ou de dépasser) ses concurrents.

Quand l’IA d’Apple sera-t-elle accessible au public ?

Pour le moment, cette intelligence artificielle est toujours en développement, il n’y a donc aucune date de sortie annoncée.

Toutefois, on peut décemment supposer qu’Apple ne voudra pas trop tarder à proposer son IA. Tim Cook, le Directeur Général de la marque à la pomme, avait surtout mis en avant une intégration des IA « de manière réfléchie »