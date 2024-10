Vous pouvez maintenant supprimer l’App Store de votre iPhone

C’est officiel : vous pouvez désormais supprimer les applications d’Apple de votre iPhone, y compris l’App Store. Dans quel but ? Aucun, du moins, pour l’instant.

Désormais évident, le terme application ne signifiait pas grand chose avant la présentation du tout premier iPhone, le 9 janvier 2007. Un peu plus d’un an plus tard, c’est l’App Store qui faisait son apparition, et allait devenir tout aussi emblématique que l’iPhone lui-même.

Pourtant, pour se conformer à la législation européenne, Apple vient de prendre une décision lourde de sens, et a décidé de l’appliquer avec la mise à jour 18.2 d’iOS. Désormais, il sera possible de supprimer l’App Store.

Il est maintenant possible de supprimer toutes les applications Apple

L’App Store n’est d’ailleurs pas la seule application concernée. Toutes les app propriétaires d’Apple pourront désormais être désinstallées. Si on comprend l’intérêt de supprimer Podcast, Musique, Mail ou Safari, les choses sont différentes pour l’App Store.

En réalité, la concurrence s’organise, et de nouveaux stores d’applications devraient voir le jour dans les mois et années à venir. Mais la route risque d’être longue, très (très) longue.

À l’heure actuelle, les deux stores alternatifs disponibles sont l’AltStore et l’Epic Games Store, proposant notamment des applications et des jeux. Le premier comptabilise une vingtaine d’app tandis que Epic Games Store affiche un catalogue d’environ 1500 jeux, et en particulier Fortnite.

En face, l’App Store propose le modique nombre de.. 1,54 millions d’applications ! Dans ces conditions, les futurs concurrents de la Pomme vont devoir mettre les bouchées doubles s’ils veulent avoir une chance d’exister sur ce marché.

Véritable institution, l’App Store risque de perdre de sa superbe dans les années à venir

Un nouveau réglage permet de réinstaller l’App Store

Cette nouvelle ne devrait donc pas concrètement modifier dans l’immédiat les habitudes de tous les propriétaires d’iPhone, si ce n’est en gagnant de la place grâce à la désinstallation d’applications inutiles. Cependant, sur le long terme, cette mise à jour pourrait tout de même prendre des allures de mini révolution.

Reste une question qui risque de poser problème à de nombreux utilisateurs : comment faire, si on supprime par inadvertance l’App Store de son iPhone ? Sommes-nous condamnés à utiliser ad vitam aeternam les applications déjà installées sur le smartphone ?

Heureusement, non. Comme souvent, Apple a pensé à tout : la firme de Cupertino a ajouté une section dans les réglages appelée Installation de l’app, qui permet de réinstaller automatiquement le store officiel sur l’iPhone.