Apple pourra détecter votre stress lorsque vous êtes sur Internet grâce à un système étonnant

Dans la lignée de ses innovations pour prendre soin de la santé de ses utilisateurs, Apple s’apprête à lancer une toute nouvelle fonctionnalité « anti-stress ».

Vous craignez que votre palpitant s’emballe lorsque vous surfez sur le Net ? Cela pourrait bien être de l’histoire ancienne, car Apple vient de déposer un brevet pour un dispositif qui détecte le stress chez ses utilisateurs. Explications en détail.

Une solution miracle contre le stress signée Apple ?

La firme américaine joue les experts en médecine

Ce n’est un secret pour personne : depuis maintenant quelques années, Apple a fait de la santé des consommateurs l’une de ses grandes priorités. Et la firme à la pomme croquée nous démontre une fois de plus la hauteur de ses ambitions, puisqu’elle vient de déposer un brevet pour une technologie « anti-stress ».

D’après le site IT Home, il s’agirait d’une sorte de détecteur d’anxiété qui serait intégré sur les prochains appareils de la marque. Et grâce aux capteurs de ce système aussi fascinant qu’effrayant (soyons honnêtes), Apple pourra recueillir diverses données physiologiques pour analyser le niveau de stress en fonction des contenus consultés.

Il y a fort à parier que l’Apple Watch soit la première à embarquer une telle technologie, car on la sait déjà capable de calculer notre fréquence cardiaque en temps réel. Mais l’iPhone et l’iPad pourraient, eux aussi, compter sur leur caméra frontale pour analyser notre expression faciale, et scruter la dilatation de nos pupilles. Bref, nos appareils connectés vont bientôt devenir de vrais scanners ambulants.

Un schéma vaut mieux que mille mots, vous dites ? Pas sûr (© IT Home)

Quel est l’intérêt d’une telle technologie ?

On pourrait se demander à quoi un tel système pourrait bien servir. Et surtout, comment Apple va le mettre en application pour améliorer l’expérience utilisateur.

Eh bien, sachez que d’après le brevet qui vient d’être déposé, la firme californienne pourrait prendre le contrôle de certaines applications pour masquer les contenus les plus anxiogènes selon la sensibilité des utilisateurs. Que vous soyez émétophobes, arachnophobes ou simplement horrifiés par les images choquantes qui peuvent se retrouver sur les réseaux sociaux, Apple sera là pour faire office de bouclier.

Il en sera de même sur les sites d’actualités qui relayent des informations stressantes. On peut imaginer qu’Apple vous enverra une notification d’alerte pour réfréner vos pulsions de doomscrolling, ce défilement compulsif des fils d’actualité qui est commun chez les personnes anxieuses. Un bon début pour ne plus avoir la boule au ventre lorsque l’on allume son smartphone.

Quand tu ouvres TikTok, mais que tu oublies d’activer le mode anti-stress

La santé mentale, nouveau créneau d’Apple pour séduire les consommateurs

Pour conserver sa place de leader dans le domaine de la tech, Apple a fait tapis sur les innovations dans le secteur de la santé. On l’a d’ailleurs vu avec l’Apple Watch, véritable concentré de technologies médicales qui a notamment sauvé la vie d’une Américaine en détectant une maladie rare. Un bel argument de vente pour cette montre connectée qui domine déjà le marché.

Mais la firme de la Silicon Valley ne compte pas s’arrêter en si bon chemin, puisqu’elle a aussi lancé une toute nouvelle application de journal intime. Un allié de choix pour les personnes anxieuses qui peuvent y extérioriser leurs pensées négatives, et se remémorer de bons souvenirs.

Apple va néanmoins devoir composer avec une concurrence de plus en plus féroce, et qui n’a pas tardé à réagir à cette stratégie pour conquérir une clientèle plus large. Il n’y a qu’à jeter un œil au projet de montre connectée BP Doctor MED, que l’on voit déjà comme la future référence santé au poignet, et qui pourrait bien faire trembler les équipes de Tim Cook.

On croirait la montre BP Doctor MED tout droit sortie d’un film de science-fiction

Dans tous les cas, l’année 2024 devrait être décisive pour Apple avec – entre autres – la sortie de son tout premier casque de réalité mixte, le Vision Pro, ainsi qu’une Apple Watch X pressentie comme une petite révolution dans le secteur des montres connectées. On attend de voir.