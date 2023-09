Les utilisateurs d’iPhone valent plus que ceux d’Android et les chiffres le confirment

Une étude dévoilée en septembre 2023 a mis en évidence une curieuse tendance : pourtant moins nombreux, les utilisateurs d’iPhone rapportent plus d’argent que les utilisateurs de smartphone Android.

Bien entendu, il n’est pas question ici du prix des smartphones puisqu’en général, les smartphones de la marque à la Pomme coutent bien plus cher que ceux avec l’une des versions du système d’exploitation appartenant à Google. Ici, il est fait référence à l’utilisation dont il est fait du smartphone, et donc des paiements réalisés dans les applications (in-app). C’est à ce niveau là que les utilisateurs d’iPhone n’hésitent pas à faire chauffer la carte bleue.

Les utilisateurs Apple valent quatre fois plus que ceux d’Android

C’est le constat mis en lumière par Horace Dediu, un analyste spécialisé dans l’économie numérique, mais aussi par tout ce qui est en lien avec Apple. Tout part d’une anecdote qu’il a vu sortir de la bouche de développeurs, il y a une dizaine d’années.

Ces derniers affirmaient, sans réelles preuves, que les utilisateurs iOS rapporteraient bien plus que ceux de l’OS de Google. Ayant conçu des applications pour l’App Store et le Google Play Store, ils remarquaient qu’en fonction des appareils utilisés, ceux de la marque à la Pomme leur rapportaient jusqu’à quatre fois plus d’argent.

Cette hypothèse est restée dans un des cartons de l’analyste, qui la ressortait par moments, telle une loi empirique.

Mais cette année, Horace Dediu a décidé une bonne fois pour toutes de s’assurer que la théorie se vérifiait dans la pratique. En se basant sur des données réelles collectées par des cabinets d’audit, il a tenté de savoir si les utilisateurs d’iPhone dépensaient bien quatre fois plus que ceux utilisant des smartphones sous Android.

A gauche, l’App Store, sobre et épuré. A droite, le Play Store, fantasque et coloré.

Les utilisateurs d’iPhone sont très lucratifs pour les développeurs

Selon les données récoltées par l’analyste pour son étude :

Google revendique 2,5 milliards d’utilisateurs actifs , dont 284 millions en Europe et 144 millions aux Etats-Unis,

, dont 284 millions en Europe et 144 millions aux Etats-Unis, Apple n’en recense que 650 millions à travers le monde, dont 167 millions outre-Atlantique, et 123 millions sur le Vieux Contient.

Des chiffres assez surprenants qui montrent la suprématie de la firme de Cupertino sur celle de Mountain View sur la vente de smartphones aux États-Unis.

En effectuant un simple ratio des achats in-app (revenu in-app Apple divisé par celui de Google) on obtient 1,93. En clair, cela signifie qu’avec quasiment 4 fois moins d’utilisateurs, Apple génère deux fois plus d’argent. De là, l’analyste en tire la conclusion que :

« Le client iPhone a 7,4 fois plus de valeur pour les développeurs que le client Android. »

A gauche, le nombre d’utilisateurs en millions (en jaune, aux états-unis, en orange, en Europe, et en rouge, le reste du monde). A droite, les dépenses réalisées sur l’App Store (en bleu) et le Play Store (en vert), en milliards de dollars.

A noter que ne sont pris en compte que les paiements in-app et pour l’achat d’applications. D’autres services proposés par Apple ou Android ne sont pas pris en compte par cette étude, et pourraient bien faire pencher la balance d’un côté comme de l’autre.

Pour aller plus loin, Horace Dediu a essayé de se projeter en anticipant une forte demande pour les futures applications du casque de réalité mixte, le Vision Pro.

Alors qu’en moyenne, un utilisateur d’iPhone dépenserait 10,40 dollars sur l’App Store, contre 1,42 dollars pour un utilisateur de smartphone Android, cette valeur pour la marque à la Pomme pourrait être multipliée par 10 avec l’arrivée de « l’ordinateur spatial ». Tout simplement colossal !