Apple utilisera de l’aluminium « vert » pour son nouvel iPhone SE

Après avoir réduit de 70% ses empreintes carbone associées à l’aluminium, Apple s’engage d’ici 2030 à la fabrication d’appareils respectueux de l’environnement. Pour ce faire, l’entreprise prévoit d’utiliser le tout premier aluminium à faible teneur en carbone pour son iPhone SE .

Les questions de réduction d’empreinte carbone sont aujourd’hui devenues une priorité pour les industries de la tech ainsi que pour leurs consommateurs. C’est la raison pour laquelle une attention particulière est désormais portée sur la manière dont sont fabriqués nos objets connectés. Apple, qui n’était jusque-là pas connue pour se soucier de l’environnement, semble depuis 2020 prendre des initiatives afin de réduire la teneur en carbone de ses produits et d’accélérer le recyclage de ses smartphones et ordinateurs. Parmi elles, il y a l’aluminium « vert », un métal recyclable à l’infini que compte utiliser la firme américaine pour ses prochains terminaux à commencer par l’iPhone SE.

iPhone SE : le premier smartphone Apple zéro carbone

Depuis 2016, Apple fait régulièrement des annonces concernant ce qu’elle appelle les “obligations vertes” qu’elle s’impose (où plutôt que l’IPPC lui impose). C’est donc dans le cadre de cette politique de renouvellement des ressources que l’entreprise a annoncé s’approvisionner en aluminium zéro carbone, appelé aussi aluminium “vert”. L’objectif étant que «d’ici 2030, chaque appareil Apple vendu aura un impact climatique net nul» assure Lisa Jackson, vice-présidente responsable des initiatives environnementales, politiques et sociales chez Apple.

Ce métal a la particularité d’être recyclable à l’infini et c’est grâce à la collaboration avec la firme québécoise Elysis – qui à ce jour est la seule entreprise en mesure de produire cet aluminium à échelle industrielle- qu’Apple pourra remplir son objectif et en faire bénéficier ses terminaux dont l‘iPhone SE .

L’ iPhone SE sera le premier iPhone zéro carbone

« Ce qu’on appelle l’aluminium vert, c’est un métal produit à partir d’une source renouvelable. Il existe une prime sur le marché pour le métal avec une empreinte écologique moins élevée. Chez Elysis, nous proposons une technologie qui pourrait bonifier cette prime en décarbonisant également la production. Nous avons mis au point un procédé qui n’utilise pas d’anodes en carbone et qui génère uniquement de l’oxygène comme sous-produit » Vincent Christ, PDG de Elysis

Bien que l’aluminium vert soit le seul métal à ne pas émettre de carbone lors du processus de fonte, notons tout de même que la production primaire de l’aluminium (extraction et raffinage), elle, reste extrêmement énergivore et que les ordinateurs portables, iPad et iPhone ont besoin d’une grande quantité de ce métal pour leur confection.

Il s’agit néanmoins d’une révolution, quand on sait que le secteur de l’aluminium génère directement 1 % des émissions de gaz à effet de serre de toute l’industrie mondiale , cette innovation devrait contribuer à une baisse significative des empreintes carbones engendrées par ce secteur.

Apple investit 4,7 milliards de dollars dans la neutralité carbone

Au total, ce sont 4,7 milliards de dollars qu’Apple a investis pour accélérer la progression de l’entreprise vers son objectif d’atteindre la neutralité carbone sur ses produits mais aussi pour l’ensemble de sa chaîne logistique d’ici 2030. Serait-il révolu le temps où Apple se fichait complètement de la planète ? Car rappelez-vous, en janvier 2011, Apple avait été mis en cause par cinq associations environnementales qui exposaient les atteintes à l’environnement de plusieurs de ses fournisseurs en Chine. Ces mêmes ONG, qui n’obtenant pas de réponse avaient dépeint un portrait peu reluisant de la firme en publiant deux volets de The other side of Apple.

Mais il semblerait qu’Apple ait appris de ses erreurs et veuille réellement participer à l’émergence d’un mode de vie plus respectueux de l’environnement. L’entreprise va même jusqu’à “s’engager à laisser la planète dans un meilleur état que celui dans lequel nous l’avons trouvée” comme nous pouvons lire dans le communiqué officiel de la firme. On attend de voir !

Quoiqu’il en soit, Apple ne sera pas la seule à se joindre au mouvement éco-responsable. L’entreprise Microsoft avait déjà dévoilé en 2020 son plan environnemental ayant pour objectif d’ éliminer plus de carbone que ce qu’elle a émis depuis sa création en 1975. Quant aux entreprises Amazon et Google, elles se laissent encore un peu de temps fixant leurs objectifs sur la neutralité carbone à 2040.