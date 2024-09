Personnalisez votre iPhone à volonté grâce à la dernière MAJ Apple (iOS18)

Pour tous les possesseurs d’iPhone, le mois de septembre a des allures de fête avec la mise à jour d’iOS et son lot de nouveautés. Cette année, Apple a mis le paquet sur la personnalisation de l’écran d’accueil.

Enfin ! Alors que les utilisateurs d’Android peuvent organiser leur écran d’accueil comme bon leur semble depuis de nombreuses années, cette fonctionnalité restait impossible pour les possesseurs d’un iPhone. Mais avec la mise à jour iOS 18, les utilisateurs de la marque à la pomme vont enfin pouvoir déplacer les icônes de leur écran d’accueil au gré de leurs envies. Et ce n’est pas tout, comme pour se faire pardonner, Apple a accompagné cette fonctionnalité de deux nouvelles options qui vous permettront de personnaliser entièrement votre écran d’accueil.

Faire disparaître le nom des applications

Grâce à iOS 18, il est possible d’agrandir la taille des icônes, et surtout de supprimer leur intitulé. Il sera ainsi possible d’obtenir un résultat plus clean, sans fioriture. Voici comment y parvenir :

Appuyez longuement avec votre doigt sur un espace vide de l’écran d’accueil,

Cliquez sur le menu Modifier en haut à gauche de l’écran,

Cliquez ensuite sur Personnaliser,

Dans le menu suivant, vous n’avez plus à sélectionner Grande.

Le tour est joué !

Fini le texte sous les icônes, votre écran sera plus minimaliste que jamais !

Vous voulez aller encore plus loin dans la personnalisation, et dans le minimalisme ? Ça tombe bien, Apple a un dernier tour dans son sac. Il est désormais possible de teinter l’ensemble des icônes dans une déclinaison de couleurs de son choix. Vous pourrez ainsi assortir vos icônes à votre fond d’écran.

Pour en profiter, après avoir téléchargé iOS 18, c’est très simple, voici comment faire :

Appuyez longuement sur un espace vide de votre écran d’accueil,

Lorsque l’interface de personnalisation s’affiche, cliquez sur le bouton Modifier situé en haut à gauche,

Choisissez Personnaliser,

Grâce aux quatre modes disponibles, vous pourrez obtenir un mode sombre, clair, automatique ou teinté. C’est le dernier qui nous intéresse.

Une fois que vous avez sélectionné Teintées, choisissez la couleur qui vous convient grâce au sélecteur de teintes.

Pour finir, vous pouvez ajuster le rendu grâce à la barre de luminosité et la barre de contraste. Enfin, il est possible de sélectionner directement une couleur sur votre fond d’écran grâce à l’outil Pipette.

Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, vous allez enfin pouvoir personnaliser votre écran d’accueil comme il se doit !