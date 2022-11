La sortie des futurs AirPods 4 est encore lointaine. Et pourtant, des tendances commencent à se dessiner sur les fonctionnalités et évolutions qui devraient équiper les prochains écouteurs sans fil Apple. On fait le point sur ce qu’on peut attendre de la prochaine génération d’AirPods.

Si la commercialisation récente des Apple AirPods Pro 2 était attendue de longue date, nombreux sont les utilisateurs qui ne jurent que par les AirPods classiques. La faute au prix élevé des AirPods Pro et au côté parfois intrusif des écouteurs intra-auriculaires en silicone.

Les Apple AirPods, c’est quoi ?

Sortis pour la première fois en 2016, les AirPods sont des écouteurs Bluetooth. Ils ont alors révolutionné le monde de l’audio portatif, mettant en avant la technologie true wireless alors peu utilisée sauf dans le monde du casque audio.

Ils sont conçus pour une écoute de musique de grande qualité malgré une absence d’embout intra auriculaire. Dotés de commandes tactiles, les AirPods permettent d’interagir avec Siri, de répondre à des appels. Grâce à l’écosystème Apple, ils permettent une transition d’un appareil à l’autre comme votre iPhone et votre iPad par exemple. Les premiers AirPods ont également lancé la mode de l’étui de protection servant aussi de batterie grâce à un port Lightning intégré.

Un changement de design ?

Le design des fameux écouteurs d’Apple n’a pour ainsi dire jamais réellement changé. Même les premiers AirPods avaient conservé le design blanc et discret des écouteurs filaires jusqu’alors vendus par Apple.

Mais avec l’arrivée de l’Apple Watch Ultra en même temps que l’Apple Watch Series 8 et les rumeurs qui entourent le design de l’iPhone 15, il semble qu’un vent de fraîcheur souffle sur Cupertino. Alors pourquoi ne verrait-on pas une évolution du design, ou tout au moins l’arrivée de noir ou de couleurs ?

Après des AirPods Max roses, pourquoi pas des AirPods 4 bleus ?

Pour le moment, la simplicité du design Apple fait le bonheur des concepteurs de coque de protection pour iPhone et étui de transport.

De nouvelles fonctionnalités sur les écouteurs d’Apple

Les écouteurs d’Apple pourraient aussi être dotés de fonctionnalités déjà existantes sur les modèles Pro. Parmi elles, on pense à de nouvelles commandes ou l’ANC que les AirPods classiques n’ont pas encore.

Des commandes reprenant l’évolution apparue sur les AirPods Pro 2

Le manque d’ergonomie des capteurs de pression des AirPods a longtemps été décrié. Apple a donc proposé un fonctionnement tactile un peu différent et nettement plus intuitif pour ses derniers AirPods Pro 2. Nul doute que cette évolution fera son arrivée sur la prochaine génération d’AirPods.

L’arrivée d’une réduction active du bruit ?

La réduction active du bruit est la fonctionnalité la plus attendue par les utilisateurs d’AirPods. Apple a développé une réduction active du bruit très performante pour son casque ou encore ses AirPods Pro avec embouts en silicone. Pourtant, rien ne garantit qu’elle arrivera sur la 4e génération. D’abord, l’absence d’embout intra-auriculaire engendre un manque d’étanchéité qui rend la réduction active du bruit moins efficace. Or Apple a pour habitude de ne sortir des produits que parfaitement aboutis. Et puis l’arrivée de l’ANC sur les AirPods classiques pourrait faire de l’ombre à la gamme Pro.

Des caractéristiques repensées pour les prochains Airpods 4

Les AirPods de 3e génération sont encore aujourd’hui une référence du marché de l’audio Bluetooth, grâce notamment à une écoute très fidèle et à la qualité des appels passés. Mais ce marché évolue vite, nul doute que des évolutions deviendront vite nécessaires.

On imagine ainsi que le processeur H1 sera remplacé par le tout nouveau processeur H2 apparu sur les AirPods Pro 2. On peut également espérer une meilleure autonomie que les actuelles 6 heures des AirPods actuels.

L’introduction de l’USB-C et d’un boîtier de charge amélioré

Au niveau du boîtier de recharge, Apple pourrait bien transposer les fonctionnalités des AirPods Pro 2 aux futurs écouteurs sans fil de la marque à la pomme. On pense notamment à l’encoche pour dragonne et au haut-parleur qui permet de retrouver son boîtier perdu.

A lire aussi : Le comparatif des meilleurs écouteurs Apple

Côté recharge, on devrait voir du changement. En effet, une loi a été votée au niveau européen pour exiger l’uniformisation des chargeurs d’appareils électroniques. De ce fait, le port Lightning est amené à disparaître tant sur les smartphones que sur les boîtiers de recharge. Il devrait être remplacé par un port USB-C.

Pourquoi pas une étanchéité accrue pour une utilisation en milieu nautique ?

Si les AirPods de 3e génération sont résistants à l’eau, ils ne résistent qu’à la pluie ou à une transpiration intense. Une réelle étanchéité à l’eau et à la poussière des prochains AirPods pourrait être une réelle avancée. Qui n’a jamais rêvé de faire des longueurs en musique ?

Pour le moment, difficile à dire tant les infos sont rares à ce sujet. Cependant au vu des précédentes dates de sortie des AirPods, on peut imaginer une sortie à l’automne 2023 voir au début de l’année 2024.

Côté budget, Apple a annoncé une hausse généralisée du prix de ses produits à l’occasion de la sortie de l’iPhone 14. Les AirPods 3, pourtant sortis un an auparavant, n’y ont pas échappé pour atteindre les 219€. On imagine que cette dynamique devrait continuer jusqu’à la sortie des AirPods 4. On table donc sur un tarif oscillant entre 229€ et 249€.

Sur le même sujet : Les principaux problèmes avec les AirPods et comment les résoudre ?

Est-ce que les Apple AirPods 4 sortiront ? Oui, il y aura vraisemblablement une nouvelle génération d’AirPods. En revanche, il est pour l’instant difficile de s’avancer sur une date de sortie. Les derniers AirPods sortis sont les AirPods Pro 2. Ces écouteurs sans fil haut-de-gamme ont été lancés en Septembre 2022. Ils intègrent notamment une réduction active du bruit. A quel prix sortiront les prochains AirPods 4 ? C’est la question que l’on se pose tous à chaque nouvelle sortie d’un produit Apple. Et malheureusement, la réponse est souvent la même : un peu plus cher que la version précédente.

Pour les Airpods 4, on estime un tarif avoisinant les 250€. Est-ce que les AirPods sont compatibles avec Android ? Oui, chaque paire d’AirPods est compatible avec Android. En revanche, seules les fonctions de bases sont prises en charge. On n’a par exemple pas de mise en pause automatique.