Avec les AirPods, Apple domine des deux oreilles le marché des écouteurs sans fil. Mais pour rester au sommet, il faut sans cesse innover, se renouveler. C’est là que devraient notamment intervenir les futurs AirPods 3.

Un tremblement de terre. Voici ce qu’a représenté la première génération des AirPods, les écouteurs sans fil de la marque à la pomme, lors de sa sortie en décembre 2016. Une deuxième génération a été commercialisée à partir de 2019. La suite se profile désormais à l’horizon. Décryptage de ce qui vous attend avec la sortie future des AirPods 3 que ce soit au niveau du design, de son tarif, sa date de sortie, des rumeurs venues des spécialistes et tout ce qui a pu fuiter malgré le culte du secret de la marque américaine. Voici tout ce que l’on sait déjà sur le futur produit d’Apple.

Que sait-on sur les AirPods 3 ?

Cela fait désormais près de 2 ans depuis que les derniers écouteurs d’Apple, le modèle de deuxième génération des AirPods a été lancé sur le marché. Dotés de la puce H1 et du mains libres « Dis Siri » avec un boîtier de recharge sans fil en option, ils ont été bien accueillis par les clients. Cependant, Apple ne peut pas rester trop longtemps sans proposer un nouveau modèle. Cela ne correspond pas à la philosophie de l’entreprise ni aux attentes des clients. Surtout, en face, les Sony WF-1000XM3 ou Cambridge Audio Melomania 1 constituent des concurrents de taille.

Comme toujours, Apple entretient aussi un certain culte du secret, les informations sont donc très limitées pour l’instant. Depuis un certain temps déjà, c’est 2021 qui circule comme échéance. Selon des informations, des composants de substrats d’Apple (utilisés pour les circuits imprimés) ont été envoyés. Cela fait un certain temps déjà que circulent des rumeurs sur le développement de ces nouveaux AirPods. Même si la marque ne donne pas confirmation officiel, on peut sans trop prendre de risque, affirmer que c’est bien le cas.

Quelle date de sortie pour ces nouveaux AirPods ?

Les circonstances sanitaires actuelles ont bouleversé beaucoup de choses dans le domaine du développement de nouveaux produits notamment high-tech. Une situation qui s’est encore complexifiée avec les difficultés d’approvisionnement liées à la pénurie de certains composants mais aussi les problèmes sur les chaînes de production liées aux contraintes sanitaires.

On peut toutefois penser que les écouteurs AirPods d’Apple devraient en effet bien sortir sur le marché au cours de l’année 2021. Il faudra toutefois attendre la conférence Apple, la Keynote, qui se déroule généralement autour du mois de septembre, pour en avoir le cœur net. En général, les premières informations commencent à circuler dans l’été, nous pouvons donc espérer en savoir plus dans les prochaines semaines. Pour l’annonce de lancement, les experts parient le plus souvent sur la fin du troisième trimestre 2021 ou le début du 4ème.

Design : à quoi vont ressembler les AirPods 3 ?

C’est là une interrogation majeure pour de nombreux consommateurs. Apple ne devrait pas complètement révolutionner le design de cette nouvelle génération d’écouteurs sans fils. On peut en revanche imaginer que l’entreprise va tenter de se rapprocher de plus en plus, d’un point de vue esthétique, de ce que propose son produit premium, à savoir les AirPods Pro. Il s’agit de la véritable référence, tant d’un point de vue visuel que technique et cela devrait donc constituer une inspiration pour cette « V3 » des AirPods classiques.

Qu’est-ce que cela pourrait vouloir dire ? Peut-être des tiges plus courtes que celles qui sont actuellement utilisées à la base des AirPods. Celles-ci pourraient aussi avoir des embouts en silicone, pour un look plus épuré et moins « coton-tige ». Cela permettrait aussi de différencier le modèle des Beats Studio Buds qui ont été récemment annoncés et pourraient constituer un concurrent de poids.

Quel prix pour les écouteurs Apple AirPods 3 ?

Pour l’instant, cette information n’a pas encore été confirmée officiellement par Apple mais un prix circule déjà, parmi les spécialistes, pour les futurs AirPods 3. C’est le montant de 179 euros qui est ainsi évoqué, avec un boîtier de recharge qui serait inclus à ce prix là. Bien entendu, il faudra sans doute attendre l’annonce officielle de ces écouteurs pour en avoir la confirmation.

Par ailleurs, si on en croit les habitudes d’Apple, il est probable qu’une seconde édition avec l’option de recharge sans fil soit disponible, pour un tarif un peu plus élevé. En moyenne, il faut compter 50 euros de plus. Bien entendu, ces estimations dépendent aussi de l’évolution du marché des matières premières dans les prochaines semaines.

Les dernières rumeurs sur les AirPods 3

Bien sûr, on espère aussi voir des améliorations d’un point de vue technologique et pas seulement esthétique sur ces nouveaux écouteurs sans fil. Une chose semble toutefois acquise, la fonction de suppression active du bruit, vue comme « premium » ne devrait pas être au rendez-vous. Cela permet aussi de limiter les coûts tout en ayant une autonomie importante.

En revanche, on peut penser qu’Apple devrait bien mettre en place un système de réduction du bruit passif de façon plus poussée. Une amélioration de l’autonomie de ces écouteurs sans fil pourrait aussi être au programme. Par ailleurs, Apple envisagerait de couper automatiquement le son ou de faire baisser le volume si un danger est détecté dans votre environnement immédiat si on en croit un brevet déposé par Apple en août 2020.

Les rumeurs venues des experts

Enfin, certains experts annoncent, pour leur part, des capteurs de mouvement ou encore un suivi de l’activité physique. Cette dernière fonctionnalité permettrait notamment l’intégration d’Apple Fitness+. Concrètement, votre iPhone communiquerait avec les écouteurs par Bluetooth pour collecter le nombre de pas que vous avez pu faire dans la journée. Cela serait ensuite accompagné de conseils pour la remise en forme. La position de votre tête serait aussi « surveillée » et des étirements pourraient être proposés.

Pour ceux qui ne souhaitent pas acquérir des AirPods 3, il faudra sans doute attendre 2022 pour le modèle suivant. Une nouvelle génération du modèle AirPods Pro pourrait alors voir le jour, plus onéreux et intégrant notamment les nouvelles fonctionnalités évoquées plus haut pour les AirPods 3. A noter que l’on pourrait aussi compter sur des capteurs de lumière ambiante.