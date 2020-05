Selon des informations révélées par le site Digitimes, pas moins de trois entreprises vont être mises à contribution par Apple pour la production du module photo du futur iPhone 12.

Comme tous les ans, les prochaines nouveautés d’Apple enthousiasment et intriguent les médias spécialisés et les fans des produits de la marque à la pomme. C’est désormais l’iPhone 12 qui occupe les esprits. Le prochain photophone de la firme de Cupertino semble vouloir innover du côté de la photographie. La multinationale américaine compte s’appuyer sur différents fournisseurs pour les modules photo.

Le prochain appareil d’Apple se dévoile peu à peu

Selon certaines rumeurs lancées par nos confrères américains du site “Digitimes”, la prochaine gamme de smartphones d’Apple sera proposée uniquement avec des écrans OLED. Trois appareils sont au programme : un doté d’un écran de 5,4 pouces, deux avec un écran de 6,1 pouces et le dernier, plus grand de 6,7 pouces. Selon les rumeurs, un des modèles de 6,1 pouces et celui de 6,7 pouces, devraient embarquer un appareil photo à triple objectif. Un projet qui souligne bien à quel point ces deux appareils seront haut de gamme, alors que les deux autres compteront seulement un double objectif.

D’un côté, on trouve LG qui a décroché le contrat pour les objectifs des appareils hauts de gamme. On parle là de 35 à 40 millions d’unités, donc un marché potentiellement conséquent pour l’entreprise. Sharp et O-Film s’occuperont des deux autres smartphones qui représentent quant à eux des marchés estimés entre 50 et 55 millions d’unités. La première entreprise devrait selon les estimations gérer environ 70 % du total.

3 fournisseurs pour les caméras de l’iPhone 12

La production des appareils photo des nouveaux iPhone 12 devrait commencer à partir de juillet. Par ailleurs, les smartphones auront aussi le droit à un module 3D faisant penser au système Lidar, déjà décliné sur l’iPad Pro 2020. Un équipement qui permet notamment de calculer la profondeur des objets qui se trouvent dans une pièce et ainsi d’améliorer à la fois la photographie et les performances en réalité augmentée de l’appareil. Cela ne devrait toutefois concerner que les modèles hauts de gamme d’Apple.

Selon les analystes, la production des deux modèles d’iPhone 12 plus petits devrait commencer en septembre, alors que pour le plus grand, il faudra attendre octobre. Une conséquence directe d’un design plus complexe. Pour les fans cela signifie aussi qu’il arrivera sans doute plus tard sur le marché, il va donc falloir s’armer de patience pour en faire l’acquisition. Apple estimerait à 70 millions d’unités le marché total en 2020.