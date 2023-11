Électroménager : 7 appareils du quotidien qu’il ne faut surtout pas brancher à sa prise multiple

Utiliser une multiprise ne se résume pas à brancher un appareil sur un slot disponible pour qu’il fonctionne. Il y a des règles à respecter et des appareils qui peuvent être dangereux s’ils sont branchés sur une multiprise.

« Une prise est une prise » : faux ! La confusion entre la prise murale et la multiprise est trop fréquente pour ne pas en parler. Ce n’est pas parce qu’il y a une prise murale qu’on peut y mettre une prise-multiple. L’emplacement est important et il faut respecter certains principes comme ne pas en mettre à un endroit où elles pourraient être mouillées, comme dans les cuisines, les salles de bains et les sous-sols.

De même, tous vos appareils ne sont pas compatibles avec la prise-multiple. Un modèle classique peut générer 1 800W et dépasser cette puissance vous expose à un risque d’incendie. Si la plupart peuvent être branchés à une multiprise, certains appareils sont fortement déconseillés. Voici une liste non exhaustive de ceux du quotidien dont on pourrait croire compatible.

1. Le micro-ondes

On peut facilement croire que le micro-ondes reste un petit électroménager que l’on peut brancher partout pour le faire fonctionner. Détrompez-vous, la plupart des multiprises n’atteignent pas la puissance nécessaire demandée par le micro-ondes et cela peut entrainer sa surchauffe.

Vérifiez bien la compatibilité entre sa puissance et celle de la prise multiple. Et à défaut de la trouver, on vous déconseille d’essayer.

2. Le sèche-cheveux

Savez-vous comment fonctionne votre sèche-cheveux ? Pour son utilisation, la demande d’énergie est très importante. Pour dégager une aussi forte chaleur, il a besoin d’une grande puissance, ce que ne peut pas fournir la plupart des prises multiples. Ainsi, pour éviter de faire disjoncter votre prise, brancher directement votre sèche-cheveux sur une prise murale.

Le constat est le même pour tous les accessoires de coiffure qui fonctionnent en délivrant de la chaleur : fer à lisser, fers plats…

3. Un setup gaming complet

Techniquement, il est possible de brancher son ordinateur et un deuxième écran sur une même multiprise sans problème. Mais, si vous avez un setup complet branché sur une seule prise, avec haut-parleurs, mini-frigo, LED et éclairage, bureau qui monte électroniquement, vous risquez de faire sauter vos fusibles. Voir de faire surchauffer dangereusement la prise multiple.

Même si c’est laborieux et embêtant, il est important d’additionner l’étiquette de chaque accessoire à brancher sur la multiprise pour vérifier si la puissance est suffisante.

4. Le radiateur d’appoint

Le radiateur d’appoint, tout comme le climatiseur, sont des appareils qui ont vocation à changer de place et être rangé dans un placard lorsqu’ils ne fonctionnent pas. Ce n’est pas pour autant qu’il est possible de les brancher sur une prise multiple. La puissance est souvent très élevée, surtout quand vous voulez vous chauffer et mettez le radiateur au maximum. La prise multiple pourra surchauffer et se mettre en mode sécurité. Si vous ne pouvez plus vous chauffer, ni allumer la lumière, on vous souhaite bonne chance.

5. La machine à café

Le risque de brancher une machine à café sur une multiprise : au mieux, avoir un café à moitié infusé. À part si vous aimez l’eau goût café, on vous déconseille de brancher votre cafetière autre part que sur une prise murale. D’autant plus si c’est une machine qui moult le café, la puissance étant d’autant plus importante.

Parfois, certaines machines à café Nespresso n’utilisent que très peu d’énergie et peuvent être compatible avec une prise multiple. Regardez bien sur la notice pour vérifier la puissance de chacun de vos appareils.

6. La mijoteuse

Si l’objectif d’une mijoteuse est de chauffer votre plat en douceur, elle n’en demeure pas moins énergivore et demande une puissance importante sur une longue durée. Ainsi, à la longue, elle demande des watts qui peuvent faire surchauffer la multiprise à laquelle elle est branchée. Ainsi, même si le risque est minime, on vous déconseille de brancher votre mijoteuse à une prise multiple (et éviter un rare, mais possible danger).

7. Une autre multiprise

Cela peut paraitre évident, mais il vaut mieux le redire : brancher une multiprise sur une autre est particulièrement dangereux, même si seul un ou deux appareils sont branchés dessus. Ce que l’on appelle le « daisy-chaining » peut rapidement surcharger votre réseau électrique. De même, éviter de brancher une multiprise à une rallonge. Il vaut mieux prévenir que guérir.

Évidemment, tous ces appareils ne sont pas forcément incompatibles avec une prise multiple. Tout dépend de la puissance totale de ceux branchés sur les prises. Il faut comparer le total à la puissance permise par la multiprise pour s’assurer de ne pas mettre en danger votre système électrique.