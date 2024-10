Vos appareils de cuisine vont bientôt plus avoir besoin de prise ni de câble

Imaginez un monde où vos appareils de cuisine fonctionnent sans câble et sans prise ? Ça semble trop beau pour être vrai ? C’est pourtant la promesse de « Ki », le tout nouveau système d’alimentation sans fil qui a été présenté lors de l’IFA 2024.

Cette invention va changer la façon dont vous utilisez votre cuisine et vous ne regarderez plus jamais votre vieux grille-pain de la même manière. Grâce à la nouvelle technologie d’alimentation sans fil « Ki », les câbles appartiennent désormais au passé.

Découvrez comment un simple plan de travail peut redéfinir l’avenir de vos appareils électroménagers. Préparez-vous, car cette technologie pourrait transformer nos cuisines et reléguer nos bons vieux câbles à l’âge de pierre. Mais aussi rendre vos appareils de cuisine actuels obsolètes….

Ki : l’avenir de la cuisine sans fil ni câble

Le système « Ki » est bien plus qu’un gadget : il représente une avancée majeure dans la façon dont nous alimentons nos appareils électroménagers. Imaginez un plan de travail connecté qui transmet de l’énergie directement à vos équipements, sans avoir à les brancher. Une bouilloire, un mixeur, ou même une cafetière, posés sur le comptoir, fonctionnant immédiatement sans la moindre prise électrique à connecter.

Derrière cette technologie, il y a l’ambition de rendre les cuisines plus épurées, plus sûres et plus faciles à utiliser. Finies les prises multiples qui encombrent vos plans de travail, finie la corvée de débrancher et rebrancher constamment les appareils en fonction de l’espace disponible. Avec Ki, il suffit de poser l’appareil sur une surface compatible, et la magie opère : l’énergie est transmise sans fil grâce à une induction avancée, permettant un fonctionnement instantané.

Ki : la cuisine du futur dès aujourd’hui ?

Présenté à l’IFA 2024, Ki a immédiatement suscité l’intérêt des professionnels du secteur, mais aussi des consommateurs lassés de l’encombrement des câbles et des prises. Les premiers appareils commencent d’ailleurs à être commercialisés par des marques comme Haier, Philips et Samsung.

Mais il est important de noter que pour bénéficier de cette innovation, il faudra d’abord investir dans un plan de travail compatible avec la technologie Ki. Un sérieux handicap, car la technologie reste encore assez chère. En plus du prix du plan de travail lui-même, il faut compter environ 1000 € pour l’installation du système Ki. Cela en fait une option réservée pour le moment à ceux qui sont prêts à investir une somme conséquente dans leur cuisine.

Pour ceux qui recherchent une alternative plus accessible, des fabricants comme Kitchenery proposent une solution intermédiaire : des appareils comme un mixeur ou une bouilloire sans fil qui sont alimentés via la plaque à induction.

Une technologie encore réservée à l’élite ?

On ne va pas se mentir. Oui. Il est difficile pour tout le monde de mettre un SMIC dans ce système. Maintenant, peut-être que dans les années à venir, les prix seront plus abordables.

Ce qu’il reste encore à définir c’est la partie écologique dans tout ça. Si de nouveaux appareils sont déjà en commercialisation, cela veut-il dire que nos appareils actuels sont voués à partir à la poubelle ? Des questions restent encore en suspens…