Le premier appareil à raclette sans odeurs, ni fumées vient juste de sortir

La raclette, star de nos soirées hivernales, a enfin trouvé son allié idéal… ou presque. Severin (marque allemande reconnue) promet avec le Sevento un appareil révolutionnaire, conçu pour éliminer les fumées et les odeurs souvent tenaces. Une innovation qui intrigue, mais qui divise déjà ceux qui l’ont testé.

Chaque hiver, la raclette s’invite sur nos tables, accompagnée de son lot de plaisirs… et de désagréments. Odeurs persistantes, fumées envahissantes, nettoyage laborieux : autant de petites traces que Severin entend éradiquer avec le Sevento, un appareil à raclette présenté comme une véritable révolution. Mais cette promesse tient-elle vraiment la route ?

Avant de vous lancer dans l’achat de cet appareil « miracle », décortiquons la bête.

Un appareil à raclette nouvelle génération

Avec son nouveau modèle Sevento, Severin ambitionne de transformer l’expérience raclette. L’appareil se démarque par son design moderne et, surtout, par sa technologie annoncée comme révolutionnaire : un système de filtration « downdraft » qui promet d’éliminer jusqu’à 95 % des fumées et des odeurs. Une véritable aubaine pour les aficionados de raclette fatigués de voir leur salon imprégné d’un parfum tenace plusieurs jours après.

Le Sevento ne s’arrête pas là et propose également une double fonctionnalité. En plus de l’option raclette classique, il intègre une fonction gril pour varier les plaisirs. Le tout est conçu pour être facilement démontable et nettoyable après utilisation. Sur le papier, cet appareil semble avoir tout pour séduire mais il semblerait que les premiers tests ne soient pas si concluant…

La raclette sans l’odeur du fromage : promesse difficile à tenir

Malgré les promesses séduisantes, des premiers retours soulèvent quelques doutes sur l’efficacité réelle du Sevento. Selon certains tests, la réduction des odeurs ne serait pas aussi impressionnante qu’espéré. Si le système de filtration semble diminuer les fumées visibles, les effluves caractéristiques du fromage fondu persistent, même si elles sont atténuées. Cela pourrait décevoir les utilisateurs espérant un appareil totalement inodore.

Par ailleurs, certains consommateurs pointent des limites dans la puissance de chauffe. Le fromage mettrait parfois plus de temps à fondre, et les résultats ne seraient pas toujours homogènes.

Enfin, comme tout produit technologique, la durabilité de ce système de filtration reste inconnue. Le remplacement ou l’entretien des filtres pourrait représenter un coût supplémentaire à long terme, un aspect que Severin ne détaille pas encore suffisamment.

Faut-il craquer pour le Sevento ?

L’idée d’un appareil à raclette sans odeurs ni fumées est sans aucun doute séduisante, et le Sevento marque un pas vers une expérience culinaire plus confortable. Cependant, les premiers retours mitigés incitent à la prudence. Sans avoir testé cet appareil, il est difficile de confirmer si cette innovation justifie son prix de 179,99€ ou si elle reste une simple amélioration marginale des appareils classiques.

Pour les adeptes de la raclette prêts à investir dans une solution potentiellement plus agréable pour l’environnement intérieur, le Sevento peut valoir le coup d’œil. À savoir que l’appareil est déjà en rupture sur le site de la marque mais est à retrouver chez d’autres revendeurs tel que Boulanger.

Mais pour ceux qui recherchent avant tout efficacité et simplicité, il pourrait être judicieux d’attendre une deuxième génération ou d’autres avis pour savoir réellement ce qu’il a dans le ventre.