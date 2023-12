Les appareils à raclettes pour 2 sont à prix cassés pour les fêtes chez Lidl, Aldi, Amazon, Gifi…

Idée de cadeau universel, l’appareil à raclette duo a cet avantage d’être peu cher (moins de 10€ !) et de faire l’unanimité. Pour profiter à deux de ce mets fameux, une sélection s’impose.

L’hiver arrive à grands pas et le temps des gros manteaux et des repas copieux pointent le bout de son nez. Quand on parle du mois de décembre sonnent comme une évidence le chocolat chaud fumant, les films de Noël et le plat le plus dégusté durant cette période : la raclette.

On connait tous la raclette conviviale partagée avec toute sa famille où la neige qui tombe se mêle aux rires de chacun, où la guerre des poêlons fait rage et la charcuterie disparait en quelques minutes. Tout aussi appréciable, la raclette à deux a tendance à être oubliée.

Moins chère, plus facile à installer, plus intime, elle sait pourtant se défendre. En date, en couple, avec un ami ou un membre de sa famille, offrir un appareil à raclette duo peut s’avérer être le choix parfait pour une soirée aux accents de magie de Noël. N’en déplaise aux puristes de la raclette nombreuses.

Raclette duo : est-ce une bonne idée ?

Avant de rentrer dans notre sélection des appareils à raclette, laissez-nous convaincre que l’expérience de la raclette duo est un must have. D’abord, le prix. Un appareil à raclette classique passe difficilement sous la barre des 50€. A contrario, les modèles pour deux n’atteignent que rarement une vingtaine d’euros. Un choix économique et personnalisé pour la personne de votre choix.

La raclette à deux est aussi un moyen de profiter de ce plat sans devoir se creuser la tête quant à l’installation et la vaisselle. Avec uniquement deux poêlons, un plateau de fromage et de charcuterie réduit, inutile d’habiter dans un 100 m² à Paris pour mettre en place votre raclette. Même après votre soirée, le peu de vaisselle à faire n’est pas négligeable, surtout si vous êtes un adepte de la plancha au-dessus de l’appareil.

Les meilleurs appareils à raclette pour deux à moins de 20€

Attention, en cherchant des appareils à raclette pour deux, vous tomberez surement sur les modèles à bougies. Bien qu’esthétique et romantique, leur efficacité est loin d’être à couper le souffle. À moins d’aimer attendre plusieurs dizaines de minutes pour que le formage soit prêt, on vous conseille d’opter pour un appareil classique.

Parmi les appareils à raclette duo que l’on trouve sur le marché, plusieurs sortent du lot pour leur prix, leur puissance ou leur originalité. Voici notre sélection :

Pour vous décider à faire votre choix, plusieurs critères sont à prendre en compte. La première caractéristique importante est la puissance. Éviter tous les appareils avec moins de 250W, sinon autant opter pour les bougies (tout aussi efficace et effet wahou garanti).

Pensez bien à regarder également du côté des fonctionnalités. L’appareil de Boulanger ou celui de Gifi ont une caractéristique bien pratique : ils peuvent se connecter à d’autres appareils. Ainsi, vous pouvez passer d’une raclette pour deux à une raclette pour 12 si chacun ramène son modèle connectable.

Dernier point qui a son importance, le design de la raclette. Préférez-vous un appareil avec plancha ou grill ? Quel aspect doit prendre votre appareil ? Les modèles sont très nombreux et le choix de l’esthétique et de la multifonction peut se poser. Imaginez, une raclette en plat suivie d’une crêpe en dessert, et le tout avec le même appareil ! De quoi raviver les papilles des gros estomacs.