Une application illégale de streaming est parvenue à conquérir l’App Store

Décidément, Apple est dans une mauvaise passe. La marque à la pomme vient de laisser une application illégale de streaming s’installer en tête des téléchargements pour la 3e fois en quelques semaines. Voici comment.

L’application Univer Note vous dit peut-être quelque chose. Et pour cause, si vous êtes détenteur d’un iPhone ou d’un iPad, vous avez dû la voir en tête des téléchargements de la catégorie France, dans la journée d’hier. Si cette application est parvenue à la plus haute marche du classement de l’App Store, ce n’est pas parce que les français ont soudain décidé de mieux planifier leur quotidien à travers une application de prise de notes.

Une application qui en cache une autre

Derrière cette application, d’apparence banale, se cachait en réalité une application illégale de streaming, qui permettait d’accéder à une large variété de contenus, y compris des films actuellement diffusés au cinéma.

Grâce à une intense promotion sur les réseaux sociaux, la nouvelle de l’existence de cette application s’est répandue comme une traînée de poudre, la propulsant en tête des téléchargements. Des publications postées sur X ont pu dépasser les centaines de milliers de vues.

Apple a fini par réagir en supprimant l’application, mais cet événement pose question sur la capacité d’Apple à contrôler le contenu disponible sur son App Store.

L’application de streaming donne accès à une grande quantité de contenu, dont certains sont actuellement au cinéma

Apple se fait berner 3 fois en 1 mois !

Pour tromper les systèmes de contrôle d’Apple, il semblerait que les développeurs aient vraiment présenté à la firme de Cupertino une application de prise de notes, qui aurait donc été validée. Une fois cette validation effectuée, le développeur aurait mis en place son interface IPTV à travers une mise à jour de ses propres serveurs.

Ce qui est le plus surprenant, c’est qu’Apple ne se soit pas fait avoir une fois, mais 3 fois en peu de temps ! Un tel événement s’est déjà produit avec l’application Micros Habits, à la mi-octobre. Par ce même mécanisme, cette application d’apparence banale avait également permis de regarder du contenu en streaming.

Peu après sa suppression, qui avait eu lieu au bout de quelques jours, celle-ci était réapparue sur l’App Store sous un autre nom : Flower Butler. Apple va donc devoir réellement hausser le ton pour que cette manière de faire ne devienne pas une habitude. D’autre part, si certains développeurs parviennent à contourner les systèmes de sécurité d’Apple, cela ne laisse rien présager de bon pour les futurs stores d’applications.