Pour protéger votre monture des prédateurs de la jungle urbaine, vous avez deux possibilités : l’entreposer dans un lieu sûr ou utiliser un antivol. Si vous êtes là, c’est que votre trottinette électrique se retrouve plus souvent sur le froid du bitume que dans la chaleur du foyer. Vous voilà au bon endroit pour savoir avec quoi la sécuriser.

Il vous faut un antivol c’est certain, mais vers quel système se tourner pour un maximum de sûreté ? À cela s’ajoute le problème de la praticité et du transport. Certains vous disent que les antivols en forme de U sont les meilleurs, mais comment loger cet objet imposant dans un sac qui contient déjà trop de choses ? À l’inverse un câble peut vous accompagner partout, mais risque de lâcher au premier assaut de coupe-boulon. On vous aide à y voir plus clair pour conserver votre précieuse trottinette électrique le plus longtemps possible.

Podium 2022

Abus Ultimate 420/150HB140

L’antivol le plus coriace pour une trottinette En savoir plus Abus Bordo Granit X-Plus 6500

L’antivol le plus pratique En savoir plus Master Lock 8200EURDPRO

L’antivol le plus adapté pour une trottinette En savoir plus

Classement des Meilleurs antivols pour trottinettes électriques

MASTER LOCK 8200EURDPRO

Une paire de menottes en guise d’antivol Note 4,4/5 : moyenne globale sur Amazon Prix 79€ À notre connaissance, seul Master Lock propose cette configuration d’antivol. Celle-ci s’avère très pratique pour une trottinette, car elle permet de l’attacher par la potence. Ne vous fiez pas à l’impression fragile que le modèle dégage à cause de sa ressemblance avec de vraies menottes. La Fédération française des usagers de la bicyclette l’a classé au niveau deux roues aux côtés de robuste antivol en U. bien sûr, retenez que comme tous les produits de ce genre, un voleur zélé peut en venir à bout avec les bons outils. Le but ici est de ralentir le plus possible sa progression et cet antivol s’en sort bien là-dessus. Les plus Système idéal pour sécuriser une trottinette

Résistant Les moins Le prix Acheter les menottes antivol Master Lock au meilleur prix VOIR LE PRIX sur wegoboard.com En savoir plus Caractéristiques principales TYPE D’ANTIVOL Menottes NIVEAU DE SÉCURITÉ FUB 2 roues POIDS 1,2 kg MATIÈRE Acier cémenté laminé DIAMÈTRE INTÉRIEUR 75 mm LONGUEUR 36 mm NOMBRE DE CLÉS 4 Une alternative ? Un seul maillon, ça fait un peu court pour certaines situations. Heureusement, Masterlock propose aussi une version avec 9 maillons pour 20€ supplémentaire. Notez que celle-ci n’a pas été testée par la commission antivol de la FUB. Nous ne savons pas si elle propose le même niveau de sécurité. VOIR LE PRIX sur wegoboard.com En savoir plus

Quel type d’antivol choisir pour une trottinette électrique ?

Vous ne pouvez pas prendre les mêmes que pour un vélo. Lorsqu’un cycliste va chercher un modèle suffisamment long pour accrocher le cadre et une de ses roues en même temps, nous voulons des antivols aux dimensions plus réduites. Cela vient du fait qu’une trottinette électrique n’a pas d’endroits fermés sur son châssis. Par exemple, si vous utilisez un U trop grand, le voleur peut simplement le faire coulisser par le deck ou le guidon pour chiper votre bolide. Pour éviter ce désagrément, prenez un U d’une longueur inférieure à 20 cm voir à 17 cm pour les plus prudents. En outre, choisissez un U avec une anse d’au moins 13 mm de diamètre et placez-le sur une attache qui empêchera un bandit de grand chemin de soulever la trottinette.

On pourra vous dire que les espaces dans la roue qui n’intègrent pas le moteur permettent d’y faire passer l’antivol. Voilà un endroit fermé ! Néanmoins, un voleur pourrait la dévisser et partir avec la trottinette. Cette particularité exclut d’office les câbles et les chaînes, car trop longue. Outre les U, les antivols pliables ainsi que ceux en forme de menotte constituent de bonnes solutions. Certes moins résistantes, elles ont toutes deux le mérite d’être plus faciles à transporter.

Le niveau de sécurité d’un antivol

Tous les modèles ne se valent pas là-dessus. Pour guider le consommateur, les fabricants donnent généralement un niveau de sureté selon leurs critères. La marque allemande Abus indique une note sur 15 par exemple. Néanmoins, on ne peut se fier uniquement à l’entreprise qui veut alléger notre portefeuille. Pour se faire une idée plus précise de l’efficacité d’un antivol, il faut aller sur le site de la Fédération française des usagers de la bicyclette (FUB). Cette association intègre une commission qui a testé des centaines d’antivols. Elle les classe dans trois catégories :

0 roue : l’antivol ne résiste pas à des outils de moins de 35 cm

: l’antivol ne résiste pas à des outils de moins de 35 cm 1 roue : résistance à des outils de moins de 35 cm

: résistance à des outils de moins de 35 cm 2 roues : il résiste aussi aux outils plus agressifs qui dépassent les 75 cm

Certains antivols en U n’obtiennent qu’une roue, car ils ne résistent pas à un petit coupe boulon par exemple. Notez que certains assureurs exigent l’utilisation d’un antivol agréé par la FUB dans le cas d’un contrat pour un vélo.

Questions Fréquentes

Outre l’évidence de l’antivol et notamment celui en forme de U, vous pouvez agrémenter ce dispositif d’une alarme qui réagit aux mouvements ainsi qu’aux vibrations. En outre, l’ajout d’un tracker GPS n’est pas une mauvaise idée pour avoir plus de chance de retrouver une trottinette volée. Où mettre un antivol sur une trottinette électrique ? Prenons la Xiaomi M365 comme exemple, l’idéal est de placer l’antivol au niveau de la barre qui relie le deck à la potence. Éviter de le mettre dans la roue, car le voleur peut simplement la dévisser et la remplacer après coup. Où attacher ma trottinette électrique ? Tout d’abord, privilégiez un lieu où il y a beaucoup de passage pour repousser les voleurs les moins téméraires. En outre, attachez là à un point fixe comme une barrière de protection sur un trottoir. Faites en sorte d’en choisir une qui limite au mieux les possibilités de mouvement de l’antivol une fois verrouillée.