Microsoft Defender est-il suffisant pour Windows 11 ?

Oui et non. On dit souvent qu’un antivirus, c’est comme une ceinture de sécurité : si on prend l’autoroute à 180 km/h à contresens, on ne va pas survivre bien longtemps. Si vous êtes du genre « pilote du net », il vaut mieux s’assurer une protection plus solide (gants, combinaison, casque, etc.), mais il faut également bien savoir conduire et rester sur la piste. Si votre utilisation du web se limite à la fréquentation de quelques sites fiables et une faible exposition de vos données personnelles, Windows Defender est optimal pour vous !