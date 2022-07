Il y a peu, je me suis aventuré dans le monde labyrinthique des antivirus. Après m’y être frayé un chemin pour aboutir à un top des meilleurs antivirus, en tenant compte de l’attractivité des offres payantes, il fallait bien que je m’attarde un peu sur les solutions gratuites. En effet, avant d’investir, mieux vaut se familiariser avec ce type d’outil de plus en plus sophistiqué, que nombre de fonctionnalités annexes ont rendu de plus en plus complexes (options de confidentialité, optimisation des performances, etc.). C’est pourquoi je suis allé trouver 5 offres d’antivirus gratuit, non-limitées dans le temps, afin de vous donner facilement accès à une protection efficace contre les virus et autres malwares. Bien sûr, « efficace » ne veut pas dire « complet », mais chaque version gratuite des services antivirus listés ici comporte son petit lot d’avantages que je m’en vais essayer de détailler ici !

AVIRA FREE SECURITY

Le meilleur outil antivirus en version gratuite Note 8,8/10 : en test sur lesnumeriques.com

9/10 : avis utilisateurs sur Trustpilot Avira est notre top choix pour deux raisons : un score sans faille sur AV-comparatives et AV-test, et de multiples fonctionnalités surprenantes pour une version gratuite, dont l’anti-ransomware et le VPN. On apprécie en outre le pare-feu et le gestionnaire de mots de passe. À cela, la version payante ajoutera entre autres, l’alerte en temps réel des violations de données, une protection multi-device (5 appareils desktop ou mobiles) et un VPN illimité. Un logiciel antivirus qui se paye en sus le luxe d’être léger, mais qui en contrepartie ne se montre pas avare en pop-ups… Les plus Faible impact sur votre système informatique

Hyper complet

Résultats de tests au top Les moins Pas mal de publicités Télécharger Avira Free Security gratuitement TÉLÉCHARGER sur avira.com En savoir plus Faut-il télécharger Avira Free Security ? Téléchargez si … Vous souhaitez un niveau de protection maximal gratuitement

Votre ordinateur peut avoir tendance à ramer Ne téléchargez pas si … Vous avez du mal avec les pubs à répétition Caractéristiques principales COMPATIBILITÉ OS Windows (version 7 et plus), Mac OS X, Android, iOS ANALYSE À LA DEMANDE Oui PARE-FEU Oui VPN GRATUIT Oui (500 Mo/mois) PROTECTION ATTAQUE DE RANSOMWARE Oui ANTI-PHISHING Non MODE GAMING Non TESTS LABORATOIRES INDÉPENDANTS AV-Test.org – 100%

AV Comparatives – 100%

AVAST ANTIVIRUS GRATUIT

La version gratuite fiable d’un leader du marché Note 8/10 : en test sur clubic.com

8/10 : avis utilisateurs sur Trustpilot Pour une sécurité toujours à jour sur les menaces qui planent sur le web, difficile de passer à côté d’Avast. Avec un très haut niveau de protection incluant la protection contre les rançongiciels et un inspecteur Wi-Fi qui détecte les failles de votre réseau, la suite gratuite assure largement l’essentiel. Attention, si vous êtes sur Mac, de bien avoir au moins l’OS X 10.10. Bien entendu, vous risquez d’entendre souvent parler des abonnements premium, dont vous pouvez vérifier la qualité sur notre test Avast One. Une mise à niveau qui peut vraiment valoir le coup, avec une interface des plus conviviales. Bref, gratuit ou payant, avec Avast, on est résolument entre de bonnes mains. Les plus Très haut niveau de protection

Faible impact sur l’ordinateur

Interface très conviviale Les moins Peu de fonctionnalités Télécharger Avast Antivirus gratuitement TÉLÉCHARGER sur avast.com En savoir plus Faut-il télécharger Avast Antivirus Gratuit ? Téléchargez si … Vous voulez un aperçu avant achat premium

Vous avez l’habitude de jouer en ligne Ne téléchargez pas si … Les pop-ups vous tapent sur le système Caractéristiques principales COMPATIBILITÉ OS Windows 7 et plus, Mac OS X 10.10, Android 5.0, iOS 12.0 ANALYSE À LA DEMANDE Oui PARE-FEU Non VPN GRATUIT Non PROTECTION ATTAQUE DE RANSOMWARE Oui ANTI-PHISHING Non MODE GAMING Oui TESTS LABORATOIRES INDÉPENDANTS AV-Test.org – 100%

AV Comparatives – 99.7%

AVG ANTIVIRUS FREE EDITION

L’antivirus gratuit compatible avec le plus d’OS Note 8,5/10 : en test sur presse-citron.net

7/10 : avis utilisateurs sur 01net.com Oui, je sais ce que vous allez dire : AVG, Avast, même combat. Sauf que des solutions gratuites fiables sur le long terme, il n’y en a pas tant ! Donc autant partir sur les plus efficaces. D’ailleurs, le fait qu’AVG appartienne à la société tchèque ne peut que rassurer sur la qualité de sa protection, qui inclut les spywares, ransomwares et les URL suspects non-sécurisés. Ajoutez à cela une analyse des performances de votre appareil. À ce titre, certains tests ont déjà relevé un ralentissement des PC sur lesquels on a fait tourner AVG ; il semblerait que la marque ait réagi pour limiter ce point noir. On le note quand même dans les risques d’usage. Quant aux collectes de données qui ont déjà donné lieu à des polémiques en 2020, je vous mets ici leur politique de confidentialité mise à jour en février 2022. Les plus Se met automatiquement à jour

Intéressant pour mac

L’anti-ransomware Les moins Peut impacter les performances des ordinateurs moins puissants

Un passé douteux quant à la politique de confidentialité Télécharger AVG Antivirus Free Edition gratuitement TÉLÉCHARGER sur avg.com En savoir plus Faut-il télécharger AVG Antivirus Free Edition ? Téléchargez si … Vous savez comment changer un navigateur (au cas où AVG Secure Browser se téléchargerait automatiquement)

Vous voulez un minimum de publicités Ne téléchargez pas si … Vous ne voulez pas du tout qu’on collecte vos données

Vous avez un ordinateur parfois un peu lent Caractéristiques principales COMPATIBILITÉ OS Windows, Mac, Linux, Android, IOS ANALYSE À LA DEMANDE Oui PARE-FEU Non VPN GRATUIT Non PROTECTION ATTAQUE DE RANSOMWARE Oui ANTI-PHISHING Non MODE GAMING Non TESTS LABORATOIRES INDÉPENDANTS AV-Test.org – 100%

AV Comparatives – 99.7%

BITDENFENDER FREE

Un haut niveau de protection pour les ordinateurs sous Windows Note 8/10 : en test sur pcmag.com

7,2/10 : avis utilisateurs sur commentcamarche.net Petit tour chez les allemands de Bitdefender, qu’on apprécie pour des scores excellentissimes sur AV-Test et AV-Comparatives et un haut niveau de détection, puisque le logiciel antivirus parvient à scanner les comportements suspects pour identifier les malwares. Les URL malveillantes sont également bloquées, et les gamers auront la possibilité de jouer en ligne en toute quiétude. On notera cependant l’absence de protection contre les attaques ransomware, disponible uniquement sur l’abonnement au même titre que le pare-feu, les transactions sécurisées et autres broyeurs de fichiers malveillants. Les plus Un mode gaming intéressant

Inclut l’anti-phishing

Prévient les menaces en ligne Les moins Version mac beaucoup moins intéressante

Des scans assez longs

Ralentit les vieux ordinateurs Télécharger Bitdefender Free gratuitement TÉLÉCHARGER sur bitdefender.fr En savoir plus Faut-il télécharger Bitdefender Free ? Téléchargez si … Vous avez l’habitude de jouer en ligne

Vous avez un PC performant

Vous téléchargez des fichiers à tire larigot Ne téléchargez pas si … Vous utilisez un mac

Vous avez des fichiers sensibles pouvant être la cible de rançongiciels Caractéristiques principales COMPATIBILITÉ OS Windows 7 et plus, Mac OS (scanner uniquement), Android ANALYSE À LA DEMANDE Oui PARE-FEU Non VPN GRATUIT Non PROTECTION ATTAQUE DE RANSOMWARE Non ANTI-PHISHING Oui MODE GAMING Oui TESTS LABORATOIRES INDÉPENDANTS AV-Test.org – 100%

AV Comparatives – 99.9%

PANDA DOME FREE ANTIVIRUS

Une solution antivirus légère avec VPN gratuit Note 8/10 : en test sur logitheque.com

7,6/10 : avis utilisateurs sur clubic.com Très honnêtement, j’ai hésité à mettre Panda Dome dans ce top 5, notamment à cause de tests assez rares dans les labos de AV-Test et une réactivité offline hautement perfectible selon certains d’entre eux. Cela étant, avec une interface conviviale, un mode gaming et de meilleures détections de ransomware et de spyware que Windows Defender, j’ai décidé de lui donner sa chance. Le petit plus, c’est le VPN limité à 150 Mo/jour mais qui peut suffire pour une présence raisonnable sur le web. Autre argument intéressant : le Rescue Kit, qui permet de refaire fonctionner des machines en passant par le port USB. Enfin malgré une compatibilité macOS 10.10 ou version ultérieure, on vous le recommande plutôt sur PC, y compris sur les très vieilles versions de Windows (XP, Vista, etc.). Les plus Faible impact sur votre machine

Le kit de restauration de PC

Permet de vérifier les clés USB Les moins Pas mal de pubs vers la version payante

Pas beaucoup de tests à jour pour cette suite Télécharger Panda Dome gratuitement TÉLÉCHARGER sur pandasecurity.com En savoir plus Faut-il télécharger Panda Dome ? Téléchargez si … Vous utilisez un PC, surtout les vieilles versions de Windows

Vous avez besoin d’un nettoyage express Ne téléchargez pas si … Les pop-ups vous agacent trop

Vous préférez un logiciel au top des tests en labo indépendant Caractéristiques principales COMPATIBILITÉ OS Windows XP/Vista/7/8/10/11, Android, macOS, iOS ANALYSE À LA DEMANDE Oui PARE-FEU Non VPN GRATUIT Non PROTECTION ATTAQUE DE RANSOMWARE Non ANTI-PHISHING Oui MODE GAMING Oui TESTS LABORATOIRES INDÉPENDANTS AV-Test.org – 100%

AV Comparatives – 99.9%

4 raisons de télécharger (au moins) un antivirus gratuit

On vous avait fait la leçon avec les antivirus payants, qui donnent un véritable contrôle sur quasiment toutes vos interactions avec internet, certaines suites assurant même une protection de vos données sur le dark web. Désormais, voici 4 raisons d’opter pour un antivirus gratuit, du moins dans un premier temps.

Avoir le meilleur niveau de protection possible même sans payer En principe votre appareil est vendu avec une solution antivirus gratuite déjà installée dessus. Mais il se peut qu’elle ne soit pas totalement adaptée à votre activité informatique. Pour cette raison, il peut être intéressant de regarder ce que proposent les leaders du marché pour renforcer votre protection. À noter que certains outils anti-malwares peuvent cohabiter au sein de la même machine.

Se familiariser avec les fonctionnalités d’un antivirus Peut-être êtes-vous intéressés par une protection optimale, et êtes même prêts à payer pour cela ? Dans ce cas, télécharger une suite antivirus de votre choix peut vous permettre :

– de mieux comprendre les menaces et les options proposées avec et sans abonnement grâce à une interface pédagogiques ;

– de peut-être vous rendre compte que votre activité ne nécessite pas que vous déboursiez la somme requise pour un abonnement.

Bref, télécharger un antivirus gratuit constitue une première approche vous permettant d’être sûr de votre coup lorsque vous passez au niveau supérieur.

Vous avez déjà subi une infection et avez besoin d’une solution rapide Eh oui, ça peut arriver ! Deux cas de figures ici :

– le problème est déjà réglé,mais vous voudriez vous protéger contre le même type de menace à l’avenir ;

– le problème persiste et vous auriez besoin d’un outil tel que le Rescue Kit de Panda Dome pour vous tirer d’affaire.

Quoi qu’il en soit, on espère que vous pourrez agir en toute autonomie grâce aux solutions que nous avons détaillées dans ce comparatif.

Vous êtes un gamer chevronné Sur la plupart des logiciels antivirus gratuits de notre comparatif, un mode gaming a été intégré, qui sert à une expérience vidéo-ludique plus immersive. De deux choses l’une :

– vous avez un meilleur ratio images/secondes avec la préservation des ressources système ;

– vous reléguez toutes les activités logicielles automatiques à l’arrière-plan.

En effet, quoi de plus terrible que d’affronter un boss de Dark Souls et de se faire interrompre par des notifications de mise à jour ou d’applications tierces ? Plein de choses assurément. Mais c’est pas cool quand même.

Le saviez-vous ? Le tout premier virus date de 1971. Baptisé « Creeper Virus », il ne servait qu’à afficher le message « Je suis le Creeper, attrape-moi si tu peux ! ». C’est Ray Tomlinson qui a finalement réussi à le vaincre, grâce au tout premier programme antivirus de l’histoire : « The Reaper ».

Questions Fréquentes sur les logiciels antivirus gratuits

Microsoft Defender est-il un bon antivirus ? À ses débuts, Microsoft Defender n’était pas considéré comme un outil antivirus sérieux. Aujourd’hui, il offre un service tout à fait convenable en termes de performances mais également de fonctionnalités, avec bouclier contre les ransomwares, protection pour la webcam, options de confidentialité, contrôle parental standard et espace cloud. En outre, il est certifié AV-Test. S’il ne figure pas sur ce comparatif, c’est surtout parce qu’il est déjà installé nativement sur un certain nombre de machines ; autant diversifier les solutions ! Que penser de Total AV Gratuit ? Total AV, qui fait l’objet d’une campagne marketing très forte sur le web, a failli figurer dans notre liste. Mais il s’avère que les tests (non-sponsorisés) de la version gratuite ont révélé qu’elle ne servait qu’à lancer des scans aux résultats douteux pour mieux pousser des offres très agressives, sans jamais faire démonstration de ses qualités. Ce qui les sauve sur notre liste des 15 meilleurs antivirus ? Des résultats très convenables sur AV-Test. Peut-on se fier à Kaspersky ? Dans la mesure où la suite antivirus est très performante dans ses versions gratuites et payantes et que le PDG de Kaspersky cherche à tenir son entreprise hors des affaires géopolitiques, on serait tenté de dire « oui ». Cependant, la guerre en Ukraine est un contexte particulier dans lequel beaucoup de gens préfèrent se garantir du moindre risque de cyber-attaque, voulue ou non par la société russe. Par mesure de prudence, nous l’avons donc ôté de nos comparatifs. Quel est le meilleur antivirus gratuit ? À l’heure actuelle, notre préférence va à Avira Free Security, non seulement parce qu’ils passent haut-la-main les tous derniers tests en laboratoire indépendant, mais également parce qu’ils proposent un grand nombre de fonctionnalités, dont un VPN à 500 Mo/mois, un pare-feu, un gestionnaire de mots de passe et un anti-ransoware. Cela dit, c’est la seule pour laquelle nous n’avons pas trouvé de mode gaming dans notre comparatif antivirus gratuits. Un antivirus gratuit est-il suffisant ? Tout dépend évidemment de la nature et de la fréquence de vos activités en ligne. Si vous avez des enfants en âge de se connecter, si vous téléchargez beaucoup, effectuez beaucoup de transactions en ligne, possédez une foultitude de mots de passe, conservez des fichiers très sensibles, et passez parfois par le dark web, on préfère vous orienter sur un abonnement payant pour une protection complète. Mais si votre connexion internet sert uniquement à ouvrir YouTube et à envoyer des mails, un logiciel gratuit suffira amplement.