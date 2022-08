Dans notre dossier sur les meilleurs antivirus, nous avions présenté les logiciels anti-malware avec des abonnements multi-devices (Windows, Mac, iOS ou Android). Cette fois, nous entrons dans un champ plus restreint avec un comparatif antivirus pour Android uniquement. On le sait, les appareils mobiles peuvent être source d’anxiété (vol, violation de vie privée, etc.), car il existe des menaces spécifiques aux smartphones ou tablettes, comme des ransomwares à verrouillage d’écran, de fausses applications ou encore le Cheval de Troie SMS (qui envoie des messages à des numéros surtaxés). Si vous utilisez énormément d’applications et stockez des données sensibles sur votre téléphone Android, l’usage d’un bon antivirus est à considérer. Qu’il s’agisse d’un service gratuit ou d’une offre payante pour un seul appareil, nous avons rassemblé des antivirus aux fonctionnalités intéressantes : protection des paiements en ligne, sécurité enfant, antivol ou encore logiciel anti-espion ! Voici donc notre comparatif antivirus pour Android gratuits et payants, afin d’avoir un smartphone inviolable.

5 Meilleurs Antivirus Gratuits pour Android

Pour commencer, on vous a sélectionné un petit top d’antivirus à essayer gratuitement avant de passer aux fonctionnalités premium. Leurs avantages sont de proposer une protection certifiée AV-Test et de vous familiariser avec des options dédiées aux appareils mobiles. Bien sûr, leurs offres premium sont tout à fait intéressantes, mais quitte à choisir une version gratuite sur Google Play, c’est dans ce top 5 que vous trouverez les services antivirus les plus complets.

AVAST MOBILE SECURITY

Le plus généreux en fonctionnalités gratuites Note 9,4/10 : moyenne des avis sur Google Play Prix 19,99€ / an (Premium)

39,99€ / an (Ultimate) Vous savez qu’on a déjà testé Avast One sur meilleure-innovation.com, et que la suite a déjà toute notre confiance en ce qui concerne les virus. Mais la société tchèque, populaire pour son expertise en solutions gratuites, bat des records sur mobile, qui protège vos photos, analyse la fiabilité du Wi-Fi et optimise les performances de votre smartphone ou tablette. À noter que la mise à niveau offre le verrou d’applications, la localisation du dernier emplacement connu avant déchargement de votre téléphone si vous l’avez égaré, et même un support technique directement depuis l’application. À noter que vous ne pourrez évidemment vous soustraire des publicités qu’en souscrivant à un abonnement. Et si jamais vous vous motivez pour une mise à niveau et optez pour Ultimate, l’offre payante la plus chère, un VPN illimité s’ajoutera aux fonctionnalités premium. Les plus Interface agréable

Promo la première année

Antivol gratuit Les moins Abonnement assez cher

Vous voulez protéger vos photos gratuitement

Vous avez tendance à perdre votre smartphone N’achetez pas si … Vous avez le réflexe de scanner régulièrement votre appareil vous-même

Pas de version Ultimate si vous utilisez déjà un réseau privé virtuel Caractéristiques principales SCANNER DE FICHIERS Oui CLEANER DE MALWARES Oui BOOSTER DE PERFORMANCES Oui VPN avec abonnement Ultimate LOCALISATION ANTIVOL Oui PROTECTION CAMÉRA ET MICRO Oui COFFRE-FORT DE PHOTOS Oui SCANNER DU RÉSEAU WI-FI Oui DEMANDE DE SUPPRESSION DES DATAS Possible

AVG MOBILE

Une solution tout-en-un très conviviale Note 9,4/10 : moyenne des avis sur Google Play Prix 19,99€ / an (Premium)

39,99€ / an (Ultimate) Dans la lignée d’Avast, vous pouvez également tester l’interface du excellent AVG Antivirus & Security, à peine plus avare en fonctionnalités gratuites, lesquelles incluent l’augmentation de la RAM, un coffre-fort photo, un antivol et même des alertes piratages, en cas de fuite de code de sécurité ou de mot de passe par exemple. Pour vous affranchir des publicités, deux mises à niveau sont possibles : la première vous donne accès à des analyses automatiques de virus (parfait pour les jeux et nouvelles applis) et à une protection anti-arnaque pour vos achats en ligne. La version Ultimate, plus chère, ajoute un réseau privé virtuel à l’ensemble. Les plus Promo pour la première année

Antivol gratuit

Suivi du temps d’écran Les moins Abonnement assez cher

Suivi du temps d'écran Les moins Abonnement assez cher

Pas de grosses différences avec Avast

Vous voulez un service complet et pédagogique

Votre smartphone a tendance à ramer N’achetez pas si … Vous recherchez des offres moins chères

Pas de version Ultimate si vous utilisez déjà un réseau privé virtuel Caractéristiques principales SCANNER DE FICHIERS Oui CLEANER DE MALWARES Oui BOOSTER DE PERFORMANCES Oui VPN avec abonnement Ultimate LOCALISATION ANTIVOL Oui PROTECTION CAMÉRA ET MICRO Oui COFFRE-FORT DE PHOTOS Oui SCANNER DU RÉSEAU WI-FI Oui DEMANDE DE SUPPRESSION DES DATAS Possible

AVIRA SECURITY ANTIVIRUS & VPN

Une suite complète avec Réseau Privé Virtuel gratuit Note 9,2/10 : moyenne des avis sur Google Play Prix 7,95 € / an (Security Pro)

24,99€ / an (Pro + VPN + Gestionnaire de mots de passe) Ce n’est un secret pour personne : Avira est un autre cador du marché antivirus, surtout parmi ceux qui ont adopté la stratégie freemium. En effet, si vous allez trouver Avira Security Antivirus & VPN sur Google Play, vous aurez tout de suite à disposition un antivol, une protection de vos adresses e-mail, un gestionnaire d’autorisations (pour les applis qui pompent dans vos données perso) et même un verrouillage d’applications ! On notera que l’offre pro est une des moins chères du marché, qui donne accès à la protection de l’objectif photo et du micro, et une couverture complète contre tous les malwares ou sites malveillants. Enfin, un VPN illimité et un gestionnaire de code de sécurité attendent celles et ceux qui choisissent l’abonnement prime, à 25 €/an. Les plus Pas cher

Réseau privé virtuel disponible sur l’offre Prime Mobile

Interface épurée Les moins Pas de coffre-fort photo

Vous avez besoin d’un réseau privé virtuel en plus

Vous souhaitez un bloqueur d’appels N’achetez pas si … Vous voulez légèrement plus complet comme Avast ou AVG Caractéristiques principales SCANNER DE FICHIERS Oui CLEANER DE MALWARES Oui BOOSTER DE PERFORMANCES Oui VPN 100 mo/jour (illimité avec abonnement Prime) LOCALISATION ANTIVOL Oui PROTECTION CAMÉRA ET MICRO Oui COFFRE-FORT DE PHOTOS Non SCANNER DU RÉSEAU WI-FI Oui DEMANDE DE SUPPRESSION DES DATAS Possible

TREND MICRO MOBILE SECURITY

Un antivirus gratuit qui gère la confidentialité sur les réseaux sociaux Note 9,2/10 : moyenne des avis sur Google Play Prix 4,99 € / mois

24,99€ / an Trend Micro Mobile Security a attiré notre attention car il excelle dans les laboratoires indépendants. Pour sécuriser votre mobile, la version gratuite vous garantira contre les applis malveillantes, scannera la fiabilité du réseau Wi-Fi et surtout augmentera votre confidentialité sur les réseaux sociaux en vous indiquant les paramètres à modifier. Outre un system tuner intéressant, Trend Micro s’en tient là avec le service gratuit. Seul un abonnement permet d’activer l’antivol, le gestionnaire d’applications ou encore la protection des paiements mobile, sans parler de la lutte antifraude. Point positif : les invitations à une mise à niveau ne sont guère envahissantes, même si on perd beaucoup de fonctionnalités sur la version gratuite… Les plus Confidentialité des réseaux sociaux

Contrôle parental

Photo secrète (si on utilise votre téléphone sans votre autorisation) Les moins Pas de coffre-fort photo

Photo secrète (si on utilise votre téléphone sans votre autorisation) Les moins Pas de coffre-fort photo

Antivol seulement sous abonnement

Vous avez une batterie qui a du mal à tenir la journée

Vous procédez régulièrement à des paiements sur mobile N’achetez pas si … Vous avez déjà un Réseau Privé Virtuel Caractéristiques principales SCANNER DE FICHIERS Oui CLEANER DE MALWARES Oui BOOSTER DE PERFORMANCES Oui VPN Oui LOCALISATION ANTIVOL Premium PROTECTION CAMÉRA ET MICRO Non COFFRE-FORT DE PHOTOS Non SCANNER DU RÉSEAU WI-FI Oui DEMANDE DE SUPPRESSION DES DATAS Possible

360 SECURITY

Un antivirus mobile qui aide les jeux à mieux tourner Note 9,4/10 : moyenne des avis sur Google Play Prix 16 € / an

36 € / life 360 security propose sans conteste une des meilleures versions gratuites de son application, même si certaines fonctionnalités manquent à l’appel, comme l’antivol ou la protection de votre microphone. Cela étant, 360 Security sait compenser ses lacunes en proposant un booster de jeux, un économiseur de batterie, une fonction de refroidissement du processeur et un verrou d’application. Le nettoyeur de photos vous informe de la place que vous récupérez lorsque vous mettez une salve de clichés à la corbeille. L’interface est très intuitive, mais certains la trouveront un peu envahissante. Enfin, sachez que la version premium automatise les nettoyages, les boosts et la détection d’applis qui touchent à la vie privée. Les plus Offre à vie vite rentable

Contrôle parental

Photo secrète (si on utilise votre téléphone sans votre autorisation) Les moins Pas d’indications sur la demande de suppression des données

Pas de fonction antivol

Vous n’avez pas besoin d’un réseau privé virtuel

Vous n’envisagez pas de supprimer vos données N’achetez pas si … Vous envisagez de passer en multi-device

Vous voulez ce qu’il y a de plus complet Caractéristiques principales SCANNER DE FICHIERS Oui CLEANER DE MALWARES Oui BOOSTER DE PERFORMANCES Oui VPN Non LOCALISATION ANTIVOL Non PROTECTION CAMÉRA ET MICRO Non COFFRE-FORT DE PHOTOS Oui SCANNER DU RÉSEAU WI-FI Oui DEMANDE DE SUPPRESSION DES DATAS NC

5 Meilleurs Antivirus Payants pour Android

Ces 5 dernières applications antivirus peuvent proposer des périodes gratuites afin de tester leur suite à fond pendant 15 ou 30 jours, mais passé ce délai, vous n’aurez plus accès au service. Pour ces raisons, il faut vous faire un compte à chaque fois que vous les téléchargez. Nous avons aussi mis les logiciels dont la version gratuite est tout simplement trop pauvre pour l’envisager sans basculer directement vers un abonnement.

BITDEFENDER MOBILE SECURITY

Une constance absolue sur les tests en laboratoires indés Note 9,2/10 : moyenne des avis sur Google Play Prix 0,99 € / mois

9,99 € / an Avec des scores explosifs sur AV-Test, Bitdefender s’impose comme l’une des solutions antivirus les plus fiables contre tout type de malware : ransomwares, appli malveillantes ou indésirables, adwares persistants, applis obfusquées, Banker Apps ou même les Coin Miners, qui exploitent votre processeur pour rechercher des crypto monnaies… En outre, Bitdefender propose une couche de protection sur tous vos navigateurs et surveille la confidentialité de tous les comptes que vous utilisez pour des paiements en ligne. Cela étant, quelques bémols sont à noter : si l’appli n’impacte guère les performances de votre tablette ou smartphone, il ne propose pas non plus de booster. D’autre part, nous avons trouvé l’interface moins agréable et intuitive que les 5 premiers de ce top. Enfin, pour un VPN illimité, il faudra compléter votre abonnement qui, heureusement, coûte à peine 10 € l’année. Les plus Abonnement assez peu cher

Protège contre les Coin Miners

Appli très légère Les moins Période d’essai de seulement 14 jours

Inscription à un compte obligatoire

Pas de suppression de datas

Vous n’avez pas besoin d’un réseau privé virtuel N’achetez pas si … Vous souhaitez pouvoir supprimer vos données

Vous voulez ce qu’il y a de plus complet Caractéristiques principales SCANNER DE FICHIERS Oui CLEANER DE MALWARES Oui BOOSTER DE PERFORMANCES Non VPN Premium 200 Mo/jour LOCALISATION ANTIVOL Oui PROTECTION CAMÉRA ET MICRO Non COFFRE-FORT DE PHOTOS Non SCANNER DU RÉSEAU WI-FI Non DEMANDE DE SUPPRESSION DES DATAS … Nope !

NORTON MOBILE SECURITY

L’antivirus qui vous protège sur le Dark Web Note 9,4/10 : moyenne des avis sur Google Play Prix 16,99 € / an

44,99 € / an (+ VPN + Dark Web Monitoring) Après un essai gratuit de deux semaines, Norton Mobile Security vous livre sa prestation pour 16,99 € / an minimum, et 44,99 €/an max. Mais qu’est-ce qui justifie un abonnement aussi cher pour Norton 360 ? Le VPN illimité et la surveillance du dark web en sont les causes premières. Quant aux fonctionnalités de l’abonnement le moins cher, elles rassemblent un anti-phishing, un anti adware, une gestion de votre confidentialité, une surveillance de vos SMS/MMS. Il manque toutefois à notre connaissance un antivol et au moins un petit coffre-fort de photos. Notre conseil : choisissez Norton uniquement si vous prenez la formule 360 Deluxe pour protéger 5 appareils à la fois (PC, Mac, iPhone, etc.). Les plus Dark Web monitoring

Protection anti-phishing et adware Les moins Une des offres les plus chères du marché

Pas de fonction antivol

Vous avez déjà eu recours au Dark Net N’achetez pas si … Vous avez besoin d’un boost de RAM Caractéristiques principales SCANNER DE FICHIERS Oui CLEANER DE MALWARES Oui BOOSTER DE PERFORMANCES Non VPN Oui en illimité pour l’abonnement 360 LOCALISATION ANTIVOL Non PROTECTION CAMÉRA ET MICRO Non COFFRE-FORT DE PHOTOS Non SCANNER DU RÉSEAU WI-FI Oui DEMANDE DE SUPPRESSION DES DATAS Possible

G DATA MOBILE SECURITY

Un antivirus qui bloque les SIM étrangères ! Note 8/10 : moyenne des avis sur Google Play Prix 9,95 € / an La qualité allemande de G Data n’est plus à prouver, et ses performances contre les virus ont bien migré sur Android. Certes, la suite ne propose pas de booster de performance, ni même d’analyse du réseau. Mais l’éditeur se rattrape en vous défendant contre les tentatives de phishing, les spywares, un filtrage des SMS et appels, et même une protection de vos contacts, dont vous seul aurez accès aux informations. Bien sûr, vous pourrez également compter sur un système de localisation antivol ou perte et sur le verrouillage des applications que vous désirez. Enfin, pour nous, G Data est le seul fournisseur capable d’empêcher qu’on change la carte SIM de votre téléphone. Bref, protégez 1, 3 ou 5 appareils pour 9,95 €/an pour chaque smartphone ou tablette. Les plus Protection de votre liste de contacts

Empêche d’utiliser une autre carte sim sur votre smartphone Les moins Manque de certaines fonctionnalités utiles

Pas de tarif réduit pour les achats groupés

Vous n’avez pas besoin de booster de RAM N’achetez pas si … Vous avez besoin d’une solution plus complète comme AVG ou Trend Micro Caractéristiques principales SCANNER DE FICHIERS Oui CLEANER DE MALWARES Oui BOOSTER DE PERFORMANCES Non VPN Non LOCALISATION ANTIVOL Oui PROTECTION CAMÉRA ET MICRO Oui COFFRE-FORT DE PHOTOS Non SCANNER DU RÉSEAU WI-FI Non DEMANDE DE SUPPRESSION DES DATAS Possible

EMSISOFT MOBILE SECURITY

Pas cher pour protéger trois appareils Note 8,4/10 : moyenne des avis sur Google Play Prix 9,95 € / an

16,66 € / an (protection 3 appareils) On termine avec Emsisoft Mobile Security, dont l’interface moyennement conviviale rappelle grandement celle de Bitdefender, un éditeur antivirus avec lequel la société Néo-Zélandaise a conclu un partenariat pour la partie mobile. Il faudra d’ailleurs vous créer un compte avant de démarrer automatiquement vos 30 jours d’essai gratuit. Après ça, on retrouve la formule classique de 9,95 € à l’année. On retrouve absolument les mêmes fonctionnalités que sur Bitdefender, donc on ne va pas les répéter ici. Toutefois, on soulignera la possibilité de protéger trois appareils à la fois pour seulement 16,66 €/an, au lieu de 27 € et des poussières comme on pourrait s’y attendre. À voir si vous avez un smartphone, une tablette et un compagnon ou une compagne à qui proposer la protection restante ! Les plus Pas cher

Pare plein de menaces diverses comme les Coin Miners Les moins Pas de grosses différences avec Bitdefender

Pas d'indications sur la suppression de vos données

Vous n’avez pas besoin de booster de RAM N’achetez pas si … Vous avez besoin d’une solution plus complète comme AVG ou Trend Micro

Vous voulez être sûr de pouvoir demander la suppression de vos données Caractéristiques principales SCANNER DE FICHIERS Oui CLEANER DE MALWARES Oui BOOSTER DE PERFORMANCES Non VPN Non LOCALISATION ANTIVOL Oui PROTECTION CAMÉRA ET MICRO Non COFFRE-FORT DE PHOTOS Non SCANNER DU RÉSEAU WI-FI Oui DEMANDE DE SUPPRESSION DES DATAS NC

3 raisons d e télécharger un antivirus pour android

Très franchement, opter pour le meilleur antivirus possible n’est pas la priorité de tout le monde au moment d’acquérir un nouveau smartphone. Le réflexe étant plutôt l’achat d’une coque. Mais alors, dans quels cas est-il utile, voire indispensable de vous équiper d’un logiciel antivirus pour Android ?

Pour protéger les appareils utilisés par des personnes vulnérables Enfants, personnes âgées et autres personnes vulnérables peuvent posséder un smartphone ou simplement utiliser celui d’un proche pour jouer ou effectuer certaines tâches. Afin de renforcer le sentiment de sécurité du propriétaire, mais également de l’utilisateur, prenez un bon antivirus. On voudra qu’il soit capable de protéger la confidentialité de vos données (y compris sur les réseaux sociaux), mais également de prévenir le phishing, les spywares, adwares ou autres rançongiciels. Enfin, la fonctionnalité antivol ou anti-perte, de plus en plus répandue, conviendra parfaitement à ce type de public !

Pour optimiser les performances de votre téléphone android Dans notre comparatif, nous avons essayé de mettre un maximum d’applications anti-malware comportant des outils d’amélioration des performances : augmentation de la RAM, optimisation de la batterie, boost des applications jeux, etc. Si vous avez tendance à multiplier les tâches sur votre appareil et que vous recevez beaucoup de données (comme les milliers de photos de groupes whats app), vous pouvez profiter des options d’un antivirus qui, en plus de surveiller vos fichiers, saura nettoyer votre espace mémoire.

Pour mettre à l’abri vos données hyper sensibles et professionnelles Le smartphone est certes un outil de vie privée, mais sert également à moult échanges professionnels. Ainsi, il se peut que votre appareil détienne un certain nombre d’informations à garder totalement confidentielles : mot de passe ou code de sécurité, conversations par mail ou sur réseaux sociaux, outils de transaction en ligne, ou encore contacts professionnels. De même que vous n’avez pas envie que l’on pirate un de vos comptes sur les réseaux sociaux, ou que l’on vous prive du déverrouillage écran via un ransomware.

Questions Fréquentes sur les antivirus pour Android

Rendez-vous sur le Play Store, installé par défaut sur la plupart des smartphones. Ensuite, tapez “antivirus” dans la barre de recherche, ou le nom d’une des suites de notre comparatif antivirus pour Android. Téléchargez l’application et suivez le guide. Rassurez-vous, la plupart des éditeurs vous proposent une version gratuite ou un essai d’au moins 15 jours pour vous familiariser avec l’interface. La création d’un compte n’est nécessaire que dans certains cas particuliers. Quelles sont les principales menaces sur smartphone ? Sans tomber dans la paranoïa il est intéressant de connaître quelques menaces courantes sur Android : cheval de troie téléchargeur ou SMS, ransomware (qui verrouille votre écran), adware (écran envahi de pubs), rooter (qui prend le contrôle de votre téléphone), spyware, applications malveillantes, coin miner, banker apps, etc. Que penser de Kaspersky Mobile Security ? Comme sur tous nos autres comparatifs antivirus, nous n’avons pas inclus Kaspersky dans notre top 10. En effet, le contexte de la guerre en Ukraine pousse à la prudence, car le logiciel pourrait être victime d’attaques pour récupérer les données d’utilisateurs européens. Bien sûr, rien ne prouve que ce soit le cas, ni même que ce soit actuellement possible. En conséquence, si les spéculations d’ordre géopolitique ne vous font pas peur, alors sachez que le produit est en soi l’un des plus recommandables du monde en termes de performances. Est-ce que cela suffit à invalider l’éventualité de fuites de datas ? La question reste en suspens. C’est quoi un Coin Miner ? Il s’agit d’un malware qui vient pomper la puissance des appareils infectés pour permettre au pirate informatique de miner de la crypto-monnaie. Le minage est un processus complexe consistant à résoudre des équations cryptographiques servant à la vérification de blocs de données qui composent une blockchain. Tout ce process sert simplement à valider des transactions de crypto-monnaies : les mineurs ayant participé au calcul sont récompensés en fragments de cryptomonnaie. Bref, si vous subissez un Coin Miner, votre smartphone va être considérablement ralenti, car ses ressources seront exploitées à des fins de minage, en combinaison avec d’autres processeurs infectés. Antivirus ou VPN ? Les antivirus ont avant tout vocation à vous protéger contre les malwares. Certaines fonctionnalités supplémentaires permettent à l’utilisateur de maintenir la confidentialité de ses activités sur divers comptes (réseaux sociaux, mails, transactions en ligne) et d’optimiser les ressources de son appareil. Les VPN (ou réseau privé virtuel) sont uniquement des outils de confidentialité servant à masquer votre adresse IP et de vous connecter anonymement à internet depuis des serveurs étrangers. Cela vous permet notamment d’accéder plus facilement à certains contenus. Nota Bene : quelques antivirus incluent un service VPN dans leurs offres, mais à l’heure actuelle, le plus efficace reste de prendre un VPN à part. Que penser de McAfee Security ? McAfee Security fait partie des gros acteurs du marché des logiciels de protection contre les virus et autres malware. Les laboratoires AV-Test le gratifient d’un carton plein entre protection, performance et ergonomie. Malgré cela et malgré un nombre honorable de fonctionnalités diverses, nous n’avons pas placé McAfee dans notre comparatif : en effet, la rude concurrence d’antivirus pour android au moins aussi bien a tout simplement récolté de meilleurs avis sur le store. Il s’en faut parfois de peu…