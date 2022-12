Acteur majeur du marché des montres connectées, Xiaomi vient de dévoiler deux nouveaux produits à petit prix. La Redmi Watch 3 et le Redmi Band 2 ont tout pour devenir des best-sellers en Europe. Focus.

Sur le même sujet : Montres connectées : le comparatif ultime des meilleurs modèles

Redmi Watch 3, une excellente montre d’entrée de gamme ?

La Redmi Watch 3 est la remplaçante de la Redmi Watch 2, un modèle qui s’était fait une place de choix dans notre comparatif des meilleures montres connectées Xiaomi. Le fabricant reprend ici tout ce qui a fait le succès du précédent modèle : design inspiré de l’Apple Watch, prix compétitif et de nombreuses fonctionnalités.

Un écran flatteur

Si l’écran était l’une des faiblesses de la Watch 2, elle en devient ici un des principaux avantages. La Watch 3 arbore en effet un écran AMOLED de 1,75″ qui recouvre 70% de la surface de la montre, contre 55% auparavant. C’est plus que l’Apple Watch Series 7.

Pour mettre en avant cet écran, Xiaomi propose une bibliothèque de plus de 200 horloges différentes.

Des capteurs en progression

Côté capteurs, on constate également une réelle progression avec le traditionnel capteur de fréquence cardiaque, mais aussi un capteur de saturation en oxygène et un GPS de type Glonass, Galileo, Beidou et QZSS. Cette amélioration devrait permettre un meilleur enregistrement des parcours réalisés.

Des fonctionnalités plus abouties

La Watch 2 pêchait notamment par son manque de fonctionnalité. Avec ce nouveau modèle, Xiaomi redresse la barre et propose la possibilité de répondre à des appels directement depuis son poignet. Une fonctionnalité réellement pratique. L’autonomie progresse aussi en passant de 10 à 12 jours d’utilisation standard.

Côté tarif, cette smartwatch est commercialisée aux alentours de 80€, comme le précédent modèle.

A lire aussi : Le Xiaomi Smart Band 7 à -32% juste avant Noël !

Redmi Smart Band 2, un bracelet connecté discret mais performant

Pour ceux qui préfèrent la discrétion des bracelets connectés, Xiaomi a pensé à vous avec son nouveau Redmi Smart Band 2. Ce tout nouveau bracelet présente des caractéristiques alléchantes pour un prix très contenu. S’il ne supporte pas les appels Bluetooth et n’est pas équipé de GPS, ce bracelet peut néanmoins mesurer le rythme cardiaque et la saturation en oxygène. Il est un compagnon d’entraînement parfait.

Disponible en de nombreux coloris, il est actuellement commercialisé aux environs de 25 euros en Chine.

Quand seront disponibles les Redmi Watch 3 et Redmi Band 2 ?

Il va falloir se montrer patient. Tout juste présentés en Chine, la Redmi Watch 3 et le Redmi Smart Band 2 ne seront pas commercialisés tout de suite en Europe. Xiaomi n’a en effet pas communiqué sur ce sujet. Il y a néanmoins fort à parier qu’une annonce sur le sujet devrait être faite dans les semaines à venir.