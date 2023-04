La glacière électrique ultime vos soirées sur la plage réussies : l’Anker EverFrost.

La glacière électrique Anker Everfrost, lancée le 23 mars dernier sur Kickstarter, est en train d’exploser les compteurs et a déjà récolté plus d’1,7 millions de dollars. Et pour cause, cette glacière à batterie semble bel et bien être le gage d’un pique-nique, d’un bivouac ou d’un barbecue réussi ! On vous dit tout.

Chaque été, c’est la même rengaine. On a envie de pique-niquer à la campagne, passer une soirée sur la plage ou encore dormir à la belle étoile. Mais comment concilier ces envies d’aventures avec ce besoin essentiel d’avoir une bière bien fraîche à portée de main ?

Visiblement, Anker nous a entendu, et a conçu ce qui semble être la glacière ultime. Ce spécialiste des chargeurs, batteries et autres accessoires électroniques a en effet lancé sa glacière électrique EverFrost sur la plateforme de financement participatif Kickstarter. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que c’est pour le moment un succès. Mais que nous réserve vraiment cette glacière ? On fait le point.

EverFrost : une glacière placée sous le signe de la polyvalence

Avec cette glacière, les équipes de chez Anker ont souhaité mettre l’accent sur la performance, l’autonomie, mais aussi sur la polyvalence.

La glacière pèse tout de même 20 kgs à vide

Une batterie amovible de 299 Wh rechargeable à l’aide d’un panneau solaire

Non content d’avoir équipé l’EverFrost d’une batterie de presque 300 Wh, Anker a eu la bonne idée de la rendre amovible. Celle-ci peut ainsi servir de powerbank pour recharger des téléphones, des ordinateurs portables et des enceintes portables. Elle dispose de deux ports USB standards et un port USB-C.

Grâce à cette batterie, il sera possible de maintenir une température de 4°C dans la glacière avec une température extérieure de 25°C pendant près de 42 heures (pour le modèle de 33 litres). La température pourra être réglée et la glacière peut même servir de freezer !

Côté recharge, les possibilités sont nombreuses : prise 220V, prise allume cigare en voiture, ou panneau solaire (en option). Pour plus de facilité, il est possible d’enlever la batterie du freezer pour la recharger.

Enfin, la glacière peut être connectée à votre smartphone grâce à une application dédiée. Vous pourrez y voir le niveau de charge et contrôler le niveau de froid.

Une glacière qui se veut polyvalente

Et pour maximiser la praticité de sa glacière, Anker semble avoir pensé à tout. En plus de pouvoir servir de powerbank, elle dispose en effet de roulettes pour être facilement transportée. Sa poignée de transport sert également de table pour pouvoir découper fruits, légumes ou encore saucisson avec sérénité.

Où en est le projet Kickstarter ?

Lancé en mars 2023, le financement est toujours en cours sur Kickstarter. A l’heure à laquelle nous écrivons ces lignes, Anker a déjà récolté 1 749 906€ sur un objectif de 9 189€. Il est possible de choisir entre 3 tailles de glacières : 33 litres, 43 litres et 53 litres. Le plus grand modèle dispose de deux zones de froid réglables différemment.

EverFrost intègre LA fonctionnalité que tout le monde attendait : un décapsuleur

Côté prix, il faudra tout de même débourser 799$ pour le modèle de 33 litres, 849$ pour celui de 43 litres et enfin 949$ la version de 53 litres. Certains modèles sont encore disponibles sur Kickstarter à des tarifs réduits. Selon le fabricant, les livraisons pourraient commencer en juillet.

Si cette glacière va en faire rêver plus d’un, le succès de son financement participatif n’est pas le gage d’une réussite commerciale. Les contributeurs du projet Coolest Cooler en savent quelque chose…

Le Coolest Cooler était également une glacière présentée sur Kickstarter en 2014. Malgré l’immense succès de son financement, l’entreprise n’a pas réussi à honorer ses commandes et près de 20 000 backers n’ont jamais reçu leur glacière. L’entreprise a définitivement fait faillite en 2019.

Espérons que Anker et son EverFrost connaissent une suite plus favorable !