Anker, une entreprise surtout connue pour ses chargeurs, vient d’annoncer AnkerMake sa nouvelle marque d’impression 3D. Son premier modèle appelé AnkerMake M5 fait l’objet d’une campagne prometteuse sur Kickstarter.

Anker vogue vers de nouveaux horizons et élargit son offre en créant la marque AnkerMate, qui traitera des produits liés à l’impression 3D. Son premier appareil, l’imprimante 3D AnkerMate M5 offre selon le fabricant, une vitesse d’impression multipliée par cinq par rapport à certains modèles concurrents et nombreuses options . L’imprimante est d’ores et déjà disponible en précommande sur la plateforme kickstarter. La campagne a récolté plus de 3 millions d’euros et il reste jusqu’au 21 mai pour soutenir le projet.

Une imprimante 3D performante et bien équipée

La campagne lancée par Anker sur Kickstarter est plutôt bien partie et l’entreprise a déjà récolté une bonne levée de fonds. Il faut dire que pour se tailler une place sur le marché des imprimantes 3D et se démarquer de la concurrence, Anker a de belles ambitions pour son nouveau produit et promet même des options intéressantes sur celui-ci.

L’AnkerMake M5 sera nativement équipée d’une webcam dotée d’une vision nocturne (LED et infrarouge), qui vous permet de suivre du coin de l’œil vos impressions à distance, d’enregistrer des vidéos de vos créations en temps réel, d’interrompre un travail d’impression en cours ou encore de vous alerter, si l’imprimante ne produisait pas le résultat escompté, via une notification sur votre smartphone.

La webcam du moèle AnkerMake 5 peut aussi filmer en slow motion

Le plus grand avantage de l’imprimante est sans doute sa vitesse d’impression. Anker affirme que le M5 réduit considérablement le temps d’impression 3D : jusqu’à 70 %, atteignant une vitesse d’impression de 250 mm/s et une vitesse d’accélération de 2 500 mm/s. Elle est donc cinq fois plus rapide que ses concurrentes. Un argument de taille lorsque l’on sait que le temps est une des problématiques récurrentes pour ce genre de technologie. De plus, la rapidité ne se fera pas au détriment de la qualité et du temps sera aussi gagné sur le ponçage de la pièce imprimée.

Autre point qui devrait plaire aux débutants : l’imprimante est prête à l’emploi, contrairement à de nombreux concurrents où l’utilisateur doit optimiser quelques paramètres pour obtenir des performances optimales, le M5 ne met que 15 minutes pour être reconfigurée.

En plus de toutes les fonctions précédemment citées, l’AnkerMake M5 embarquera avec elle un écran tactile et disposera de 8 Go de stockage interne. À noter qu’elle sera également compatible avec Alexa et l’Assistant Google.

Prix et disponibilité

Si vous souhaitez soutenir la campagne de financement il faudra compter minimum 550 euros (l’offre à 394 euros étant épuisée). Dès sa commercialisation l’AnkerMake M5 sera proposée au tarif minimal de 759 dollars.

Les premières livraisons pourront être effectuées dès novembre 2022. Il faudra donc attendre quelques mois pour savoir si l’imprimante tient toutes ses promesses, en espérant que d’ici là aucun problème de fabrication ne viendra contrarier les plans du fabricant chinois.