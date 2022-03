Android met au point une fonctionnalité qui permet d’économiser l’espace de stockage sur votre smartphone

Afin de libérer de l’espace de stockage de votre smartphone, Android met en place une nouvelle fonction d’archivage. Sans désinstaller totalement les applications, la fonctionnalité supprime de manière sélective certaines applications inutilisées ou inutiles.

Dans un billet de blog publié ce 8 mars 2022, Android explique être en train de travailler sur une nouvelle fonctionnalité qui va permettre d’archiver des applications. Cette fonctionnalité supprimera une partie d’une application, au lieu de la désinstaller complètement. Ainsi, lorsqu’un utilisateur voudra archiver une application dont il ne se sert peu ou pas, celle-ci restera sur l’appareil et pourra être facilement restaurée. Google assure que l’archivage permet de libérer 60% du stockage dévolu à chaque application. Une bonne nouvelle pour la mémoire de votre téléphone.

Les applications Android prennent trop de place

Si vous avez un smartphone haut de gamme, ce n’est peut-être pas un problème. En revanche, si vous disposez d’un périphérique avec 16 ou 32 Go de stockage, alors cela devient plus compliqué. En effet, l’espace de stockage d’un téléphone Android pose quelques difficultés. Si vous regardez l’espace occupé par les applications dans un téléphone Android, vous vous rendez vite compte qu’elles sont très lourdes et limitent vite la capacité de stockage. Par exemple, une application comme Google chrome (leader mondial des navigateurs), pèse plus de plus de 1 Go et ce n’est pas la plus lourde.

Mais pourquoi les applications Android prennent tant de place ? Et bien la cause principale vient du cache. C’est la mémoire intermédiaire qui récolte vos données et prend la forme d’un fichier temporaire. Cela permet d’accroître les performances de l’application lorsque vous vous y connecter. Pour remédier à ce problème, Android propose enfin des solutions efficaces pour libérer cet espace de stockage.

Android propose l’archivage des Apps

Au lieu d’être complètement supprimée, l’application sera archivée. Elle restera sur l’appareil afin de pouvoir être restaurée, en cas de besoin, avec toutes les données de l’utilisateur (comme les identifiants ou les mots de passe, des notes ou des photos) si celui-ci le souhaite à nouveau. Pour conserver ces données inhérentes à l’application, un fichier APK archivé sera généré par Android. Pour l’instant, bien que la mise en œuvre de l’archivage soit encore en cours de développement, elle est déjà à la disposition de tous les développeurs utilisant App Bundles (le format de publication destiné à Google Play).

“Bien que nous commencions à créer des fichiers APK archivés maintenant, ils ne seront pas fonctionnels tant que la fonctionnalité d’archivage n’aura pas été lancée aux consommateurs plus tard dans l’année” Google

Il faudra donc attendre quelques temps avant que le service soit mis à disposition des utilisateurs. La fonctionnalité fera sans doute partie des nouveautés de la mise à jour Android 13 et le déploiement de sa version finale devrait se faire en septembre prochain. L’archivage devrait être une fonction utile aussi bien pour les développeurs que pour les consommateurs qui ne seront plus obligés de supprimer leurs applications pour faire de la place.