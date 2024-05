Android : ces 3 applications qui menacent vos données bancaires sont à désinstaller d’urgence

D’apparence « inoffensive », ces 3 applis Android représentent un vrai danger pour vos données personnelles, et notamment votre compte bancaire.

Nous n’avons sans doute jamais été autant exposés aux tentatives de piratage et aux arnaques qu’à l’heure actuelle. Il faut dire que les hackers redoublent d’inventivité pour nous piéger, et infiltrer nos appareils connectés afin d’accéder à nos données personnelles.

Certains d’entre eux parviennent même à implanter des logiciels espions (aussi appelés « malwares ») dans des applis accessibles sur le Google Play Store, comme ces 3 applications qui viennent d’être signalées par les chercheurs en sécurité d’ESET. On vous explique tout.

Une menace à ne pas sous-estimer sur Android

Voilà plusieurs années que les cyber-attaques se multiplient, et qu’il faut se montrer toujours plus vigilant lorsque l’on télécharge des pièces jointes, que l’on clique sur un lien suspect ou que l’on télécharge de nouvelles applications. Et à ce propos, les chercheurs d’ESET viennent d’ailleurs de pointer du doigt trois applis qui visent à extraire vos données bancaires.

D’après nos confrères du média everyeye.it, il s’agirait donc de Dink Messenger, Sim Info et Def Com. Sans doute pas les applications les plus populaires sur Android, mais des cibles faciles pour les hackers qui peuvent facilement s’en prendre aux utilisateurs non avertis…

Et pour cause : ils sont notamment parvenus à contourner les barrières de sécurité de Google Play, tout en masquant leur activité illicite sous des applis à l’apparence crédible. Au premier coup d’œil, difficile de croire qu’elles cachent un dangereux virus…

Gare aux applis non-vérifiées sur le Play Store… © Unsplash

A lire aussi Marre des arnaques en numéro inconnu ? L’option Google pour les identifier facilement

Trois applications bannies du Play Store, mais pas encore neutralisées

Dès que la supercherie a été découverte, le Google Play Store n’a pas tardé à supprimer Dink Messenger, Sim Info et Def Com de son catalogue. Histoire d’éviter que d’autres utilisateurs Android ne tombent dans le panneau.

Mais il faut aussi savoir que certains d’entre eux les ont installées par mégarde, et qu’elles « vivent » toujours dans leur smartphone sans faire de bruit. C’est pour cela qu’il est préférable de les désinstaller au plus vite, car elles ne se priveront pas de faire des ravages si vous les conservez.

Et au passage, soyez vigilants face à cette arnaque d’anciens employés Apple qui a fait couler beaucoup d’encre ces derniers temps. Décidément, tous les moyens sont bons pour profiter de la crédulité des clients…