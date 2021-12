Android 13 « Tiramisu » commence à dévoiler ses nouveautés

Android 13 « Tiramisu », la prochaine version majeure du système d’exploitation mobile de Google, se dévoile en fuite aujourd’hui. L’occasion de découvrir quelques nouveautés prévues par le développeur pour l’année prochaine.

A chaque année suffit sa nouvelle version des OS gouvernant nos smartphones et tablettes. Parfois, la mise à jour est majeure et nous offre tout un tas de nouvelles fonctionnalités qu’on n’aurait jamais pu imaginer jusque là. Et parfois, c’est tout simplement une mise à jour de service pour corriger les quelques défauts de la grosse mise à jour de l’an d’avant. Android 12 a lancé une large refonte du système pour intégrer un puissant outil de personnalisation. On imaginait donc qu’Android 13 serait une mise à jour plutôt calme et restreinte.

Les nouveautés d’Android 13 en fuite

XDA Developers a pu découvrir en avant-première une première build d’Android 13, dont le petit surnom sucré serait « Tiramisu ». Si le développement est loin d’être avancé, elle nous permet tout de même d’entrevoir ce que Google mijote pour la prochaine version majeure du système qui est destinée à supporter la grande majorité des smartphones de 2022. Voici donc les 4 nouvelles fonctionnalités que l’on découvre à cette occasion.

Choix de langue par application

Vous le savez déjà probablement : sur Android, on choisit une langue système qui va être imposé sur la totalité des applications et des menus par la suite. A moins que l’application elle-même n’intègre pas de traduction dans cette langue. Avec Android 13, Google semble vouloir laisser plus de choix à l’utilisateur. Dans les paramètres de langue de votre smartphone, il vous sera désormais possible de spécifier une langue différente pour chaque application. Une option « Langue de l’application » sera rendue disponible, qui à l’activation vous permettra ensuite de varier la langue d’utilisation de n’importe quelle application.





Accepter les notifications des applications

Aujourd’hui, nous avons l’habitude de fournir un par un les droits d’accès à certaines fonctionnalités de notre smartphone (caméra, stockage, localisation) aux applications que nous installons. Mais pour ce qui est des notifications, le système est totalement séparé : par défaut, Android envoie toutes les notifications possibles. C’est à nous ensuite d’enlever au cas par cas certains types de notifications ou les couper intégralement. Android 13 semble vouloir fonctionner différemment, en intégrant les notifications dans les permissions. Aussi, par défaut, il se pourrait que les applications fraîchement installées ne puissent pas vous en envoyer : ce sera à vous de valider si vous souhaitez en recevoir ou non, probablement au premier lancement de celles-ci. Ce pourrait être une bonne solution pour stopper le flux presque incessant de notifications qu’un utilisateur de smartphone reçoit aujourd’hui. Pour autant, il y a fort à parier que cela ne concerne que les nouvelles applications dans un premier temps ; celles prévues pour Android 12 continueraient de fonctionner comme auparavant. La fonctionnalité serait une première pierre à l’édifice donc.





Nouveau système « TARE »

TARE, pour The Android Resource Economy, est un nouveau système de gestion interne des applications Android dédié à mieux contrôler leur consommation de batterie. Il marcherait comme un système de crédits offerts aux applications. Selon le niveau de batterie restant, certaines applications avec beaucoup de crédits pourrait toujours continuer d’utiliser les ressources du téléphone, tandis que celles ayant peu de crédits seraient automatiquement coupées. Une sorte de limitateur intelligent qui pourrait optimiser toujours plus l’autonomie de nos smartphones. Il y a fort à parier que ce système repose comme toujours sur une IA pour déterminer quelles applications gagnent le plus de crédits selon votre usage. Pour le moment, tout ceci est assez nébuleux, mais pas pour autant inintéressant.





Nouvelles horloges sur l’écran de verrouillage

Avec Material You, Android 12 a mis un gros coup de peinture sur l’interface Android classique. Parmi les grandes nouveautés, on trouvait une gigantesque horloge bien centrée sur l’écran de verrouillage. Android 13 semble vouloir aller un peu plus loin en offrant des options de personnalisation de cette horloge et de son placement. Aujourd’hui, nous n’en connaissons qu’une : la possibilité de redéplacer celle-ci en haut à gauche de l’écran, dans un format horizontal plutôt que vertical. Il y a cependant fort à parier que d’autres styles soient développés d’ici la sortie d’Android 13.





Quelle date de sortie pour Android 13 ?

Ceci n’est qu’un premier coup d’œil volé sur les prochaines fonctionnalités prévues pour Android 13. Et on est loin d’avoir découvert l’intégralité des nouveautés prévues pour cette mise à jour majeure. Comme toujours, il faudra attendre la Google I/O de 2022, organisée traditionnellement au printemps, pour véritablement découvrir les grandes idées du développeur pour Android 13. Par la suite, on peut s’attendre à plusieurs bêtas au cours de l’été, avant une sortie officielle au début de l’automne. Les Google Pixel 6 et 6 Pro seront parmi les premiers à en profiter, comme le veut la tradition.