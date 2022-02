L’année 2021 a vu le lancement d’Android 12, la dernière version de l’OS utilisée par de très nombreux smartphones à travers le monde. Les regards se tournent déjà vers la suite, Android 13. Présentations.

Ce n’est pas une surprise, Android 13, la prochaine version du système d’opération qui équipe plus de 3 milliards d’appareils dans le monde est attendue avec beaucoup d’impatience. Quelles nouveautés sont pressenties ? Quelle pourrait être la date de lancement ? Quel sera son nom de code ? Vous trouverez toutes les informations actuellement disponibles dans cet article.

Qu’est-ce que Android 13 Tiramisu ?

Ice Cream Sandwich, Lollipop, Oreo, Pie… Depuis longtemps désormais (avril 2009 précisément), Android mise sur des noms de desserts pour nommer ses versions. Une façon de nous mettre l’eau à la bouche ! Pour cette prochaine version d’Android, on sait déjà que le nom de code choisi est Tiramisu.

Il s’agira donc du nouveau système d’exploitation de Google, qui domine une très large partie du marché en concurrence avec Apple et son iOS. Officiellement, Google ne communique pas sur la prochaine version de son OS, mais les nombreuses fuites permettent déjà de se faire une idée de ce qui nous attend.

Quelles nouveautés pour Android 13 ?

A l’heure actuelle, les informations sont encore limitées et surtout non confirmées. Sauf indication contraire, il est donc nécessaire de prendre les paragraphes suivants avec prudence. A noter que le célèbre site XDA Developers, à l’origine de nombreuses fuites, constitue très souvent une source fiable.

Selon la majorité des informations disponibles, l’interface devrait relativement peu évoluer mais Google propose de nombreuses petites retouches qui devraient être appréciées.

Android 13 devrait permettre de partager un média sur un autre appareil

Si on en croit plusieurs sources, Android 13 vous permettra de partager un élément média, comme une musique, sur une enceinte se trouvant à proximité. Une façon très intuitive de lancer du son sur votre enceinte connectée ou vos écouteurs. Ce sera aussi le cas vers un autre smartphone, une tablette ou même une smart TV. Pour l’instant, c’est bien l’audio qui concentre toute l’attention de Google, mais on peut logiquement penser que la vidéo devrait être la prochaine étape. Attention toutefois, cette technologie pourrait être limitée aux appareils disposant d’une puce ultra wide-band (UWB). Or, ceux-ci sont encore plutôt rares pour l’instant.

Un système d’autorisation pour les notifications

Si on en croit cette fuite, les notifications reçues dans Android 13 devraient être moins intrusives. En effet, les applications devront avoir une autorisation individuelle. C’est déjà le cas pour votre localisation ou l’appareil photo. Une bonne nouvelle pour ceux qui saturent sous les notifications et peinent parfois à comprendre pourquoi.

Android 13 : une meilleure économie d’énergie ?

Android 13 pourrait bien s’attaquer frontalement aux problématiques de batterie. Avec une fonction baptisée « TARE » (pour The Android Resource Economy), c’est un système de crédits qui est mis en place pour gérer l’autonomie utilisée par les différentes applications. Chacune devrait faire une demande, acceptée ou non par le système selon le niveau de charge de la batterie. De quoi trier entre ce qui est vraiment important ou non.

Android Tiramisu : l’horloge déménage

Android 13 devrait permettre de changer la position de l’horloge sur votre écran de démarrage. Pour l’instant, elle est verrouillée au milieu. C’est là une évolution anecdotique et purement esthétique.

Par ailleurs, il sera aussi possible de désactiver le lancement de Google Assistant lors d’une pression prolongée sur le bouton d’accueil. De nombreux internautes dénonçaient un système s’activant trop facilement et devenant gênant.

Une meilleure gestion linguistique

Demain, chacune de vos applications pourrait bien être utilisée dans une langue différente. C’est une nouveauté annoncée pour Android 13 par certains sites. Une fonctionnalité qui peut sembler « gadget » mais devrait ravir les bilingues. Adieu aussi les traductions parfois bancales dans certaines applications.

Android 13 devrait proposer plusieurs utilisateurs pour le NFC

Chez Android comme chez iOS, le paiement NFC a pris de l’ampleur ces dernières années. Android le permet déjà mais désormais plusieurs utilisateurs devraient être possibles pour le paiement NFC. Concrètement, chaque personne pourra configurer son mode de paiement.

De façon liée, Android 13 devrait aussi permettre de changer plus facilement de compte utilisateur. Si c’est déjà possible aujourd’hui, les usages restent encore limités. Pourtant, chaque internaute peut avoir ses écrans d’accueil, ses applications et ses paramètres. Cette fonctionnalité devrait être particulièrement appréciée par les tablettes, mais son déploiement est aussi envisagé sur smartphone.

Phantom Process Killer évolue

Avec Android 12, une fonctionnalité destinée à limiter les applications fonctionnant en arrière plan a vu le jour. Utile pour la batterie, mais gênante pour certains utilisateurs puisqu’on ne peut pas arrêter cette fonctionnalité. Google devrait le permettre avec un correctif dans Android 13.

Android 13 et le Bluetooth LE Audio

Les amateurs de bon son peuvent se réjouir. Là encore, il s’agit d’un correctif d’Android 12. Si la norme Bluetooth Low Energy Audio a été introduite dans Android 12, le support complet n’est pas possible. Cela devrait être le cas dans Android 13.

La sécurité devrait aussi être renforcée avec des fix sur plusieurs failles et vulnérabilités qui ont été récemment repérées.

Le QR Code prend de l’ampleur

S’il ya bien une fonctionnalité de nos smartphones qui a (re)pris de l’ampleur avec la crise du Covid-19, c’est le système de QR Code. Qu’il s’agisse de scanner notre pass sanitaire ou le menu au restaurant, c’est partout. Android 13 devrait permettre de scanner rapidement un QR Code dès l’écran de verrouillage.

Material You se renforce

Enfin, un petit mot sur le thème Monet de Material You, véritable star d’Android 12. Il permettait de changer de façon dynamique les couleurs de l’interface. De nombreux filtres, baptisés « Vibrant », « Expressive » et « Spritz » viendraient ainsi renforcer « Tonal Spot » disponible depuis le lancement. Chacun apporterait sa propre touche (accentuation des couleurs, désaturation jusqu’au monochrome, plus large gamme…)

Puisque Google n’en parle pas encore officiellement, nous en sommes encore, à ce niveau, au stade des projections. Cependant, si l’on se base sur le rythme habituel de Google pour proposer au grand public les nouvelles versions de son système d’exploitation, on peut logiquement estimer que Android 13, alias Tiramisu devrait être lancé avant la fin de l’année 2022.

S’il est difficile pour l’instant d’être plus précis, il est bon de noter que Google a pour habitude de viser l’automne, entre septembre et octobre en général. Par exemple, Android 12 est sorti le 4 octobre 2021. Cette année est encore fortement impactée par la pandémie de Covid-19 qui peut considérablement ralentir les processus de développement et l’organisation des équipes. On peut donc penser que cette nouvelle version d’Android ne sera pas disponible auparavant.

Quels sont les smarpthones compatibles avec Android 13 ?

Pour l’instant, répondre à cette question est encore une gageure. Il est très fortement probable que la majorité de ces équipements n’existent pas encore. Par ailleurs, la majorité des fabricants de smartphones mettent en place une surcouche logicielle. Autant dire qu’on ne devrait pas voir beaucoup d’appareils concernés en 2022. Il faudra sans doute plutôt attendre les modèles haut et milieu de gamme qui sortiront dans le courant de l’année 2023.

Vous pouvez toutefois estimer sans risque que le prochain smartphone conçu par Google, qui devrait se nommer le Pixel 7, devrait bien incorporer Android 13. Il sera probablement le premier concerné, dès le fin de l’année 2022.

Pour ce qui est de la rétro-compatibilité en revanche, c’est plus compliqué. Il s’agit d’un problème récurrent chez Android, puisque tout dépend de la politique des fabricants. Si Samsung et Sony gâtent plutôt leurs clients dans ce domaine, ce n’est pas le cas des autres qui se limitent souvent à deux mises à jour. D’autres ne proposent même jamais de mise à jour. C’est un vrai paramètre à prendre en compte quand vous achetez votre prochain smartphone.