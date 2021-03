La marque toulousaine d’objets connectés Konyks propose désormais à la vente ses ampoules connectées 2.0 Antalya Easy E27. Elles sont disponibles dès à présent en solo ou en duo.

Si les objets connectés commencent à se faire une place dans de nombreux foyers, les ampoules connectées n’y sont pas pour rien. Il s’agit d’un accessoire utile, face à prendre en main et qui se révèle même rentable. De quoi inciter à observer de très près les nouveaux produits. C’est le cas notamment des nouvelles ampoules connectées Konyks 2.0 Antalya Easy E27.

Konyks 2.0 Antalya Easy E27 pour les gros culots à vis

Il y a quelques semaines, Konyks a lancé sur le marché son premier modèle, l’Antalya E14 MAX Easy. Selon l’entreprise, le succès de ce modèle à petit culot serait déjà au rendez-vous. Il est donc temps de lancer la phase deux avec l’Antalya Easy E27, destinée aux gros culots à vis. Les consommateurs pourront en faire l’acquisition en solo ou en duo.

Des ampoules Konyks 2.0 Antalya Easy E27 chaudes ou froides

Du côté des fonctionnalités des Konyks 2.0 Antalya Easy E27, on trouve notamment la connexion Wi-Fi ou Bluetooth (si la connexion Internet ne fonctionne pas). Vous pouvez choisir une ambiance chaude ou froide selon vos besoins avec une plage allant de 2.700 à 5.600K. Côté puissance, il faut compter 11 W (équivalent 100 W en incandescence). Si cela vous semble trop important, n’ayez pas d’inquiétude, vous pourrez moduler l’intensité dans l’application.

Une large gamme de couleurs à choisir

L’ampoule connectée Konyks 2.0 Antalya Easy E27 propose aussi une vaste gamme de couleurs RGB que vous pourrez définir manuellement. Si vous voulez mettre un peu d’ambiance dans votre maison, il est aussi possible de le synchroniser avec une musique. De quoi recréer un petit dancefloor dans votre maison. Enfin, on appréciera le contrôle à la voix via Google ou Amazon Alexa.

Démocratiser les objets connectés

Bien sûr, l’objectif de ces ampoules connectées est de continuer à faciliter l’entrée des objets connectés dans de nombreux domiciles. Avec des fonctionnalités abordables et la possibilité de réaliser des scénarios simples (simuler une présence, lumière cosy, extinction automatique à partir d’une certaine heure…), l’objectif est de toucher un public large et pas forcément connaisseur de la maison intelligente.

Les Konyks 2.0 Antalya Easy E27 sont à un prix accessible

Dans ce domaine, l’entreprise joue notamment la carte de la facilité avec une détection automatique de l’ampoule. L’appairage des Konyks 2.0 Antalya Easy E27 se déroule seulement en 10 secondes avec l’application dédiée. De quoi éviter les prises de tête. Cette approche transpire aussi au niveau de la tarification de ces produits économes. En effet, le Dual Pack est vendu à 29,90 euros alors que le format individuel vaut 15,90 euros. De quoi rendre les ampoules connectées de la maque française accessibles au plus grand nombre.