Le bracelet et la montre connectés : la solution polyvalente diurne et nocturne

Améliorer la qualité du sommeil est devenu une problématique partagée par de nombreuses personnes aujourd’hui. Alors que le temps de sommeil moyen des Français baisse, le nombre de réveils par nuit augmente. Le nombre de personnes souffrant d’apnée du sommeil s’accroît également. Il est facile d’analyser son sommeil et en améliorer la qualité grâce à des innovations fiables.

Pourquoi analyser la qualité de son sommeil ?

C’est la qualité de votre sommeil qui compte plus que le nombre d’heures que vous dormez. Analyser la qualité de son sommeil permet de savoir si vous avez un sommeil réparateur et en quantité suffisante. Bien dormir est important pour la concentration pendant la journée, pour bien mémoriser ou ne pas être fatigué. Ainsi, différentes innovations permettent de relever des données essentielles pour améliorer la qualité de son sommeil. Divers appareils, capteurs et autres trackers de sommeil sont aujourd’hui disponibles sur le marché. Vous trouverez celui qui vous convient le mieux en fonction de vos besoins parmi notre top des appareils d’analyse du sommeil.

Quels sont les meilleurs appareils pour mieux dormir ?

De très nombreux appareils pour dormir existent sur le marché. Certains se portent sur vous et se nomment “wearables” en anglais. C’est le cas des bandeaux pour la tête, des montres ou des bracelets connectés ou des bagues. Concernant les bagues connectées, la meilleure est la bague Oura Ring. Si cela ne vous convient pas, vous pouvez investir dans un objet pour dormir qui ne se porte pas tel qu’un traqueur de sommeil à poser sous le matelas de votre lit. Il existe par exemple le Sleep Analyzer de Withings, pensé pour repérer l’apnée du sommeil par exemple.

Le bracelet et la montre connectés : la solution polyvalente diurne et nocturne

Ces bracelets ou montres connectés sont relativement discrets. Ils s’accrochent au poignet de l’utilisateur. Les montres et bracelets relèvent les données qui sont ensuite visibles depuis une application sur votre téléphone. Vous trouverez par exemple d’excellents bracelets connectés chez FitBit comme l‘Inspire HR ou avec les Apple Watch. Ces bracelets connectés possèdent une longue autonomie, d’environ quelques jours sans rechargement. Ces appareils sont donc très polyvalents si vous les gardez à votre poignet même le jour. Ainsi, au quotidien, votre montre connectée pourra par exemple compter le nombre de pas que vous marchez par jour.

Les applications mobiles pour analyser son sommeil sans objet connecté

Les applications mobiles pour évaluer votre sommeil sont très faciles d’utilisation, car directement sur votre téléphone. Elles donnent beaucoup d’informations importantes sans s’encombrer d’un objet connecté de plus. Vous n’avez donc pas besoin de porter d’accessoires sous votre lit ou sur vous pour que l’application analyse vos habitudes de sommeil. Sleep Cycle, disponible sur IOS et Android, est une application mobile extrêmement utile, car intuitive. L’application enregistre la qualité du sommeil ainsi que le temps moyen que vous passez dans votre lit. Elle rassemble donc les données et définit plus précisément vos habitudes de sommeil hebdomadaires et mensuelles. Vous trouverez également pour IOS et Android l’application Sleep Score. Le concept de l’application est d’établir un «score de sommeil», basé sur six paramètres de sommeil. Elle donne des recommandations personnalisées pour améliorer votre sommeil. L’application est suffisamment fiable pour comprendre par exemple si deux personnes dorment sur le lit.

Quel est le meilleur capteur de sommeil à mettre sous le matelas ?

Vous pouvez faire le choix d’installer un capteur de sommeil sous votre matelas pour augmenter votre confort. Mettre un capteur sous le matelas est une alternative intéressante aux montres et bracelets connectés. Les capteurs de sommeil ont la réputation en plus de fournir des résultats encore plus fiables que les montres. Souvent branché sur le secteur, le traqueur de sommeil sous matelas se présente sous la forme d’une bande. Il se place sous le buste du dormeur afin d’analyser son sommeil, sa respiration et ses mouvements. L’inconvénient de ce type de tracker est leur prix : ils coûtent généralement plus cher que des bracelets connectés. Sur le marché du suivi du sommeil, vous trouverez les capteurs de l’entreprise Beddit ou ceux Withings Sleep Analyzer. Les deux appareils d’analyse du sommeil fonctionnent avec des applications pour délivrer et analyser les données recueillies.

Lutter contre l’apnée du sommeil avec Withings Sleep Analyzer

Le capteur Withings Sleep Analyzer est un nouveau système innovant pour détecter l’apnée du sommeil. Il se veut être un laboratoire de sommeil à domicile. C’est un enjeu important dès lors que plus de 80% des personnes atteintes ne le savent pas. Ce capteur pneumatique est à placer sous le matelas, sous le torse de la personne. Son installation est donc très simple et rapide. Le Sleep Analyzer s’intégrera donc sans effort dans votre quotidien. Les données récoltées par le Sleep Analyzer de Withings sont exploitables par votre médecin dans le cadre d’une recherche et d’un traitement contre l’apnée du sommeil. De quoi repérer ses problèmes de sommeil facilement et les traiter afin de gagner en qualité de sommeil simplement.

Calculer ses cycles de sommeil et réaliser un hypnogramme à domicile

Un hypnogramme est un graphique qui différencie les phases de sommeil et de veille au cours de votre nuit. Il va donc calculer vos cycles de sommeil avec toutes ses différentes phases. Il est, en effet, capable de reconnaitre les phases de sommeil léger, profond et paradoxal. C’est un électro-encéphalographie qui réalise cette courbe, le plus généralement à l’hôpital. Mais sachez qu’il est également possible de réaliser son hypnogramme depuis chez soi. L’entreprise Dreem a créé un bandeau de sommeil intelligent. Il exporte les données récoltées durant la nuit sur une application mobile. Idéal pour les insomniaques qui veulent comprendre leur sommeil grâce au rapport détaillé que fournit l’application via un hypnogramme. Ce bandeau intelligent n’utilise ni WiFi ni Bluetooth pendant la nuit pour qu’aucune onde ne vienne perturber votre sommeil.

L’oreiller, l’accessoire pour mieux dormir et augmenter la qualité du sommeil

Investir dans un bon oreiller est un élément indispensable pour dormir confortablement. Pour votre santé, nous vous conseillons de choisir l’oreiller qui correspond à vos besoins. Vous aurez ainsi un sommeil réparateur grâce à cet accessoire incontournable pour mieux dormir. Il existe pour cela une large gamme de produits pour différentes positions de sommeil. De nombreux oreillers pour votre lit ont aussi des caractéristiques précises, comme l’oreiller de voyage ou l’oreiller pour les bébés. Ainsi, vous trouverez différentes catégories d’oreillers dont l’objectif est d’améliorer la qualité de votre sommeil. Les produits les plus fiables vous permettront de mieux dormir et de vous réveiller sans douleur de la nuit.

L’accessoire d’aide au sommeil : un masque de nuit et de sommeil

Les masques de nuit et de sommeil sont devenus des atouts essentiels pour s’endormir rapidement. Ils sont également incontournables pour améliorer la qualité de son sommeil de manière générale. Les masques sont conçus pour filtrer et protéger vos yeux de la lumière et ainsi favoriser l’endormissement. Peu importe le lieu dans lequel vous vous trouvez. Vous parviendrez donc à vous endormir vite pour un sommeil réparateur avec votre masque. Fabriqués dans des matériaux confortables, les masques de nuit et de sommeil viendront à bout de situations désagréables où l’intensité lumineuse est trop importante pour s’endormir. Ces masques ont l’avantage d’être abordables et efficaces. Le masque de nuit et de sommeil est donc un accessoire d’aide au sommeil presque indispensable pour améliorer la qualité de votre sommeil.

Qu’est-ce qu’un tracker / traqueur de sommeil ?

Le traqueur de sommeil permet de récupérer différentes données à propos de votre sommeil. Notamment votre respiration, votre rythme cardiaque, vos mouvements. Cela permet de déterminer la durée de vos cycles de sommeil pour ensuite trouver une solution adaptée à vos besoins. Les traqueurs de sommeil que l’on trouve dans le commerce sont globalement fiables et proposent des analyses très pertinentes. Tous ces appareils de suivi du sommeil sont donc devenus des alliés au quotidien. Ils sont des atouts incontournables pour tous ceux qui souffrent de troubles du sommeil et souhaitent en venir à bout.