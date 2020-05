Lancée en 2018, la tablette tactile Fire HD 8 d’Amazon n’avait pas connu de mise à jour matérielle depuis. C’est désormais chose faite et 3 modèles seront proposés à la vente.

Dans le marché des tablettes tactiles d’entrée de gamme, la Fire HD 8 du géant américain du commerce électronique est l’une des moins chères. Malgré des atouts intéressants, elle souffrait d’un manque criant de puissance. Amazon a donc décidé de remédier à ce défaut en réalisant une mise à jour matérielle de son dispositif offrant ainsi plus de puissance et de mémoire. Trois modèles sont déjà disponibles en précommande.

Une mise à jour qui améliore la puissance et la mémoire

En réalité, la version 2020 de la tablette tactile Amazon Fire HD 8 reçoit des mises à jour à tous les étages. En effet, le processeur passe d’une puce quadri-cœur à 1,3 GHz à une puce à 2,0 GHz qui, selon le constructeur, est 30 % plus rapide. La RAM passe de 1,5 Go sur le modèle 2018 à 2 Go. Le stockage est, quant à lui, doublé, passant d’un choix entre 16 Go et 32 ​​Go aux modèles 32 Go et 64 Go, avec jusqu’à 1 To de stockage extensible via une carte microSD (contre 400 Go sur l’ancien modèle).

Pas de changement toutefois en ce qui concerne l’écran. On retrouve le même écran de 8 pouces offrant une définition de 1280 x 800 pixels. Concernant l’autonomie de la batterie, pas de changement non plus puisque la durée de vie annoncée reste à 12 heures pour un usage normal mixte. Notez toutefois que la version 2020 de la tablette Amazon Fire HD 8 propose désormais un port USB-C permettant notamment une charge plus rapide de la batterie. Un seul coloris es disponible, le noir. Côté tarif, le modèle de base passe à 99,99 euros.

Trois modèles de tablettes tactiles Amazon Fire HD 8

Amazon va aussi lancer deux autres modèles en plus de la version standard. La Fire HD 8 Plus, commercialisée à 119.99 euros fait grimper la quantité de RAM à 3 Go, ajoute la charge sans fil QI et inclus un chargeur rapide de 9W ainsi que 6 mois de service Kindle Unlimited. Enfin, une autre version du modèle Plus comprend un dock de charge sans fil. Comptez 134.99 euros pour ce modèle.

Notez que le système d’exploitation utilisé par la tablette est Fire OS. Bien qu’il s’agisse d’un dérivé d’Android, celui-ci ne supporte pas les services de Google. Impossible donc d’installer des applications issues du Play Store du géant américain. Les trois modèles de tablette sont disponibles en précommande dès aujourd’hui. Les premières livraisons sont attendues pour le 3 juin prochain.