Amazon lance Proteus, son premier robot autonome

Après avoir racheté il y a maintenant 10 ans la société robotique Kiva Systems, Amazon communique sur l’avancée de ses récents travaux en dévoilant leur premier robot entièrement autonome.

Lorsqu’en 2012, Amazon annonçait avoir racheté l’entreprise Kiva Systems, l’intention du géant américain semblait déjà claire : utiliser des robots pour améliorer la logistique. Dix ans et quelques milliers de robots plus tard, la première entreprise de commerce en ligne a franchi un cap, puisque Amazon présente aujourd’hui son premier robot autonome. Dans une entreprise où les récents scandales nous ont démontré que l’humain n’était pas au cœur des préoccupations, ces nouveaux robots pourraient être la solution aux problèmes d’Amazon.

À lire aussi : Amazon : hébergez votre propre émission de radio grâce à l’application Amp

Proteus, un robot d’entrepôt autonome pour déplacer des charges lourdes

Conçu pour pouvoir se déplacer seul tout en transportant des chariots, Proteus devient le premier robot d’entrepôt entièrement autonome d’Amazon. Afin de ne pas déranger les autres employés, Proteus utilise un faisceau vert lumineux, qui lui permet de s’arrêter lorsqu’un obstacle se situe dans la zone éclairée. Cette technologie de sécurité avancée lui permet ainsi de se déplacer librement dans l’entrepôt tout en évitant les risques d’accident.

À défaut d’améliorer les conditions de travail humaine de ses employés, Amazon semble investir son temps et son argent dans la robotique. L’entreprise américaine aurait pour ambition d’automatiser la gestion de ses chariots, afin de réduire la main d’œuvre humaine dans le transport de charge lourde.

Amazon : vers un avenir entièrement robotique ?

D’après Amazon, l’objectif de cette manœuvre serait de créer un climat plus sûr et sécurisant pour ses employés. Lors de la présentation de ses nouvelles technologies, nous avons également pu voir un bras robotisé nommé Cardinal, dont le but est de placer les colis dans les chariots correspondants. Ce robot qui utilise l’intelligence artificielle pour lire les étiquettes permettrait de réduire les risques de blessures chez les employés.

Même si sur le papier l’intention semble louable, elle n’en soulève pas moins de nombreuses questions. En introduisant de plus en plus de robots au sein de ses entrepôts, l’entreprise semble entamer une transition vers leurs automatisations. Une décision qui sur le long terme pourrait certes rapporter gros, mais qui aurait comme premier dommage collatéral les nombreux employés de l’entreprise.