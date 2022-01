Amazon Prime Video prépare déjà sa 8K

Prime Video, le service VOD d’Amazon, a rejoint la 8K Association qui cherche à promouvoir la future définition de nos contenus. Mais il faudra patienter avant d’en voir les effets.

Aujourd’hui, nous n’achetons plus vraiment ni de CDs ni de Blu-Ray. Nous profitons plutôt des nombreux services VOD disponibles sur le net, dont l’un des plus populaires est Netflix. Mais son concurrent du côté d’Amazon, Prime Video, a lui aussi une belle part de marché, particulièrement aux États-Unis où les services Prime sont largement plus répandus. Alors que la guerre des contenus se fait toujours plus intense, la plateforme vidéo voit plus loin encore.

La 8K se prépare pour Amazon Prime Video

Prime Video vient en effet d’officiellement rejoindre la 8K Association, un groupe composé de nombreux membres de l’industrie de la TV et de l’audiovisuel dont la mission est de promouvoir la nouvelle définition. On compte notamment dans ses membres Samsung, TCL ou encore Panasonic. Cette association a un but premier : faire en sorte de définir le standard de demain, non seulement en termes de qualité de diffusion mais aussi de technologies supportées.

Il faut bien voir que le marché s’est complexifié de nos jours. Entre le HDR et ses différentes certifications, ou encore les fonctionnalités plutôt dédiées aux joueurs comme le support d’un taux de rafraîchissement variable (VRR) ou l’optimisation du taux de latence (ALLM), tous les téléviseurs 4K comme 8K ne sont pas égaux. La 8K Association lutte d’ailleurs pour que ces deux derniers soient automatiquement inclus dans les téléviseurs 8K, de manière à ce que les joueurs n’aient pas de mauvaise surprise comme ce peut être le cas sur la 4K.

Du côté de Prime Video cependant, l’intérêt pourrait se trouver dans le fait de discuter directement avec les acteurs du marché. La plateforme aurait tout intérêt à créer de nouvelles alliances, et particulièrement avec Samsung comme nous l’indique TechRadar. En effet, le géant coréen propulse le HDR10+ et non le Dolby Vision, ce qui est également le cas du service VOD d’Amazon. Les deux feraient bien la pair. La 8K reste cependant encore assez éloignée de nous autres simples consommateurs. Les téléviseurs 4K continuent de se répandre sur le marché, mais n’ont pas encore atteint le plus large public. D’autant plus alors que les consoles de dernière génération comme la PS5 ou la Xbox Series X ont mis en lumière la complexité de trouver une TV qui supporte tout ce qu’elle doit supporter à moindre coût.