Amazon Prime Video corrige enfin le plus gros défaut de sa plateforme de streaming

Amazon s’est installé depuis maintenant quelques années comme un concurrent direct de Netflix avec sa plateforme Prime Video mais un défaut majeur plombait encore cette application.

Disponible depuis 2019 en France, Prime Video s’est fait une place de choix parmi les applications de streaming. Que ce soit pour bingewatcher des séries commes Les Anneaux de Pouvoirs ou The Boys, accéder à des catalogues d’autres plateformes (comme MAX) ou regarder du sport avec Roland-Garros (et autrefois la ligue 1) : Amazon est indéniablement une des plateformes les plus complètes du marché.

Mais, si le contenu proposé n’est pas à remettre en cause, le contenant, lui, posait un problème majeur de lisibilité. Un défaut aujourd’hui résolu (du moins en grande partie) grâce à une nouvelle refonte visuelle de l’interface.

Quel est le problème sur Amazon Prime Video ?

Si vous regardez souvent des films et des séries sur Prime Video ou du moins que vous avez déjà essayé de naviguer dessus : vous vous êtes surement rendu compte qu’il n’était pas facile de trouver vos contenus…

En effet, Prime Video accusait plusieurs tares qui rendaient la navigation pénible :

La barre de recherche n’était pas bien mise en avant ,

, Retrouver des contenus entamés , mais non fini, n’était pas toujours simple,

, mais non fini, n’était pas toujours simple, Beaucoup de films et séries étaient mis en avant et ne faisaient pas partie de votre abonnement et il était alors nécessaire de payer un supplément ou de se raviser…

Lorsque l’on était abonné à un autre service depuis Prime, il n’était pas toujours simple de retrouver la page dédiée à l’abonnement en question.

Amazon a donc revu toute sa page d’accueil pour la rendre plus intuitive et, forcé de constater que, ces modifications sont visibles.

Qu’est-ce qui change avec la nouvelle interface ?

Comme vous pouvez le constater sur l’image ci-dessus, les changements annoncés par Amazon dans son communiqué fluidifient l’interface de Prime Video.

La gauche de l’écran est désormais dédiée à la barre de recherche et à vos favoris alors que le haut de l’écran vous permettra dorénavant de retrouver vos abonnements en un clic et de ne plus vous perdre dans des films auxquels vous n’avez pas accès.

Afin de faciliter la lisibilité de l’application, un pictogramme sera ajouté sur chaque film pour indiquer à quelle plateforme il appartient et si un achat est nécessaire, vous verrez un petit panier jaune à côté.

A Amazon atendeu o pedido de absolutamente qualquer assinante do Prime Video. Agora vai ter uma abinha separada só pros conteúdos do streaming padrão, sem aquela poluição absurda das plataformas paralelas oferecidas como canais. pic.twitter.com/wsuAo4dOs0 — Nilton Kleina (@niltonkleina) July 23, 2024

De l’IA, toujours de l’IA

Mais ce n’est pas tout, Amazon indique également ajouter de l’IA générative pour vous conseiller des films et des séries plus proches de vos goûts.

Rien de bien révolutionnaire puisque Netflix intègre déjà de l’intelligence artificielle pour faire des recommandations, mais également dans ses codecs pour adapter la compression en temps réel. Un détail technique très important qui pourrait par exemple permettre à Netflix de rivaliser avec les blu-rays et DVD.

Toutefois, cet ajout sur Prime Video est plus que bienvenu, car il permet à la plateforme de rattraper un retard considérable sur ses concurrents et il est probable qu’une meilleure lisibilité pourrait mieux faire passer la pilule des pubs intempestives dans les programmes Prime.