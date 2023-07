Prime Days : comment profiter des meilleures promos Amazon ?

Rendez-vous désormais incontournables, les Prime Days sont l’une des meilleures occasions de l’année de faire des affaires. Le géant américain du e-commerce sort, en effet, le grand jeu pour ses membres. Mais savez-vous que vous pouvez en bénéficier même si vous n’avez pas d’abonnement Prime ? Voici comment.

Lancé en 2015, le Prime Day est devenu un véritable rituel pour tous les amateurs de promos et de bon plan. Cet évènement, réservé aux membres Amazon Prime, se tient sur deux jours au mois de juillet de chaque année. On y retrouve des promotions particulièrement intéressantes, et en particulier pour tout ce qui touche aux technologies comme les objets connectés, aux ordinateurs, smartphones et autres jeux-vidéo.

A l’origine, le Prime Day avait été créé par Amazon pour célébrer les 20 ans de la plateforme de e-commerce.

Pour y accéder, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée aux Prime Days. Vous y retrouverez des offres du moment et des offres stars qui seront valables pendant les deux jours et jusqu’à épuisement des stocks. Si vous êtes attentif, vous pourrez aussi trouver des offres éclairs, valables seulement quelques heures.

Comme chaque année, les Prime Days ont lieu durant la première quinzaine de juillet. L’évènement démarre officiellement le 11 juillet à 00h01 et se termine le 12 juillet à 23h59. Vous aurez donc 48 heures pour profiter des très nombreuses promos !

Selon Amazon, ce sont plus de 2 millions de produits qui devraient bénéficier de tarifs réduits.

A vos colis, prêts, partez !

En théorie, les Prime Days ne sont accessibles que si vous disposez d’un abonnement Prime. Au vu des nombreux avantages qu’il confère, cet abonnement est très intéressant pour un prix contenu de 69,90 euros par an ou 6,99 euros par mois.

Une fois que vous êtes membre Prime, vous avez accès à de très nombreux services comme par exemple :

La livraison gratuite,

Prime Video et son large catalogue de films et séries,

Amazon Music,

Prime Gaming, etc.

Vous n’êtes pas convaincu ? Aucun problème, nous avons une solution pour vous permettre d’accéder aux offres du Prime Day gratuitement. Pour cela, il vous suffit de vous abonner ponctuellement au service. En effet, vous aurez ainsi accès à 30 jours d’essais gratuits, ce qui vous donne suffisamment de temps pour bénéficier des promotions du Prime Days et pour tester les services d’Amazon.

Avant la fin des 30 jours, il vous suffira de vous rendre dans l’onglet Paramètres de votre compte et de cliquer sur Ne pas continuer pour éviter de passer à la phase payante de votre abonnement.

Si vous disposez déjà d’un abonnement payant mais que vous souhaitez le résilier, il vous suffit également de vous rendre sur la page Paramètres et de cliquer sur Fin d’adhésion, puis de cliquer de nouveau sur Fin d’adhésion et enfin sur Terminer maintenant.

Les Prime Days, encore mieux que Black Friday

Si le Black Friday a une plus large importance et permet d’obtenir une plus large diversité de produits à prix cassés, les Prime Days permettent de faire des affaires très intéressantes en particulier pour les produits Amazon. On pense notamment aux enceintes Echo, aux liseuses Kindle ou encore aux sticks Fire. Mais ce n’est pas tout, vous retrouverez une large sélection de smartphones, de PC portables ou encore de casques et d’écouteurs sans fil.

