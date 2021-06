À l’occasion de ces deux jours de promos exceptionnels, on vous a déniché quelques offres qui valent le détour. Si les écouteurs True Wireless à réduction de bruit active ou passive vous font de l’œil depuis longtemps, mais que leurs prix vous semblait trop élevé, c’est le moment !

Bon plan : les écouteurs sans fils Sony WF 1000XM3 à -52 %

Alors que la firme japonaise les a mis à jour tout récemment avec les XM4, c’est sans doute l’occasion de profiter de ce modèle reconnu comme de très bonnes factures. Commercialisés depuis l’été 2019, ils possédaient alors une des réductions de bruit les plus performantes du marché. En outre, leur rendu sonore est équilibré, riche et quasiment dépourvu de distorsions. Ces qualités en font une des meilleures paires d’écouteurs True Wireless encore aujourd’hui. Surtout sur Android où les Airpods Pro d’Apple ne sévissent pas.

Pourquoi cette promo est intéressante ?

On a fait durer le suspens, les Sony WF 1000XM3 sont à 119,99 € au lieu de 250 € sur le Amazon allemand ! Du côté de l’hexagone, ils descendent à 142 € ce qui reste avantageux. Ces écouteurs n’ont tout simplement jamais atteint un prix aussi bas puisque le record jusqu’à aujourd’hui était de 149,99 €.

Bon plan : les écouteurs bluetooth Sennheiser CX 400BT

On se tourne sur une autre marque réputée en matière de son, mais du côté de l’Europe cette fois. Ces écouteurs conçus par la firme allemande sont d’ailleurs plutôt récents. En effet, Sennheiser ne les commercialise que depuis le 15 septembre 2020. Dépourvu de réduction de bruit active, ils misent sur la qualité sonore en étant compatible avec les codecs SBC, AAC et aptX. L’entreprise les a également dotés d’un son équilibré et très détaillé en plus d’une intensité remarquable. En outre, la fiche technique des écouteurs mentionne une autonomie dans la moyenne avec 7 heures d’écoute plus 20 heures avec le boitier.

L’offre vaut-elle le coup ?

Le principal défaut de ces écouteurs réside dans leur prix de départ élevé alors qu’ils ne possèdent pas de réduction de bruit active. Malgré les promotions régulières sur les CX 400BT, ils ne sont jamais descendus en dessous de 139,99 €. Avec les Amazon Prime Days, ils passent de 199,99 € à 89 €, soit une baisse de 55 % et 50 € de moins que l’ancien prix le plus bas !

Bon plan : les Jabra Elite 75t en promotion

Sortis la même année que les Sony WF 1000XM3, ces écouteurs arborent un design plus discret et surtout plus compact. Une fois dans les oreilles, difficile de les bouger autrement qu’avec ses mains. Ces Jabra Elite 75t ont d’ailleurs reçu une mise à jour en automne 2020 qui les a dotés d’une réduction de bruit active. Quant au son, il ne figure pas parmi les plus précis du marché malgré des médiums détaillés à cause d’une proéminence des basses. Bien sûr, l’expérience reste qualitative, pas d’inquiétude à ce propos. Tout dépend de vos goûts en matière d’écoute. Enfin, les micros intégrés aux Jabra Elite 75 T offrent de bonnes performances en appel. Seul un environnement très bruyant les perturbera.

Quid du prix ?

Vous commencez à connaître le refrain. Les Jabra Elite 75t passent de 179 € à 94,99 € pendant les Amazon Prime Days. Cette réduction de 47 % n’est disponible que pour les coloris gris, noir et blanc. En dehors il faudra se contenter de 35 % en moins. Le prix le plus bas enregistré par ces écouteurs était de 129,99 €, record battu ! Notons que les 85t qui succèdent aux 75 t bénéficient eux aussi d’une promo. Ces derniers passent de 249,99 € à 170,99 €.

Bon plan : les Huawei Freebuds 3

L’entreprise chinoise cherche depuis plusieurs années à proposer une alternative intéressante aux Airpods d’Apple. Cette troisième version possède notamment une réduction de bruit active, chose étonnante pour des écouteurs open-fit. Ce qui fait qu’elle demeure peu efficace en comparaison avec des intra-auriculaires ANC. En revanche, ils conviendront à la grande majorité des oreilles contrairement aux intra pas toujours adaptés. C’est un design qui brille par sa simplicité d’utilisation. Niveau son, les Huawei Freedbuds 3 offrent un rendu dynamique et percutant qui met également en avant les voix.

Une réduction qui sort de l’ordinaire

Le prix de départ de 189,99 € des Huawei Freebuds 3 passe à 77,89 € pendant les Amazon Prime Days. Ce qui fait donc une promotion de 59 % qui descend le tarif vingt euros en dessous du prix le plus bas enregistré jusqu’ici. Notons que les Freebuds 3i bénéficient eux aussi d’une réduction exceptionnelle. Cette version intra-auriculaire et plus accessible passe de 99 € à 49,99 €.