Amazon lance sa nouvelle tablette Fire 7 au tarif de 79€

C’est aujourd’hui qu’Amazon lance officiellement une nouvelle itération de sa tablette phare, la Fire 7. Au programme : des performances en hausse et une autonomie plus importante.

C’est la tablette d’Amazon la plus populaire : la Fire 7 nouvelle génération conserve ce qui fait sa force, à savoir son petit format de 7 pouces, des performances acceptables et surtout un prix de 79€ qu’on a davantage l’habitude de voir chez les liseuses. Cette nouvelle version va encore plus loin et s’axe en toute logique sur le divertissement avant tout.

Amazon Fire 7 : une tablette pour le divertissement

Sous le capot, la tablette Fire 7 embarque un tout nouveau processeur quadricœur cadencé à 2 GHz, promettant un gain de 30% de performance. Couplé à une quantité de RAM doublée (on passe de 1 à 2 Go, ce n’est pas non plus Byzance), l’appareil devrait donc être un peu plus à l’aise dans des usages multitâches. Le stockage interne sera au choix de 16 ou 32 Go et sera extensible grâce à une carte microSD jusqu’à 1 To.

L’autonomie se voit aussi grandement améliorée, de l’ordre de 40%, pour 10h d’utilisation théorique en navigation web. On imagine que ce chiffre baissera grandement lors de la lecture de la vidéo. Le port micro-USB est remplacé par l’USB-C, mais la charge n’en est pas plus rapide pour autant : 4 heures vous seront nécessaires pour rechercher l’appareil à 100%.

Amazon cible avant tout les consommateurs de contenus vidéos en streaming, pour qui l’écran de smartphone est trop petit. La tablette Fire 7 arbore donc, comme son nom l’indique, un écran de 7 pouces d’une résolution de 1024×600. Gardez donc en tête que vous n’atteignez donc pas le 720p avec ce modèle, la HD et Full HD étant réservés au Fire 8 et 10 pouces. Vous pourrez aussi accéder rapidement à tout le contenu du store Kindle, entre deux épisodes Netflix ou Prime Video. Son petit format la rend cependant bien plus portable que ses concurrentes, mais aussi très résistante : Amazon annonce une durabilité deux fois supérieure à l’iPad Mini 6.

Disponible dès aujourd’hui, la tablette débute à 79,99€ exclusivement sur le site d’Amazon.