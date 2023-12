Promo Amazon Fire TV Stick : jusqu’à -43 % de remise sur les appareils de streaming 4K et HD !

Découvrez le Fire TV Stick d’Amazon en promo : un moyen simple et économique de convertir votre télévision en une plateforme de streaming enrichie, pour des soirées cinéma à la maison.

Le Fire TV Stick d’Amazon, actuellement en promotion, est votre passe-partout pour convertir n’importe quelle TV en smart TV. Branchez-le, et vous voilà prêt à explorer Netflix, Disney+ et Prime Video. C’est aussi facile que de changer de chaîne. Et la télécommande ? Si vous avez Alexa, elle répond à votre voix, un vrai plus pour ceux qui égarent souvent la télécommande sous les coussins.

L’offre de cette année, dans la lignée de celle de l’année dernière, présente un choix entre deux versions : le modèle 4K pour une qualité d’image supérieure, et le modèle HD pour un streaming fluide. Ces deux Fire TV Sticks sont l’opportunité parfaite pour améliorer votre expérience cinématographique à domicile, à un coût très raisonnable.

A lire aussi L’Apple TV 4K est en promo sur Amazon et il n’y en aura pas pour tout le monde

Fire TV Stick 4K Amazon à -43%

Le Fire TV Stick 4K d’Amazon, actuellement à 39,99€ au lieu du prix conseillé de 69,99€ est l’outil idéal pour moderniser toute télévision non connectée. Avec sa prise en charge du Wi-Fi 6, il assure une connexion stable et rapide pour accéder à tous vos services de streaming favoris. En l’associant à un VPN, vous pouvez même explorer des catalogues internationaux pour élargir vos options de divertissement.

PROMO SPECIALE -43% sur le Fire TV Stick 4K Voir l’offre

Ce modèle se distingue par sa capacité à diffuser en 4K, offrant une qualité d’image supérieure sur les grands écrans.

Pour ce modèle, c’est -43% de remise sur Amazon en passant de 69.99€ à 37€.

Fire TV Stick HD Amazon à -38%

Le Fire TV Stick HD d’Amazon offre une résolution Full HD, idéale pour ceux qui souhaitent une bonne qualité d’image sans passer à la 4K. La télécommande, simple et facile à utiliser, permet de naviguer aisément entre vos programmes préférés.

PROFITEZ DE -38% sur le Fire TV Stick HD Voir l’offre

Pour ce modèle, c’est -38% de remise en passant de 49.99€ à 27.99€.