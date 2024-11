Black Friday Week : Amazon anéantît le prix de ses enceintes connectées

Amazon réinvente le Black Friday pour en faire la Black Friday Week, et en profite pour proposer toutes ses enceintes connectées à des prix dérisoires. Impossible de résister !

C’est bien connu : Amazon ne fait rien comme les autres, et nous le prouve encore une fois en réinventant le concept du Black Friday. Pas question d’une unique journée de promo, le site de commerce en ligne a lancé la Black Friday Week !

Quoi de mieux, pour entamer cette semaine de promotions, que de profiter des enceintes intelligentes du géant américain à un prix dérisoire ?

Les enceintes intelligentes d’Amazon sont toutes à moitié prix

Amazon a décidé de ne pas faire baisser le prix d’une de ses enceintes, mais de chacune d’entre elles. Voyez plutôt : La petite Echo Pop passe à moins de 20€, la Echo Dot 5 descend sous les 26€. Même la moins connue Echo Studio perd plus de 60€ !

Attention tout de même, les remises peuvent varier en fonction du coloris que vous choisissez. À titre d’exemple, la version blanche de l’Echo Dot 5 est à 29,99€ alors que les modèles noir ou bleu marine sont à 25,99€.

L’Echo Pop convient parfaitement petits espaces

Des enceintes connectées qui vous accompagnent au quotidien

Ces enceintes connectées développées par Amazon peuvent faire bien plus que de simples enceintes classiques. Connectées en Bluetooth et en Wi-Fi, et conçues autour de l’assistant vocal Alexa, elles servent de véritable porte d’entrée à une maison connectée.

Vous pouvez ainsi leur parler pour commander vos lumières, vos volets roulants ou tout simplement avoir la réponse à une question. Outre cet aspect intelligent, elles sont idéales pour écouter des podcasts et même de la musique.

Mention spéciale à la Echo Studio qui est compatible avec la technologie Dolby Atmos, délivrant ainsi un son spécialisé d’une profondeur remarquable. Les différentes enceintes peuvent également être synchronisées pour diffuser du son ensemble.

Fonctionne avec Alexa

Prix très intéressant

Compatible avec Amazon Music, Spotify, etc

Voyant lumineux

Design toujours soigné

Compatible Bluetooth et Wi-Fi

La Echo Studio délivre un son de qualité spécialisé grâce à ses 5 hauts-parleurs