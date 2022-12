La nouvelle technologie d’Amazon pour remplacer les codes-barres ?

Amazon lance une nouvelle technologie permettant de supprimer les codes-barres. Le but ? Aller toujours plus loin dans l’identification et la distribution de colis !

Distribution en moins de 24h, parfois quelques heures après la commande, Amazon cherche sans cesse à optimiser son service de distribution. Le site d’e-commerce a d’ores et déjà lancé sa nouvelle technologie permettant de supprimer les codes-barres à Hambourg et Barcelone. Pourquoi Amazon souhaite-t-il changer de méthode ?

Amazon : la fin des codes-barres

Il pleut, le colis prend l’eau, le carton devient mou et le code-barres illisible – lorsqu’il n’est pas simplement manquant… Voilà la raison pour laquelle Amazon souhaite supprimer les codes-barres de sa chaîne de distribution. Votre colis passe dans de nombreuses mains avant d’atteindre votre domicile et à chaque changement de possesseur, il doit être rescanné manuellement…

Fastidieuse et risquée si le colis perd son code-barres, la méthode actuelle n’est pas assez optimale pour le géant de l’e-commerce qui a mis au point une nouvelle technologie répondant à son besoin : MMID ou MultiModal Identification.

MMID, le robot photographe d’Amazon

Le Google Lens d’Amazon

Google a lancé Lens en 2017, une application qui peut identifier toutes sortes d’informations dans vos photos. Traduire des textes en instantané, retrouver un produit sur une simple photo, copier/coller du texte depuis une image. Et tout ceci est déjà possible gratuitement sur votre smartphone. La « nouvelle technologie » d’Amazon ne fait qu’appliquer la fonctionnalité « Lens Produit » à sa chaîne de distribution.

Cette « nouvelle technologie » est un robot pouvant identifier les produits par une simple photo. L’automate va alors comparer son image avec celles qu’il possède dans sa banque de données et retrouver le produit attitré.

Cette méthode possède deux avantages majeurs pour la firme américaine :

Le robot pallie les défaillances humaines : les colis circulent vite sur les tapis de livraison Amazon, il est parfois compliqué pour les salariés d’identifier rapidement un produit sur son packaging. Grâce à MMID, le tri est mieux optimisé et peut faire gagner un temps précieux au site d’e-commerce. La photo ne prend pas en compte le code-barres : lorsque les produits défilent sur les tapis ou caisse de l’entrepôt, le code-barres n’est pas toujours visible… Abimé, absent ou sur une autre face du packaging, les bandes noires sont parfois compliquées à trouver. Ce problème est dorénavant résolu grâce à MMID.

Pour identifier le colis, MMID prend en compte : le poids, le texte, les dimensions et les visuels.

Retrouvez aussi : Amazon Prime Video prépare déjà sa 8K !

Une précision élevée, mais insuffisante pour le moment

99% d’efficacité ! Amazon vante les mérites de son automate reconnaissant la quasi-totalité des produits… Malheureusement, ce maigre 1% d’erreur est de trop – causant des pertes de temps et d’argent massives pour le site d’e-commerce.

Chaque produit mal identifié est un bien non conforme finissant chez un consommateur. Cela implique donc un renvoi, du temps perdu et un client mécontent… Par exemple, lors d’une promotion Prime Day, le MMID n’a pas été capable de différencier deux enceintes Echo de couleurs différentes. Un simple point de couleur bleue ou grise sur le packaging est ce qui permet normalement aux équipes d’identifier la bonne enceinte : le robot ne l’a pas remarqué et a envoyé les mauvaises enceintes…

Le système a depuis été amélioré et MMID attribue des notes de confiance à ses identifications : plus la note est haute, moins le produit a besoin d’être revérifié par un humain. Pour l’instant, les travailleurs Amazon ne sont pas totalement remplacés par des automates, mais la firme ne semble pas vouloir s’arrêter là.