Amazon se lance aussi dans la course à l’IA générative : un réel concurrent de ChatGPT ?

Le géant de l’e-commerce Amazon s’est lancé dans la course à l’intelligence artificielle générative. L’entreprise souhaite inclure dans sa boutique en ligne, un outil similaire à ChatGPT, le robot conversationnel d’OpenAI.

Avec la sortie de ChatGPT et DALL-E 2, OpenAI avait pris une sacrée avance dans le secteur de l’IA générative. Une avance qui a surpris Microsoft et Google qui ont mis les bouchées doubles pour revenir à hauteur. Le premier a décidé d’investir dans OpenAI afin d’avoir le droit d’utiliser ses outils, notamment dans son moteur de recherche Bing, tandis que le second a conçu son propre robot conversationnel, Bard.

Toutefois, Amazon n’est pas resté à l’écart. La société a pris le temps d’analyser, de scruter le paysage des IA génératives afin d’identifier les cas d’usages qui pourraient lui être bénéfiques. Ces dernières semaines, l’entreprise a mis en ligne plusieurs offres d’emploi repérées par Bloomberg. Il y est évoqué que l’entreprise souhaiterait créer une IA capable d’assister les utilisateurs de sa plateforme d’e-commerce dans la recherche des produits qu’ils souhaitent acquérir.

Amazon parti pour révolutionner l’IA générative avec ses outils ?

Amazon cherche notamment un ingénieur logiciel expérimenté qui pourrait participer à une grande révolution. C’est en tout cas ce que précise la firme dans sa fiche de poste : « Si vous avez manqué les années 90 – le WWW, Mosaic et la création d’Amazon et de Google – vous ne voulez pas manquer cette opportunité ».

D’autres fiches de postes précisent que le futur outil d’Amazon ferait partie « d’une nouvelle initiative axée sur l’IA pour réorganiser et réinventer la façon dont nous effectuons la recherche grâce à l’utilisation de techniques d’apprentissage en profondeur de nouvelle génération à très grande échelle ».

Avant de proposer son ChatGPT-like, Amazon lance Bedrock

Outre l’arrivée dans un futur proche de son IA générative, Amazon a travaillé sur une suite d’outils qu’elle a dévoilés en avril dernier. Baptisée Bedrock, cette toolbox à destination des professionnels permettra à ses clients d’exploiter Titan, le modèle de langage de l’entreprise mais également ceux de start-ups spécialisées dans l’IA comme Anthropic ou A121.

Bedrock aide les entreprises à concevoir et à déployer des modèles d’IA générative.

Ces modèles de langage sont au centre des IA génératives telles qu’on les connaît aujourd’hui. En les formant à l’aide de contenus visuels ou écrits, l’outil développé par la suite est capable de se servir de cette base de données pour répondre aux interrogations d’un utilisateur humain. En les déployant dans les entreprises, ces IA pourront révolutionner le service client, la recherche de documents, d’informations, ou de création de contenus.

Aider les entreprises à adopter l’intelligence artificielle générative

« Nous pensons que les clients auront besoin d’un grand nombre de modèles d’IA générative différents pour des objectifs différents, et il est peu probable qu’un seul modèle puisse répondre aux besoins de tous les clients » Adam Selipsky, le directeur exécutif d’AWS, au Wall Street Journal

De son côté, Vasi Philomin, vice-président de l’IA générative pour AWS, pense que « toutes les applications existantes peuvent être réimaginées grâce à l’intelligence artificielle générative ».

L’objectif pour Amazon consiste à accompagner un maximum ses clients dans l’adoption de l’IA générative. Le directeur général de la firme, Andy Jassy affirme que « la plupart des entreprises veulent utiliser ces grands modèles de langage, mais les très bons modèles nécessitent des milliards de dollars à entraîner et de nombreuses années. La majorité des entreprises ne veulent pas en passer par là ».

Amazon va investir 100 millions $ dans un centre d'IA générative.



Amazon AWS souhaite faire face à la concurrence croissante dans les services d'infrastructure cloud et rattraper Microsoft et Google sur le marché de l'IA générative. pic.twitter.com/zF893A4tDk — Goku 🗞 (@Crypto__Goku) June 25, 2023

Le géant technologique est conscient que ses outils ont le pouvoir de faire gagner du temps à ses clients…