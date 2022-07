Parce que les départs en vacances peuvent également être source de stress notamment lorsqu’on laisse sa maison sans surveillance, on vous propose de découvrir notre avis sur Blink Indoor, la caméra de sécurité made in Amazon.

Spécialisée dans les caméras pour particulier, l’entreprise Blink Home existe depuis 2009. Forte de son succès, elle a su retenir l’attention d’Amazon, qui l’a racheté en 2017 afin d’étoffer son catalogue de produits. Qui dit rachat, dit refonte de logo, et même si la marque ne met pas en avant son appartenance au groupe Amazon, son logo lui ne trompe pas. En effet, sous le nom « blink », qui signifie d’ailleurs clignement en anglais, on retrouve la célèbre flèche en forme de sourire du géant américain. Depuis son rachat, l’entreprise de caméra de surveillances a grandement élargi sa gamme puisqu’elle commercialise, depuis tout juste un mois, sa première sonnette connectée. Aujourd’hui on passe au crible la Blink Indoor. Sera-t-elle meilleure que sa petite sœur, la Blink Mini ?

On aime… Facile à installer

Possibilité de stockage sur un disque dur

Application complète On aime moins… Des fonctionnalités parfois compliquées à trouver

Sa mauvaise qualité d’enregistrement audio

Des abonnements peu étoffés

Fiche technique de la caméra Blink Indoor

Résolution de l’enregistrement: 1 080p

1 080p Image : couleur, noir et blanc en mode nocturne

couleur, noir et blanc en mode nocturne Audio : bidirectionnel

: bidirectionnel Poids : 48g sans piles

48g sans piles Détection de mouvement : la sensibilité est réglable de 1,5 jusqu’à 6 mètre

la sensibilité est réglable de 1,5 jusqu’à 6 mètre Application : oui

: oui Compatibles : Android, iOS

Android, iOS Alimentation : piles ou USB-C Angle de vue verticale : 55°

Angle de vue horizontale : 95°

: 95° Stockage : USB ou cloud

USB ou cloud Connectivité : Wi-Fi

Wi-Fi Capteur infrarouge : oui

oui Température: -20°C – 45°C

-20°C – 45°C Couleur disponible : blanc

: blanc Prix d’une caméra : 79,99€

79,99€ Prix d’un module : 34,99€

Unboxing de la caméra Blink Indoor

Rien de surprenant lors de l’ouverture de la boite, on découvre un équipement classique qui n’en reste pas moins complet. On retrouve les deux caméras indoor, le Sync Module 2 qui est indispensable pour faire fonctionner les caméras et les reliées à l’application, un câble et son adapteur secteur, des supports, quatre vis pour fixer le tout et enfin les piles. Deux manuels d’instructions se dissimulent également dans la boite. L’un pour les caméras et l’autre pour le module. En somme, on retrouve l’essentiel sans superflus. Néanmoins pour un tel prix on aurait préféré que l’emballage intérieur ne soit pas en plastique mou, mais en carton. Un matériau bien plus écologique et agréable à manier.

Le design de la caméra d’intérieure Blink Indoor

Si la plupart des caméras de surveillances sont arrondies, la Blink Indoor a décidé de se démarquer de sa concurrence en arborant un design cubique. Hormis sa forme, la caméra d’Amazon conserve une esthétique relativement classique. Sa face avant noire et son extérieur blanc brillant nous laissent quant à eux indifférents. On note cependant la présence d’un film protecteur sur l’avant et le contour de la caméra qui s’avère bien pratique lorsqu’on la manipule. Contrairement aux caméras habituelles, celle-ci ne dispose pas de pied intégré. Nous devrons nous occuper de monter ce dernier plus tard.

Sur l’avant du produit se trouve l’objectif de la caméra, un haut-parleur, un microphone, une LED sur la gauche et un capteur infrarouge en haut. Lorsqu’on le retourne, on constate un drôle de film plastique qui nous indique la marche à suivre pour démonter notre Blink Indoor. Bien qu’ils soient en anglais, les schémas sont explicites et à la portée de tous. Enfin, on constate deux caches en silicones. L’un pour la vis, l’autre pour le port Micro USB. D’ailleurs, nous trouvons que l’accès à ce dernier laisse à désirer.

Installation de nos caméras Blink Indoor

Il nous a fallu quelque temps avant de comprendre comment dévisser le cache. En effet, la petite subtilité est que l’un des éléments qui est utilisé comme support fait également office de tourne vis. Une astuce qu’on vous partage pour vous éviter de tergiverser. Une fois le cache retiré, un choix s’offre à nous : utiliser des piles ou un câble d’alimentation pour notre caméra. Bien que notre cœur balance du côté de l’utilisation filaire afin de préserver l’environnement, la longueur du câble, elle, nous décourage. Nous opterons donc pour les piles, qui plus est, garantissent une autonomie de 2 ans à vos caméras. Lorsque les piles sont mises en place et le cache refermé, nous constatons que la caméra émet un clignotement rouge sur l’avant. Il n’y a pas à dire son nom lui va comme un gant. Nous voilà avec nos deux caméras Blink Indoor en mains prêtes qui n’attendent plus qu’à être configurées.

Bien que cette caméra soit sans fil, elle ne peut fonctionner qu’à l’aide d’un module. Ainsi, il est impératif que le boitier soit branché pour pouvoir appareiller vos caméras à ce dernier. Une fois l’application installée et notre compte créé, l’application nous propose de choisir quel matériel nous désirons connecté. Nous sélectionnons donc le module dans un premier temps. Là encore rien de bien compliqué, puisqu’il suffit de scanner le QR code qui se situe à l’arrière de se dernier pour le relier à l’application. Nous répétons l’opération pour nos deux caméras.

Même si dans notre cas nous n’avons rencontré aucun souci lors de cette étape, un certain nombre d’utilisateurs semble se plaindre de ne pas parvenir à se connecter.

Bon maintenant que tout est correctement synchronisé, il ne nous reste plus qu’à retrousser nos manches et tremper nos mains dans le cambouis. Installons les supports de fixations. Finalement, aucune goutte de sueur n’aura été versée puisque l’assemblage était un jeu d’enfant. En fonction de l’angle dans lequel vous souhaitez positionner votre caméra, vous devrez procéder à deux montages différents. Si vous désirez enregistrer vos vidéos verticalement, vous n’aurez qu’à clipser l’embout amovible. En revanche si vous préférez avoir une vision panoramique de votre intérieur vous devrez d’abord fixer l’outil qui sert de tourne vis sur votre caméra puis le support amovible.

A gauche le montage pour une vue à l’horizontale, à droite celui pour une vue à la verticale

Une application très complète mais peu intuitive

Nous vous en parlions plus haut, mais si jamais l’information vous a échappé, sachez que la caméra Blink Indoor est directement reliée à une application. Son interface est facile à prendre en main et vous donne accès de gauche à droite à la page d’accueil, la bibliothèque, les paramètres et enfin vos informations personnelles.

Le stockage

Vous avez la possibilité de stocker vos enregistrements directement sur l’application grâce au Cloud, enfin si vous souscrivez à un abonnement. Sinon, il vous est toujours possible de récupérer les vidéos directement sur une clef USB ou sur un disque dur directement depuis le module. Si vous choisissez la deuxième option, pensez à cliquer sur « éjection sécurisée » avant de retirer votre clef du boitier.

La page d’accueil

L’onglet accueil est celui qui permet de modifier manuellement les paramètres de vos caméras. Il vous suffit de cliquer sur la caméra de votre choix pour modifier ses aptitudes. L’audio, la vision infrarouge, la détection de mouvement ou encore son statut y sont directement accessibles. Parmi ces fonctionnalités assez classiques, on en relève tout de même une qui sort du lot.

Le paramètre « Zone » qui se trouve dans la colonne « détection de mouvement ». Celui-ci vous permet de personnaliser le champ de vision de votre caméra. Vous pouvez ainsi délimiter sur cette dernière des zones d’intimités à l’aide d’un rectangle gris. En cliquant sur les carrés du quadrillage, vous choisissez ce que la caméra a le droit de filmer.

Sachez qu’il est possible de relier jusqu’à 10 caméras sur un même module.

La bibliothèque

C’est ici qu’il faut vous rendre pour consulter l’ensemble des vidéos sauvegardées par la caméra. Il peut s’agir de vidéo que vous avez enregistré manuellement lors du mode « direct », ou de celles enregistrées à la suite d’une détection de mouvement. Afin de vous y retrouver parmi cette longue bibliothèque, il vous est possible de trier vos vidéos selon plusieurs critères et notamment en fonction de chaque caméra. Vous avez aussi la possibilité de voir où en est votre stockage et modifier ses paramètres.

Les paramètres

Onglet dont on commence à avoir l’habitude, on vous explique quand même rapidement ce que l’on peut y retrouver et notamment une fonctionnalité insoupçonnée. C’est ici qu’est caché l’outil « programmation ». Encore une fois, jamais à court de bons tuyaux on vous explique comment y accéder. Commencez par vous rendre dans « Paramètres Système » tout en bas de l’onglet puis sélectionner votre module. Ensuite, cliquez sur « programmation » pour définir les créneaux horaires adéquats. En ce qui concerne les autres fonctionnalités présentes dans les paramètres, il n’y a rien de transcendant. C’est ici que vous pourrez passer du mode clair au mode sombre ou encore sélectionner l’unité de température, car oui votre caméra peut vous l’indiquer. Enfin, on vous avoue qu’on doute de son efficacité puisque cette dernière indique qu’il fait 28 °C dans nos bureaux, alors que nous utilisons la clim.

L’onglet compte

Si vous voulez changer votre mot de passe ou consulter l’historique des connexions à vos caméras, alors vous vous trouvez dans le bon onglet. Sinon c’est également ici que vous devrez vous rendre pour contacter le service client, accéder à la boutique Blink ou encore et relier votre caméra à Alexa.

En conclusion bien qu’il soit quelque peu alambiqué de trouver certaines fonctionnalités et que son design pourrait être nettement amélioré, l’application Blink reste tout de même relativement agréable à utiliser. Ce qui est assez rare pour une application de caméra d’intérieur.

Qualité de l’enregistrement de la caméra de surveillance Blink Indoor

Rentrons dans le vif du sujet en nous attardant sur la qualité des enregistrements de la caméra, car oui c’est quand même ce point qui nous intéresse grandement. Vidéo et audio, rien ne nous a échappé et le moins qu’on puisse dire c’est que l’addition risque d’être salée.

Les vidéos en mode jour

Vendue comme une caméra disposant d’une qualité HD de 1080p, nous en attendions grandement lors de son crash test. Afin de rendre un jugement le plus juste qu’il soit, nous avons testé les 3 niveaux de qualités proposées sur l’application à savoir : économie d’énergie, standard et optimal. Lorsque l’on passe du premier mode au second, nous constatons en effet une différence. La qualité est bien meilleure et propose une résolution de 1280 x 720 pixels contre 640 x 360, ce qui nous rend optimiste pour la suite.

Malheureusement une fois activé, le mode optimal nous laisse sur notre faim. Excepté la luminosité, nous ne voyons aucune différence avec le mode standard. On a beau essayer d’y regarder de plus près en accusant notre vue de baisser, rien n’y fait, nous ne sommes pas face à du full HD. Attention, cela ne veut pas dire que la qualité vidéo est mauvaise. Nous le trouvons largement acceptable, mais nous ne pouvons que constater qu’il s’agit d’une qualité HD moyenne. Vous ne verrez pas les détails de ce que vous enregistrez, mais percevrez l’essentiel.

Le mode optimal à gauche, le mode standard à droite

Vidéo en mode nuit

Si vous recherchez une caméra qui soit efficace lorsqu’il fait nuit pour détecter d’éventuels intrus, alors la Blink Indoor saura vous contenter. Bien qu’elle ne permette pas de percevoir les détails, sa qualité reste amplement suffisante pour dévoiler un individu. Capable de repérer un mouvement jusqu’à 6,8 m et de rendre identifiable un visage à partir de 2,5 m, Blink Indoor possède des performances tout à fait acceptables. Néanmoins, si vous recherchez une grande précision ne vous conseillons de passer votre chemin.

Les images prises par la caméra sont assez déformées.

La qualité audio

Commençons par un point positif. La fonctionnalité qui vous permet de parler de votre téléphone vers votre caméra fonctionne assez bien. Lorsque vous êtes à distance de Blink Indoor, le son est correctement retranscrit et perceptible par l’interlocuteur. Bien qu’il y ait quelques latences et parfois quelques soucis de signal, le haut-parleur de la caméra reste relativement correct. En revanche, et là est le problème, le son que cette dernière enregistre est quant à lui médiocre. Très saturé, le visionnage des vidéos avec ce dernier activé s’avère extrêmement désagréable, voire impossible. Nous avons également essayé d’enregistrer une discussion sans grand succès. L’échange est imperceptible, tant un bruit de fond très saturé prend le dessus. Oreilles sensibles s’abstenir.

Les abonnements proposés pour la Blink Indoor

Bien que nous ayons déjà précédemment évoqué le sujet, nous tenions tout de même à dédier une partie entière aux abonnements, grande nouveauté de cette caméra. S’il était avant possible d’enregistrer ses vidéos gratuitement sur le Cloud, Amazon a, semble-t-il, décidé de rejoindre ses concurrents en proposant une ribambelle d’abonnements. Mais sont-ils vraiment avantageux ?

Abonnement Basic Blink vs Ring Protect Plans

L’adversaire phare de Blink Indoor n’est autre que la caméra Ring, proposée à un tarif presque équivalent cette dernière propose elle aussi des abonnements. Ça tombe bien, nous sommes d’humeur à comparer. Comme une offre vaut mieux que mille mots, on vous laisse comparer l’abonnement Basic proposé par Blink et le Ring Protect Plans. Force est de constater que celui proposé par la société d’Amazon n’est pas à la hauteur.

Pour 1 € de plus, il est possible avec l’abonnement de chez Ring de stocker 6 fois plus longtemps vos vidéos qu’avec l’offre proposée par Amazon. Sans compter qu’il est également possible de bénéficier de réduction sur les produits de la gamme avec cet abonnement, alors qu’il vous faudra débourser 10 €/mois pour les mêmes avantages avec la Blink.

