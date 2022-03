Amazon : hébergez votre propre émission de radio grâce à l’application Amp

La nouvelle application Amazon Amp a été lancée en version bêta aux États-Unis. Elle permettra aux usagers de créer leurs propres émissions de radio gratuitement et d’interagir avec leur communauté.

Après avoir lancé la plateforme de cloud gaming Luna, Amazon continue de diversifier son offre et se lance dans le live audio. Une révolution ? Pas vraiment, le géant américain Amazon ne fait que rejoindre les rangs de Twitter, Facebook, Spotify ou encore Clubhouse, dont il s’est légèrement inspiré. Le principe ? Proposer aux utilisateurs de créer leurs propres émissions de radio en mettant à disposition un catalogue de dizaines de millions de chansons sous licence d’Universal Music Group, Sony Music Entertainment, Warner Music Group et une longue liste de sociétés de musique indépendantes, telles que Beggars Group, Believe, CD Baby et PIAS. Les créateurs pourront également interagir avec leur communauté en temps réel sans abonnement.

L’application Amp d’Amazon offre de nouvelles opportunités pour les créateurs

Il est révolu le temps où fleurissaient clandestinement ici et là les radios pirates. Le mardi 8 mars, en lançant l’application Amp, Amazon décape la radio en lui redonnant un coup de jeune. Alors que ses concurrents (comme Clubhouse) ne sont concentrés que sur les conversations vocales, l’application Amp va plus loin et entend proposer une nouvelle façon de créer une émission de radio en direct et de découvrir de la musique.

« La radio a toujours été une affaire de musique et de culture. Mais imaginez que vous inventez ce média pour la première fois aujourd’hui. Vous combineriez ce que les gens aiment dans la radio : les discussions spontanées, la découverte de nouvelles musiques, des personnalités diverses et une large programmation, avec tout ce qui est rendu possible par la technologie d’aujourd’hui. C’est précisément ce que nous avons voulu faire avec Amp » John Ciancutti, directeur d’Amp

Avec l’application Amp, lancez votre émission de radio depuis votre téléphone ©Amazon

En plus de donner aux créateurs la possibilité de planifier et programmer leurs émissions, les apprentis animateurs pourront prendre des appels en direct et puiser dans un catalogue de dizaines de millions de chansons sous licence de grandes maisons de disques indépendantes, afin d’animer leurs émissions.

Plusieurs célébrités pour promouvoir le service

Amp s’associe également aux plus grandes stars de la musique. De nombreuses émissions seront disponibles sur la plateforme. Seront progammés Nicki Minaj (qui fera bientôt son retour dans l’émission « Queen Radio »), mais aussi Pusha T, Tinashe, Travis Barker et Big Boi pour ne citer qu’eux. L’assistant virtuel d’Amazon Alexa, ainsi qu’un outil de découverte intégré sont en préparation et auront pour objectif d’aider les auditeurs à trouver des créateurs de contenu et à écouter des émissions de radio en fonction de leurs intérêts.

« En intégrant ces personnalités incroyables dans la version bêta, les créateurs peuvent découvrir Amp d’une manière qui génère les commentaires nécessaires pour créer l’application ensemble, avant un lancement public plus tard cette année » John Ciancutti, directeur d’Amp

Daniel, le créateur CRIOYO Radio sprécialisée musique latine ©Amazon

Au lancement, il n’y aura pas de fonctionnalités de monétisation pour les créateurs de sessions d’écoute en direct, elles s’ajouteront dans la version définitive. Actuellement, la version bêta n’est disponible en téléchargement qu’aux États-Unis et uniquement sur les appareils iOS. Les abonnés devront créer un compte Amazon pour accéder à l’application et ne pourront accéder à celle-ci qu’avec un code d’accès.

Une version Amp sur Android devrait arriver sous peu, mais les détails quant à la date de disponibilité ou à la date de lancement de l’application sur le vieux continent n’ont pas été communiqués pour le moment. Même si la concurrence est dure, l’application Amp d’Amazon réussi à se démarquer et est peut-être en passe de devenir un nouveau réseau social.