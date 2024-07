Amazon casse le prix du meilleur Air Fryer Moulinex juste après les Prime Days

Les soldes sont bientôt terminées, il serait dommage de passer à côté de cette offre sur Amazon. Pour faire des frites, un cake, un gâteau, ou même le poulet du dimanche, cet Air Fryer est l’appareil qu’il vous faut. Et il est encore en promotion pour quelques jours sur Amazon…

Moulinex, la marque française bien connue pour ses équipements de cuisine de qualité, s’est également aventurée dans le domaine des friteuses sans huile. Aujourd’hui, elle est considérée comme une référence en matière de robots de cuisine. et son modèle Cookeo surpasse la concurrence, mais qu’en est-il de sa friteuse sans huile ?

En étant choix d’Amazon, ça laisse peu de place au doute ! Mais si vous voulez avoir le fin mot, laissez-vous tenter par cette promotion et testez par vous-même !

Friteuse sans huile Moulinex : -30% sur le Air Fryer 5L sur Amazon

Le Easy Fry Max de Moulinex est habituellement vendu à 99,99€ sur Amazon (soit déjà une réduction par rapport à d’autres revendeurs). Cependant, à l’occasion des soldes d’été, cette friteuse à air chaud bénéficie d’une réduction de 30%, la ramenant à seulement 69,99€. Ce tarif attractif est particulièrement compétitif par rapport aux autres marques proposant des produits similaires.

Membre Amazon Prime ? Selon votre situation géographique, vous pouvez bénéficier de la livraison en 24h.

Easy Fry Max 5L de Moulinex : choix d’Amazon et de tous ?

L’Easy Fry Max 5L de Moulinex s’est imposée comme un choix incontournable sur Amazon et auprès des consommateurs à la recherche d’une friteuse à air chaud performante. Avec plus de 4 000 achats sur le mois de juin et une note à 4,4 sur plus de 1 500 avis, il y a très peu de place au doute quant à la qualité de cet appareil. Ce modèle, doté d’une capacité généreuse de 5 litres, permet de préparer des repas pour toute la famille tout en offrant une alternative saine aux méthodes de friture traditionnelles.

Un appareil polyvalent

L’une des caractéristiques les plus appréciées de l’Easy Fry Max est sa polyvalence. Elle ne se limite pas à la préparation de frites croustillantes avec peu ou pas d’huile. Grâce à ses différentes fonctionnalités, elle permet également de rôtir, griller et cuire une grande variété de plats. Cette multifonctionnalité en fait un appareil de cuisine complet, réduisant le besoin d’autres machines encombrantes.

Facile à utiliser

La popularité de l’Easy Fry Max sur Amazon n’est pas seulement due à ses performances, mais aussi à son design intuitif et à sa facilité d’utilisation.

Équipée d’un écran tactile numérique, cette friteuse à air offre un contrôle précis de la température et du temps de cuisson. Les programmes pré-enregistrés simplifient encore davantage le processus, vous permettant de choisir le réglage optimal pour vos plats préférés en un seul clic.

Nettoyage au lave-vaisselle ou à la main

Le nettoyage est une autre préoccupation majeure pour tous, Air Fryer ou non. Moulinex a pris en compte cet aspect en dotant l’Easy Fry Max de pièces amovibles et compatibles avec le lave-vaisselle, facilitant ainsi l’entretien quotidien de l’appareil.

Un rapport qualité-prix imbattable

Enfin, le rapport qualité-prix de l’Easy Fry Max de Moulinex la distingue de ses concurrents. Avec une réduction de 30% sur Amazon pendant les périodes de soldes, elle devient une option encore plus attrayante. À savoir aussi que le prix conseillé de base est de 99,90€, Amazon vend donc déjà en temps normal cet appareil moins cher.

Les plus Marque française,

Qualité-prix imbattable,

10 programmes prédéfinis,

Design & intuitif,

Facile d’utilisation et à nettoyer. Les moins Temps et thermostats de cuisson peuvent parfois être à adapter selon les aliments.