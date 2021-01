Alors que l’année 2021 se profile, la balance Amazfit Smart Scale pourrait bien être l’accessoire qu’il vous faut pour commencer l’année. Présentation de cet accessoire connecté.

On ne sait pas comment s’est passée 2020 pour vous, mais de notre côté, avec ces confinements, on a peut-être pris un peu de poids sur la balance. Alors, la bonne résolution de 2021 pourrait bien être de perdre quelques kilos. C’est cependant parfois plus facile à dire qu’à faire. Une meilleure alimentation, plus de sport, un suivi de votre activité avec un bracelet connecté et une balance intelligente telle que l’Amazfit Smart Scale pourraient bien être un combo gagnant.

C’est quoi la Amazfit Smart Scale ?

C’est donc une nouvelle balance connectée, lancée par la marque Huami, qui appartient à la galaxie des produits Xiaomi. Au programme, une balance plutôt soignée d’un point de vue visuel, qui mesure 320 x 320 x 25 mm et pèse 2,2 kg. Sans fioritures visuelles et d’une couleur sombre, elle s’orne d’une surface en verre trempé sobre. Si vous en doutiez, elle ne vise pas à se distinguer dans votre salle de bain.

Dotée d’un écran LCD de 3,4 pouces

La balance connectée possède un écran LCD de 3,4’’, sur lequel s’afficheront les informations dont vous avez besoin. À l’intérieur de l’appareil, on trouve un capteur de haute précision, possédant une sensibilité allant jusqu’à 50 grammes. Aucun problème si plusieurs personnes veulent s’en servir à la maison puisqu’il est possible de configurer jusqu’à 10 comptes différents. Les utilisateurs sont reconnus automatiquement.

Huami peu connu dans l’hexagone

Si la marque Huami n’est pas forcément très connue en France pour ses pèse-personnes connectés, elle est surtout réputée pour la qualité de ses montres connectées. De très nombreux modèles sont déjà disponibles à la vente.

Quelles fonctionnalités pour la Amazfit Smart Scale ?

C’est là le vrai point fort de cette balance connectée. Elle peut mesurer jusqu’à 16 paramètres différents. Ainsi, voici la liste des informations qui sont proposées : poids corporel, masse graisseuse, masse musculaire, pourcentage d’eau, masse osseuse, pourcentage de protéines, métabolisme basal, degré de graisse viscérale, graisse sous cutanée, quantité de muscles liés au squelette, changement de masse musculaire, âge physique, note et évaluation de la santé, poids idéal, type de corps et bien sûr indice de masse corporelle (IMC).

Une balance connectée pensée aussi pour les femmes enceintes

Les femmes enceintes apprécieront aussi la mesure du gain de poids en grossesse ou encore la possibilité de peser le bébé après la naissance. Enfin, il y a aussi une analyse de votre capacité à tenir en équilibre. Il vous faudra pour cela rester 30 secondes sur la balance, mais c’est plutôt intéressant, notamment pour ceux faisant beaucoup d’exercice.

Amazfit Smart Scale est dotée d’une application dédiée

Ces données ne sont pas bien sûr lisibles intégralement sur la balance connectée Amazfit Smart Scale. L’idée est plutôt d’y accéder à travers l’application dédiée. Les informations sont stockées dans le cloud à travers une connectivité Wi-Fi et Bluetooth.

Faut-il acheter la Amazfit Smart Scale ?

Comme souvent pour ce type d’accessoires, le prix constitue un paramètre essentiel. La Amazfit Smart Scale est actuellement vendue à 50 dollars sur Amazon US, ce qui constitue un tarif plutôt séduisant, surtout quand on la compare à la Withings. Si cette dernière est plus complète, elle se vend aussi entre 75 et 80 euros. Cependant, sur Amazon, le problème est le coût d’importation. Bonne nouvelle, sur le site officiel d’Amazfit, elle est vendue au prix de 59, 90 euros. Un peu plus cher donc, mais un tarif qui reste encore abordable.

Une application Zepp qui nous séduit

Comme tous les appareils connectés, la Amazfit Smart Scale se repose sur une application dédiée. Dans ce cas, elle se nomme Zepp. Or, sans être parfaite, on apprécie particulièrement son côté intuitif et facile à prendre en main. Vous pourrez surveiller vos données rapidement, mais aussi profiter de multiples fonctionnalités intelligentes. Disponible sur le Play Store d’Android et l’App Store d’Apple, elle propose aussi des widgets et des cadrans spécifiques.

Le Bluetooth moins pratique

On notera tout de même un bémol pour ceux qui préfèrent opter pour la connexion en Bluetooth. Vous devrez alors lancer l’application à chaque pesée pour synchroniser les données. Pas forcément une configuration idéale, le matin.

Conclusion du test : avis sur la AmazFit Smart Scale

Il ne s’agit pas du meilleur modèle sur le marché à l’heure actuelle et on aurait tendance à lui reprocher une certaine imprécision au niveau des données. Cependant, au vu de la quantité d’informations collectées, cette balance constitue tout de même un compromis intéressant. Surtout, ceux qui possèdent déjà un modèle de ce type savent qu’aucune balance connectée n’est vraiment infaillible. L’idée de ces appareils est surtout d’avoir une vision générale de votre corps et de son évolution. C’est particulièrement utile pour ceux qui souhaitent se remettre en forme ou perdre du poids.

Si vous voyez une offre intéressante ou que vous voulez vous motiver à perdre du poids sans dépenser une fortune, alors la Amazfit Smart Scale constitue clairement une option intéressante. La quantité de données disponibles est, il faut le reconnaître, particulièrement impressionnante.