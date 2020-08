C’est une mauvaise nouvelle qui est tombée en 2018. À l’époque, le site Alluc a fermé ses portes, laissant de nombreux internautes orphelins d’une plateforme devenue incontournable. Des alternatives existent cependant aujourd’hui.

Si beaucoup d’internautes optent pour le téléchargement direct (et illégal) de leurs séries ou films, le streaming constitue une option qui a toujours le vent en poupe. Encore faut-il cependant réussir à s’y retrouver. C’est là qu’Alluc et ses alternatives jouent un rôle important.

C’était quoi Alluc ?

Pour commencer, lançons un coup d’œil dans le rétroviseur. De 2005 à 2018, Alluc s’est imposé comme une véritable référence sur le marché du streaming. Le site, qui aura accueilli plus d’un milliard d’utilisateurs au cours de son existence, était un véritable annuaire de séries, films, vidéos musicales, sports, contenus pornographiques ou encore dessins animés. Bref, une incroyable base de données.

Alluc était un annuaire de liens streaming

Alluc n’hébergeait aucun contenu directement. Il s’agissait véritablement d’un annuaire de liens permettant aux internautes voulant visionner un contenu vidéo en streaming de pouvoir le trouver facilement. Le site comptait aussi un forum, s’appuyait sur des scripts pour trier les contenus et s’est relancé en 2014 comme un véritable moteur de recherche. En 2018, ses créateurs ont choisi de le fermer. Les utilisateurs se sont donc retrouvés orphelins à l’image de ceux de la plateforme ExtraTorrent. Un choix qui ne semble pas avoir été motivé pour des raisons financières ni légales. Ils ont, en effet, annoncé vouloir se consacrer à d‘autres projets.

Les meilleures alternatives à Alluc

Depuis, d’autres projets ont vu le jour pour occuper l’espace désormais laissé vide par Alluc. Afin de vous éviter de tomber sur des sites qui pourraient être remplis de virus, nous avons donc sélectionné les trois meilleures options pour vous. À noter que l’on vous recommande toutefois d’utiliser un antivirus, mais aussi un VPN pour éviter d’éventuels problèmes légaux notamment avec la loi Hadopi.

L’option Tubi, la plus proche de Alluc

La première option qui constitue une alternative intéressante à Alluc est Tubi. Il s’agit d’un service de streaming vidéo gratuit, parfois considéré comme un « Netflix gratuit ». À la différence de plusieurs autres sites, ses créateurs proposent des publicités. Il s’agit aussi d’un contenu en partie légal, puisque certains des ayants droit sont rémunérés. Cependant, ce genre de site se trouve souvent sur la ligne rouge, faites donc attention, surtout que le site est surtout pensé pour les États-Unis et le Canada. Il s’agit néanmoins de l’un des plus importants catalogues de contenus, notamment pour les films. Le site revendique ainsi plus de 40.000 titres au total. Vous pouvez y accéder via des appareils Android, iOS, Amazon Fire TV, PS 4 ou Xbox One. De quoi convenir à une très large majorité des usages.

Et si vous regardiez DosMovies ?

Avec une base de données encore plus importante que le précédent, DosMovies (anciennement TwoMovies) constitue là aussi une alternative séduisante à Alluc. Le site met à votre disposition un catalogue de plus de 50.000 titres qui continue encore de grandir au fil des mois. On apprécie particulièrement le moteur de recherche qui permet d’affiner votre recherche avec des critères comme l’année de sortie d’un film ou encore son évaluation. Le site est facile à utiliser et c’est aussi un paramètre appréciable.

Le très connu PopCorn Time

PopCorn Time a fait beaucoup parler de lui ces dernières années avec un très large catalogue et surtout une application digne des services payants. La version 4.0, mise en ligne en début d’année, a de nouveau permis d’insister sur ses avantages. C’est facile à utiliser, il y a beaucoup de contenu et c’est gratuit. On apprécie notamment le système de jaquettes et les critères de tri très pointus. Il s’agit derrière d’un logiciel torrent, mais particulièrement optimisé pour le streaming. Il y a même des sous-titres !