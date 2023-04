Ce collier spécial met fin aux allergies au pollen et aux poils de chat !

RESPIRAY est un collier destiné à réduire de 99% vos diverses allergies. Actuellement en campagne sur Indiegogo, il pourrait aider les personnes sensibles au pollen à passer un printemps garanti sans mouchoirs et sans goutte-au-nez.

20% de la population française serait allergique au pollen selon l’institut Pasteur ! Nous sommes des millions à avoir les yeux qui piquent et le nez qui coule au moment du Printemps et ces symptômes peuvent très vite gâcher l’arrivée des beaux jours. Face à ce constat, la société estonienne RESPIRAY a développé un collier permettant de réduire à 99% les particules allergènes dans l’air !

Concrètement, le collier RESPIRAY aspire l’air extérieur, le fait passer à travers un filtre HEPA – une certification assurant que le filtre est en mesure d’éliminer des particules de 0,3 micron – et le redirige vers vos zones respiratoires.

Le filtre doit être changé toutes les 200 heures (ou tous les 3 mois) alors que l’autonomie du collier peut atteindre les 8 heures d’utilisation.

On vous rassure, la fumée ne sera pas visible à l’œil nu !

RESPIRAY assure que son produit a été testé cliniquement et ne provoque aucun effet secondaire – contrairement à certains médicaments.

Est-ce que ça fonctionne ?

Avant toute chose, il est important de préciser qu’il s’agit d’un collier d’intérieur et les études ont bien été réalisées dans des espaces clos : rien ne dit que ce collier vous assurera une balade champêtre en plein mois de mai sans répercussion sur vos bronches…

Si on se fie aux résultats de l’ECARF (European Centre of Allergy Research Foundation), le collier RESPIRAY Wear A+ aurait limité l’impact d’une forte exposition au pollen à des personnes allergiques. Au total, 23 personnes sensibles au pollen ont été testées et le collier aurait réduit leurs symptômes de 40 à 60%.

Une fois le collier enlevé, l’étude indique également que les effets à retardement seraient réduits, faisant du RESPIRAY une véritable alternative médicale pour celles et ceux souffrant d’allergie au pollen. Une deuxième étude s’est intéressée à l’efficacité du collier contre les allergies à la poussière et le constat fut le même.

Combien coûte le RESPIRAY Wear A+ ?

Le collier RESPIRAY coûte 149 $ ! Certes, ce prix est bien moins élevé que les deux concurrents affichés sur la page Indiegogo du produit – l’un étant à 949 $ et l’autre à 229 $. Il n’en reste pas moins que ce tarif peut sembler élevé, surtout en France où ce collier ne sera pas remboursé par la sécurité sociale alors que les médicaments, eux, le seront…

Il faudra également investir dans des filtres à 12 $ une fois tous les 3 mois. Un coût limité si on ne s’en sert que pour le pollen, mais qui peut rapidement peser dans les finances si on utilise le collier pour une allergie aux poils de chat ou de chien.

Toutefois, en dehors de son prix, le collier RESPIRAY semble être une bonne alternative non médicamenteuse aux différentes allergies. Le dernier frein que vous pourriez avoir serait l’esthétisme du produit, mais entre ce collier et le masque absorbeur de bruit Dyson, notre choix est vite fait.