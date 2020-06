Plan de relance : la stratégie de la carotte et du bâton

Les stations-service de nos voisins allemands proposeront bientôt aussi une borne de recharge pour les voitures électriques. Une décision qui fait partie du plan de relance économique du pays.

Des bornes de recharge dans toutes les stations-service

De nombreux automobilistes aimeraient passer à l’électrique pour les avantages que cela représente en termes d’écologie, mais aussi de nuisance sonore. Un choix toutefois qui se révèle compliqué pour certains du fait de devoir disposer de bornes de recharge facilement disponibles. Bien plus en avance d’un point de vue écolo que de nombreux autres pays européens, l’Allemagne compte accélérer la transition vers les véhicules électriques et va exiger que toutes les stations de service du pays proposent au moins une borne de recharge électrique prochainement. Une décision qui devrait augmenter la demande pour les véhicules électriques.

Plan de relance : la stratégie de la carotte et du bâton

Le gouvernement allemand a décidé d’un ambitieux plan de relance de 130 milliards d’euros avec un volet concernant les voitures électriques. Le plan prévoit notamment une subvention de 6.000 euros pour les personnes achetant un véhicule électrique, mais aussi des taxes sur les voitures utilisant un moteur à combustion de type sportives ou gros utilitaires très polluants. La stratégie très connue de la carotte et du bâton pour ce plan de relance et son volet véhicules à batterie donc.

Bornes dans les stations-service : placer l’Allemagne comme leader

Interrogé par nos confrères de l’agence Reuters, un porte-parole du constructeur de voitures électriques « The Mobility House » a expliqué : « C’est un engagement très clair en faveur des véhicules à batterie et fait de la mobilité électrique une technologie du futur ». Surtout, cette décision de placer des bornes de recharge électrique dans les stations-service et ce plan de relance devrait propulser l’Allemagne dans le groupe leader de l’assistance aux véhicules électriques.

Des ventes limitées du fait du manque de bornes

Alors que tout le monde peut apprécier les avantages environnementaux de la conduite d’une voiture électrique, les ventes sont toutefois entravées par les inquiétudes quant à la distance à parcourir avant d’avoir besoin d’accéder à une borne de recharge. L’autonomie de nombreux véhicules électriques est souvent insuffisante pour de longues distances limitant ainsi l’attrait de nombreux consommateurs pour ces véhicules. Avec un maillage très régulier, au travers des stations-service, ce problème devrait être résolu.

Booster les ventes de véhicules électriques

Selon les chiffres officiels, en 2019, seulement 1,8 % des ventes de voitures en Allemagne ont été des achats de voitures électriques. Les véhicules diesel représentent 32 % des ventes outre-Rhin et des véhicules essence ont toujours la faveur des clients avec 59,2 % des ventes totales. Notez que nos confrères du journal Tesla-Mag.com ont aussi publié les chiffres sur les immatriculations en France de voitures électriques depuis le début de l’année. Selon Diego Biasi, le président et cofondateur de Quercus Real Assets, les nouveaux plans mis en place par le gouvernement allemand fourniront un coup de pouce bien nécessaire pour encourager les gens à passer à l’électricité.