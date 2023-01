Alienware lance l’écran de gaming le plus rapide au monde, est-ce utile ?

Dans le cadre du CES 2023 s’étant déroulé à Las Vegas au début de l’année, Alienware a présenté un écran révolutionnaire. Sa particularité ? Proposer une vitesse de rafraîchissement de pointe à 500 Hz. À ce niveau-là, difficile d’imaginer qu’une latence puisse être perceptible. Toutefois, est-ce que l’œil humain peut y voir une différence notable avec les moniteurs de ses principaux rivaux proposant un taux de rafraîchissement de 144 ou 240 Hz ?

Alienware propose un écran 100 % gaming

L’Alienware 500 Hz Gaming Monitor (AW2524H) se présente sous la forme d’un écran de 24,5 pouces au format 16:9 et une définition de 1920 x 1080 pixels. De couleur noire, il est équipé de lumières personnalisables à l’arrière et d’un support rétractable pour ranger votre casque. Pour l’instant, le moniteur est tout à fait classique et ce n’est pas sa forme, sa taille ou sa définition qui le différencient de tous ses concurrents.

Le design de l’écran 500 Hz Alienware AW2524H est tout à fait classique.

Un taux de rafraîchissement record : 500 Hz.

Si les moniteurs 144 Hz ou même 240 Hz sont légion, Alienware propose une dalle de 24,5 pouces munie de la technologie « Fast IPS », qui est optimisée pour proposer une meilleure réactivité. Grâce à cela, l’écran tourne à 480 Hz, soit deux fois plus que ses concurrents les plus rapides. Avec l’overclocking intégré, le nouvel appareil d’Alienware peut proposer un taux de rafraîchissement de 500 Hz. A cette vitesse, le temps de réponse à une commande effectuée par le joueur grâce à sa manette ou son clavier est de seulement 0,5 milliseconde.

Tout cela favorise la rapidité d’affichage, au détriment d’autres facteurs comme la calibration des couleurs, importante pour un usage plus cinéphile du moniteur. Toutefois, Alienware affirme que 99 % des couleurs les plus éclatantes seront disponibles, et ce, sans perte de performances. En bref, le constructeur a mis le paquet pour favoriser le confort des gamers.

D’autres fonctionnalités pour améliorer le confort de jeu

Parmi les autres fonctionnalités, la technologie G-SYNC de NVIDIA permet d’éviter que des images brisées ne viennent perturber l’expérience de jeu. Par ailleurs, le moniteur a la capacité d’éliminer les effets de flou lorsque les images sont en mouvements rapides.

Bien entendu, si vous souhaitez avoir accès à la meilleure expérience de jeu possible et au 500 Hz d’affichage, il vous faudra une tour haut de gamme ainsi qu’une connexion DisplayPort 1.4. Un hub USB est également disponible – composé de plusieurs ports USB 3.2 Gen 1 – ainsi que deux ports HDMI 2.1, de quoi ravir ceux n’ayant pas la connexion DisplayPort 1.4. À noter qu’il ne sera pas possible d’avoir accès au taux de rafraîchissement de 500 Hz via HDMI.

Le nouveau moniteur d’Alienware propose une connectique très correcte.

500 Hz, un vrai changement par rapport au 144 et 240 Hz ?

Un taux de rafraîchissement de 500 Hz n’avait par le passé jamais été proposé au grand public. Les gamers et professionnels du jeu vidéo se « contentent » d’écrans 144 Hz ou 240 Hz qui proposent une vitesse de rafraîchissement très bonne, si ce n’est excellente. Avec le phénomène de persistance rétinienne qui permet de se contenter « que » de 24 à 25 images par seconde, est-il vraiment nécessaire que l’image soit rafraîchie 500 fois par seconde ?

A lire aussi : Le CES 2023 se veut sans gadget, vraiment ?

Et bien, mine de rien la réponse est assez nuancée. Pour l’instant, la plupart des meilleurs jeux vidéo ne proposent que du 60 fps, et le seuil du 120 fps n’est atteint que par quelques blockbusters comme Call of Duty ou Resident Evil. Certains jeux en ligne comme Rocket League ou Fortnite le proposent également. Acquérir un écran de 500 Hz est un peu osé pour jouer à des jeux vidéo ne proposant pas au minimum du 120 fps. En manipulant les paramètres de certains jeux, il est possible d’atteindre 300 voire 400 fps mais cela reste tout de même très rare.

Acquérir le nouvel écran Alienware est un pari sur l’avenir

En réalité, acheter un écran au taux de rafraîchissement de 500 Hz est comme qui dirait, un pari sur l’avenir. Le nouveau moniteur d’Alienware est donc un écran d’excellente qualité mais qui ne sera pas forcément meilleur qu’un écran 240 Hz actuel faisant tourner des jeux fonctionnant en 120 fps.

Par contre, si les éditeurs de jeux vidéos se mettent à l’avenir à développer des opus à 240 ou 480 fps, la question pourra se poser. Les fonctionnalités de l’écran seront tout à fait adaptées à une expérience de jeu optimale. Dans tous les cas, ces écrans sont conçus sur mesure pour les gamers chevronnés et les adeptes d’e-sport(s). Celui proposé par Alienware sortira le 8 février en Chine et le 21 mars en Amérique du Nord. Aucune date n’a pour l’instant été proposée pour le marché européen.