Alexa : bientôt une fonctionnalité que les utilisateurs attendent depuis longtemps

Le géant du e-commerce Amazon va apporter de nombreuses modifications à son assistant virtuel baptisé « Alexa ». Le but ? Le rendre encore plus accessible et plus simple d’utilisation pour votre maison connectée.

Amazon a profité de sa conférence annuelle « Alexa Live », pour annoncer une multitude de nouvelles fonctionnalités principalement destinées aux développeurs. Ne partez pas pour autant, ces nouveautés vous concernent aussi. L’assistant virtuel Alexa faisant office de véritable hub domotique avec ses innombrables fonctions annonce changer la façon dont il gère les routines. Dorénavant, Amazon permet aux développeurs de créer mais aussi et surtout de proposer des recommandations aux utilisateurs. Finies les listes de tâches interminables que vous devez programmer manuellement, les développeurs s’en chargent pour vous !

Des routines créées sur mesure pour les utilisateurs

C’est au cours d’un évènement live destiné aux professionnels que le groupe Amazon a dévoilé les nouvelles fonctionnalités pouvant être ajoutées à son assistant virtuel Alexa. Les développeurs pourront désormais gérer les routines d’Alexa.

Ils auront la possibilité d’ajouter le « Shopping » aux compétences, il s’agit d’une série de fonctionnalités permettant d’acheter des produits de manière plus transparente via Alexa, ou encore prendre en charge plus facilement le protocole « Matter » (soutenu par Amazon, Apple, Google) ainsi que d’autres systèmes de maison intelligente. Ils peuvent aussi se connecter à un flux de configuration plus simple et mieux comprendre leur environnement.

Par exemple, lorsqu’un usager activera le kit Alexa Routines avant de se coucher, l’assistant personnel aura pour fonction de s’assurer que la voiture est bien verrouillée et grâce aux routines ajoutées par les développeurs, l’assistant sera en mesure de rappeler au client le niveau de charge de la voiture ou encore son niveau de carburant. L’utilisateur n’aura donc plus à se soucier de créer une liste de tâches puisque celle-ci aura été pré-programmée par les développeurs, il lui suffira simplement d’activer la dite routine. Le but étant de proposer des routines cohérentes tout en gardant la possibilité de les personnaliser si besoin.

La conférence Alexa Live réunit les professionnels pour simplifier l’usage d’Alexa auprès des utilisateurs

Alexa : un assistant virtuel plus accessible

Si Amazon essaie de faciliter la tâche à ses utilisateurs en automatisant les routines, c’est bien parce que les assistants vocaux ont pour la plupart (pour ne pas dire tous) toujours présenté un problème d’interface d’utilisateur. Il n’y a aucun bouton, aucune icône et tout passe par la voix et donc certains ordres ne sont pas bien compris. Après tout, qui n’a jamais crié sur son assistant vocal ? Preuve que la performance et l’efficacité n’est pas toujours au rendez-vous.

Au fil du temps, l’équipe Alexa a tenté de réduire cette friction en améliorant son support multi-assistant. L’entreprise a en effet annoncé un partenariat avec le fabricant de produits audio Skullcandy et devrait permettre aux propriétaires des prochains casques Push Active et Grind Series de cette dernière marque d’utiliser les commandes « Alexa » et « Hey Skullcandy » de manière interchangeable. Il s’agit pour les deux entreprises d’axer leur stratégie sur l’expérience utilisateur en fournissant un accès rapide, précis et réactif à plusieurs assistants vocaux sur un seul appareil avec la meilleure technologie disponible.

Toujours dans cette même optique de simplicité et d’accessibilité, Amazon travaille aussi sur une fonctionnalité appelée « Universal Commands ». Celle-ci devrait permettre à un appareil connecté à Alexa d’effectuer certaines tâches importantes quel que soit le mot d’activation utilisé. Les industriels ont bien compris que les nouvelles habitudes restent à créer car pour l’instant, le premier usage sur une enceinte connectée consiste à demander la météo (78%), à rechercher une information (73%) ou à écouter de la musique, la radio, raconter une blague ou écouter les informations (65%). Avec ces nouvelles améliorations, Amazon espère ainsi convertir Alexa comme l’assistant indispensable de demain.