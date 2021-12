Avec les AirTags, Apple a surtout inventé l’espionnage facile

Conçu initialement par Apple en avril 2021, l’AirTag est un dispositif très pratique qui permet de retrouver vos clés ou tout autre objet perdu grâce à un système de géolocalisation. Cependant, il semblerait que certains utilisateurs s’en servent à des fins d’espionnage et de stalking.

Qui n’a pas déjà perdu ses clés, son portefeuille ou encore sa tête ? Ça nous arrive à peu près 3 fois par jour, et quand Apple a commercialisé en avril les AirTags, c’est vite apparu comme LA solution pour arrêter de chercher tout ce que nous arrivons à perdre, et arriver à l’heure à nos rendez-vous. Difficile de ne pas y trouver des avantages : c’est un produit de qualité, bon marché, et très pratique pour toutes les personnes tête en l’air. Mais voilà qu’Internet s’affole et pointe déjà du doigt les dérives liées à ce gadget. Entre vols de voiture et stalking indésirable, on se demande si cela vaut vraiment le coup de se les procurer.

Les Airtags et ses dérives

Il faut dire que la sortie des Airtags a fait grand bruit. Et pour cause, une recrudescence de vols de voitures a pu être observée après leur commercialisation. Le dispositif, équipé d’une puce électronique U1 et d’une simple pile bouton d’une autonomie de 1 an, fait du vol de voiture un jeu d’enfant. Les voleurs s’en servent pour “marquer” des véhicules repérés au préalable. Cachés dans le bouchon de remplissage du carburant ou dans un dispositif d’attelage du pare-chocs arrière, le propriétaire n’y verrait que du feu et rentrerait chez lui sans se douter qu’il est suivi. Recevant les données GPS du traqueur d’Apple, les malfaiteurs n’ont plus qu’à attendre le moment opportun pour agir en toute discrétion.

Geoffrey Fowler, un journaliste du The Washington Post, a d’ailleurs été l’un des premiers à signaler les dérives que peuvent engendrer ces traceurs : « Attachez un AirTag de la taille d’un bouton sur vos clés, et cela vous aidera à trouver où vous les avez accidentellement déposées dans le parc. Mais si quelqu’un d’autre glisse un AirTag dans votre sac ou votre voiture à votre insu, il pourrait également être utilisé pour suivre secrètement où que vous alliez. En plus de vous aider à retrouver des objets perdus, les AirTags sont un nouveau moyen de traque efficace et peu coûteux. »

Selon lui, le dispositif de traceur marcherait très bien, trop bien même. Après plusieurs tests approfondis du traceur, il déplore la facilité avec laquelle une personne mal intentionnée pourrait vous nuire. Il faut dire qu’avec un prix de seulement 30 dollars, les AirTags sont à la portée de toutes les bourses. Alors certains se posent déjà la question : que fait Apple pour contrer ces dérives ? Quels dispositifs met-il en place ? Et sont-ils vraiment efficaces ?

Les dispositifs mis en place par Apple

Il faut dire qu’Apple avait déjà préparé son coup et annoncé des mesures dès le lancement de ses AirTags. Selon la firme, le dispositif, connecté à un vaste réseau de localisation de centaines de millions d’appareils Apple, est conçu sur un principe de confidentialité absolue afin de décourager tout suivi indésirable. Avec des identifiants Bluetooth uniques qui changent fréquemment, les informations sont protégées par un chiffrement de bout en bout, ce qui rend impossible pour tout autre utilisateur (dont Apple lui-même) de connaître votre identité ou votre géolocalisation. Une fonction anti-traque a même été activée, et une alarme sonore s’active si vous êtes traqués. Par exemple, si quelqu’un tente de vous suivre et pose à votre insu un AirTag ne vous appartenant pas dans votre sac, celui-ci finira par sonner… au bout de trois jours !

Ces dispositifs n’étant pas suffisants, la firme a tenté de se défendre comme elle le pouvait : « C’est un système intelligent et ajustable, et nous pouvons continuer à améliorer la logique et le calendrier afin d’améliorer l’ensemble des moyens de dissuasion. » avait déclaré Kaiann Drance, la vice-présidente marketing d’Apple. Et c’est chose faite, puisque le délai de l’alarme a été raccourci pour se situer entre 8h et 24h. Toujours est-il que si vous êtes en possession d’un Android, il vous faudra attendre la mise en place d’une application qui ne saurait tarder.

Alors à qui la faute?

Ce n’est pas la première fois que des outils technologiques sont détournés de leur usage premier et ce ne sera sans doute pas la dernière. Mais si certains détournent les bobines Tesla pour faire de la musique, cela démontre bien que le problème n’est pas la technologie en elle-même, mais l’usage que l’on en fait. Nous, on vous propose une solution plus simple et moins chère : arrêtez de perdre vos clés ! Et gardez en tête que traceur ou pas, le côté obscur de la Force, toujours il y aura.